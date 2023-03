–

De parte de Tejiendo Historia March 21, 2023

Gran parte del personal de Minimax a principios de los noventa.

A Juan Ronda lo recuerdo como un gigante. Un coloso con barba y anchas espaldas que bland铆a cuchillos que parec铆an espadas. Cuando lo ve铆a, me impresionaba. Era el carnicero del Minimax, el supermercado de la calle Arag贸n de Palma donde trabajaba mi padre. Yo era muy ni帽o pero tengo guardada su imagen. El otro d铆a regres贸 su recuerdo en un reencuentro del personal de Minimax en un bar del Rafal. Su hermano Pascual Ronda abraz贸 a mi padre y juntos lloraron recordando a Juan. Luego Pascual me cogi贸 aparte: 鈥淒ale ma帽ana este sobre a tu padre. Ahora no, que est谩 muy emocionado鈥. Era una foto de su hermano que pon铆a en el reverso: 鈥淧ara mi compadre Manolo. Desde los cielos, un abrazo fuerte鈥.

Juan naci贸 en 1951 en Menorca en una familia de carniceros. Todos: su abuelo, su padre y sus dos hermanos se dedicaron a lo mismo. Cuando era muy peque帽o, su familia se traslad贸 a una de las viviendas sociales del barrio de Corea, en Palma. Empez贸 a trabajar con s贸lo 14 a帽os porque su padre falleci贸 pronto y 茅l tuvo que encargarse de sus hermanos, Pascual y Jose. 鈥淧ara m铆 fue como mi padre. Yo le ten铆a adoraci贸n鈥, recuerda Pascual. Conoci贸 a su mujer y la introdujo tambi茅n en el oficio. Se casaron y se fueron a vivir a Son Sardina.

En sus mejores a帽os particip贸 en el nacimiento de un nuevo concepto de supermercado: Minimax. Aquella empresa fundada con capital mallorqu铆n en 1980 fue un 茅xito sin precedentes. La carnicer铆a de los hermanos Ronda hac铆a cajas de r茅cord cada d铆a y ten铆an clientes que ven铆an desde la otra punta de la isla. 鈥淎quello fue el boom. Rompimos todos los moldes. 脡ramos una gran familia鈥, subraya Pascual. Fueron a帽os felices. El personal era muy joven y todo estaba por hacer. Hab铆a pasi贸n y ganas. Encima la econom铆a iba como un tiro.

Todo se torci贸 el 25 de mayo de 1994. En la radio anunciaron que un obrero de 43 a帽os hab铆a muerto aplastado por un cami贸n en Mercapalma: 鈥淛uan Jos茅 Ronda estaba sobre el muelle de carga, ayudando mediante se帽as al conductor. El cami贸n maniobraba marcha atr谩s y aplast贸 al trabajador鈥. Los peri贸dicos publicaron la fotograf铆a con el cuerpo tumbado sobre el muelle y varios polic铆as alrededor. Era una imagen desgarradora que vulneraba la 茅tica period铆stica. La prensa prioriz贸 el morbo sobre el respeto a la familia de la v铆ctima. Juan dejaba mujer y dos hijas.

El funeral fue masivo. La familia estuvo recibiendo p茅sames durante cerca de cinco horas: familiares, amigos, compa帽eros, clientes鈥 Juan era una persona muy querida en Mallorca. 鈥淭odos se portaron de manera inmejorable鈥, afirma Pascual.

Aquel a帽o 1994 murieron en Espa帽a cerca de 1.400 personas en su puesto de trabajo. Una epidemia mortal totalmente silenciada. Las cifras han mejorado con los a帽os pero desde 2013 no dejan de subir. El a帽o pasado fallecieron 826, es decir, m谩s de dos personas cada d铆a. El 70% son hombres en labores peligrosas.

Juan, compadre, de parte de mis padres, mis t铆os y toda la familia Aguilera, un abrazo fuerte.

Juan Ronda Rubio. Fuente: Familia Ronda Rubio.

