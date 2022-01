–

January 4, 2022

Para m铆, Jaime era el padre de mi amigo Gabi, un hombre que hab铆a criado a un genio que no dejaba de darle disgustos. Porque su hijo menor era y es eso, una mente excepcional que puede llegar donde quiera pero no le da la gana. Siempre ha preferido las proezas de lo mundano y acab贸 expulsado de varios colegios. No le gustaba nada estudiar. Por eso, para m铆 Jaime era un padre sufridor, una persona admirable que educ贸 a cinco varones y, a pesar de alg煤n contratiempo, les protegi贸 y ayud贸 a prosperar hasta el final.

Y vaya si prosperaron. Sus hijos Jaime, Polo, Mario y Gabi montaron el primer Lizarr谩n de Palma. Fue en el a帽o 2000 junto a la plaza del Olivar y no me equivoco si digo que fue el primer bar de tapas de la ciudad. Fue un 茅xito sin precedentes y la clave era la relaci贸n con el cliente. Todo el mundo iba all铆 para ver a los hermanos, porque con dos frases te alegraban el d铆a y encima se cenaba bueno y barato. Jaime, el patriarca, estaba siempre al final del local ech谩ndoles una mano. Ten铆a el t铆pico car谩cter mallorqu铆n: introvertido, amable y trabajador. Apenas sab铆a m谩s de 茅l, hasta ahora.

Jaime Ginard Balaguer naci贸 en 1934 y estudi贸 en La Salle de Palma. Fue un alumno brillante y su t铆o le pag贸 la carrera de Econ贸micas en Monterrey, M茅xico. All铆, en un autob煤s, conoci贸 a su futura esposa, Julieta. 鈥淪olo cog铆 el bus dos veces en M茅xico y en una de ellas conoc铆 a mi mujer鈥, contaba entre risas. Ella lo recuerda como 鈥el hombre m谩s guapo desde Elvis Presley鈥. Jaime trabaj贸 durante 15 a帽os como director financiero de grandes empresas y casi se hace mexicano. El azar quiso que en una visita a Mallorca naciera su primer hijo y ya se quedaron para siempre.

En los a帽os ochenta se convirti贸 en un economista de 茅xito. El Gobierno le encarg贸 la compra de los primeros cazas F18 y apareci贸 en la lista de los mil directivos m谩s importantes de Espa帽a. Vivieron en varias ciudades y sus hijos estudiaron en los mejores colegios. 脡l siempre les insist铆a en eso, en la importancia de prepararse y tener un buen trabajo. Para ellos, era como un h茅roe, una persona capaz de solucionar cualquier problema.

Este 煤ltimo a帽o ha sido el m谩s duro. Ten铆a 87 a帽os y un c谩ncer lo hab铆a postrado en la cama. Su familia, que nunca lo hab铆a visto enfermo, lo vivi贸 con mucho dolor. El funeral fue el otro d铆a en la parroquia de Santa Catalina Thom脿s. Ac茅rquense al restaurante La Botana, en calle Brondo. All铆 est谩n sus cuatro hijos, el mejor legado de Jaime.

