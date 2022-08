–

De parte de ANRed August 28, 2022

El hombre no est谩 en s铆 mismo 谩vido del cambio en sus conductas, porque goza del privilegio a partir del cual ejerce l贸gicas de comportamiento que pueden ser opresivas o causar da帽os, y precisamente eso es lo que se busca cambiar a trav茅s del trabajo con hombres y masculinidades, se帽alaron los especialistas en el tema Mauro Vargas Ur铆as, director general de G茅nero y Desarrollo, A. C. (Gendes), y 脕lvaro Campos, director del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (WEM). Por Mar铆a Guadalupe Lugo Garc铆a (Desinform茅monos) .

Explicaron que ambos organismos de la sociedad civil se vinculan al trabajo con hombres e impulsan espacios de reflexi贸n, intervenci贸n, investigaci贸n e incidencia pol铆tica y social desde la perspectiva de g茅nero con 茅nfasis en las masculinidades y los derechos humanos, la protecci贸n del ambiente y la cultura de la paz consigo mismos, sus v铆nculos y la sociedad en general.

Vargas Ur铆as se帽al贸 que Gendes busca promover la reflexi贸n sobre las desigualdades, discriminaciones y violencias que se generan en diferentes 谩mbitos, micro y macrosociales, 鈥渃uando los hombres nos afincamos en una forma de ser situada en el machismo鈥. Las pr谩cticas orientadas a la promoci贸n de la sensibilizaci贸n se dan en diferentes entornos o espacios: empresas, universidades, sindicatos, 谩reas comunitarias, dependencias de gobierno, etc茅tera.

Al participar en el ciclo de conferencias 30 a帽os de investigaci贸n y trabajo sobre/con hombres y masculinidades, destac贸 que un cambio de actitud 鈥減asa por la revisi贸n del sistema de creencias, por analizar qui茅n soy en este mundo como hombre y hacia d贸nde puedo avanzar. Adem谩s, hay que tener una mirada m谩s amplia que la l贸gica dicot贸mica de ser hombre o mujer鈥, por medio de estrategias como conferencias, talleres, capacitaciones, diplomados, herramientas conceptuales y metodol贸gicas que permitan impulsar de manera pr谩ctica estos quehaceres.

Como parte de la conferencia De la teor铆a al trabajo con hombres, indic贸 que ante la violencia en la vida cotidiana, los hombres tienen actitudes b谩sicas 鈥渜ue negamos: 鈥榶o no hice nada鈥 o 鈥榚st谩s exagerando鈥, y empezar a reconocerlo es fundamental. Muchas veces culpamos o responsabilizamos a otros de nuestra situaci贸n: 鈥榥o me pagaron鈥, 鈥榩ara qu茅 me hablas鈥; minimizamos: 鈥榥o es para tanto鈥, y en repetidas ocasiones hay un pacto masculino y nos volvemos c贸mplices entre pares para apoyar esa situaci贸n鈥, prosigui贸.

Por ello, agreg贸, 鈥渋ntentamos lograr que el entendimiento del andamiaje patriarcal/machista sea comprendido como un eje nocivo que va a generar dificultades en los procesos de socializaci贸n y, una vez que lo logramos, buscamos que la gente pueda darse cuenta de que es posible asumir una actitud distinta. Queremos que se responsabilicen de sus acciones y que esta forma de socializaci贸n tradicional machista la erradiquen para construir posibilidades constructivas, respetuosas, emp谩ticas y solidarias鈥.

Por su parte, 脕lvaro Campos indic贸 que el Instituto WEM est谩 dividido en cuatro grandes 谩reas: la prevenci贸n del machismo y la violencia, donde se ubica el manejo del enojo y los celos; promoci贸n de masculinidades igualitarias y positivas, en las que se sit煤a la campa帽a de salud masculina; las paternidades afectivas involucradas; as铆 como la corresponsabilidad y el buen trato.

En el acto organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de G茅nero (CIEG), explic贸 que en los grupos de crecimiento personal se revisa la construcci贸n de la masculinidad en la vida cotidiana, y casi siempre sale el tema de la violencia. 鈥淧ara 鈥榬eadaptar鈥 hombres con este tipo de conductas se tienen talleres de manejo del enojo y se abrieron grupos en la c谩rcel para aquellos que fueron remitidos por este tipo de conducta. En este momento atendemos a 600 varones por semana, distribuidos en 22 grupos, en todo el pa铆s鈥.

El 10 por ciento de esos hombres que llegan a WEM son referidos por el Poder Judicial u otras instancias; 10 por ciento por instituciones p煤blicas a manera de recomendaci贸n; 50 por ciento por sugerencia de otros individuos a partir de su experiencia; un porcentaje igual porque se enteraron en redes sociales o por televisi贸n; mientas que otros son enviados por sus parejas bajo amenaza: 鈥渧as o vas鈥.

鈥淣os interesa el an谩lisis cr铆tico de la praxis cotidiana de los hombres, qu茅 hacen en su vida ante temas como violencia, machismo, poder y control, as铆 como afectividad, paternidades y sexualidades. Nos importa la estructura cognitiva, las emociones y la forma de interacci贸n, c贸mo se reproduce la dominaci贸n masculina y c贸mo podemos ver formas de emancipaci贸n de esto. No es terapia de grupo, sino de crecimiento personal鈥, especific贸.

A WEM llegan individuos que han ejercido violencia. 鈥淪omos hombres en construcci贸n y el reto es incorporar a m谩s en este proceso. El peligro no es s贸lo revisarme en el nivel terap茅utico y creer que con ello se logra superar problemas personales. Eso es posible, pero si no se toca la masculinidad por ning煤n lado, ni se aborda el poder patriarcal, es un riesgo鈥, advirti贸.

鈥淓l nuestro es un trabajo de acci贸n transformadora dirigido a los varones, de educaci贸n que debe continuar porque es dif铆cil erradicar el machismo. Por ello, es importante el di谩logo y la interacci贸n con los movimientos feministas y de la diversidad sexual; no podemos aislarnos, tenemos que estar en la autocr铆tica para no anquilosarnos鈥, finaliz贸.