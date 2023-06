–

Cr贸nica del Homenaje De CGT Valencia a Lucia S谩nchez Saornil

Un a帽o m谩s, a primeros de junio, hemos acudido ante la tumba de Luc铆a S谩nchez Saornil, una de las fundadoras de Mujeres Libres, cuando se cumple el 53 aniversario de su fallecimiento en Valencia.

Las compa帽eras y compa帽eros de la Federaci贸n Local de CGT-Valencia organizaron el d铆a 2J una charla presentaci贸n del libro de la historiadora Laura Vicente, 芦La Revoluci贸n de las Palabras. La revista Mujeres Libres禄, en el local de la Avenida del Cid. All铆 nos habl贸 de la revoluci贸n que protagonizaron las mujeres anarquistas y c贸mo la guerra interfiri贸 en su proyecto inicial, de car谩cter m谩s cultural, adapt谩ndose sobre la marcha a las nuevas circunstancias y d谩ndole una nueva significaci贸n para ser m谩s combativo.

En las intervenciones del p煤blico asistente qued贸 reflejada la admiraci贸n por Luc铆a y las dem谩s Mujeres Libres que recordamos consiguieron organizarse en la Federaci贸n

Nacional de Mujeres Libres en el 37.

El s谩bado 3J por la ma帽ana, conjuntamente organizado por CGT, CNT y la Plataforma de Memoria del Pais Valenci谩, se realiz贸 el homenaje a Luc铆a en el Cementerio de Valencia. En un acto sencillo y emotivo ante su tumba se record贸 la figura de la poetisa vanguardista, la militante anarquista y activista incansable Luc铆a S谩nchez Saornil. Se record贸 c贸mo en un mundo de hombres particip贸 en la prensa Confederal, tuvo que salir al exilio exterior y, m谩s tarde, decidi贸 volver a esa Espa帽a oscura donde su vida corr铆a peligro. Por eso, tras su regreso a Espa帽a tuvo que esconderse en Valencia y de muchos aspectos de su vida ya no supimos m谩s. Ya no se conocen nuevos poemas, no se conocen relaciones con otras personas de la Organizaci贸n.

Por eso, en su tumba Am茅rica Barroso, su compa帽era, puso en su tumba esta pregunta鈥淧ero es verdad que La esperanza ha muerto?鈥. Desde nuestro punto de vista, y as铆 lo reflejaron las distintas intervenciones de las compa帽eras que hablaron por las organizaciones convocantes, se declar贸 que la esperanza no ha muerto. El ejemplo que nos brind贸 Luc铆a a todas: de entrega y de lucha por un mundo mejor, qued贸 reflejado en cada intervenci贸n y sirve de referente en la lucha actual.

Tras colocar rosas y flores sobre su tumba se leyeron poemas escritos por Luc铆a y se

cantaron los himnos de Mujeres Libres, del que ella tambi茅n es autora de la letra, y para finalizar entonamos 鈥淎 las Barricadas鈥 emplaz谩ndonos a quedar de nuevo el pr贸ximo a帽o y a seguir difundiendo la vida y obra de Luc铆a, Mercedes, Amparo y de los miles de mujeres corrientes que hicieron cosas extraordinarias en las agrupaciones de Mujeres Libres.

Agradecer el trabajo realizado conjuntamente entre la Secretaria de la Mujer de la

Federaci贸n Local de Val猫ncia, Carme Jare帽o, y la Secretaria de la Mujer de la

Confederaci贸n Territorial de Pa铆s Valenci脿 y Murcia, Viki Criado para llevar a cabo esta

jornada de recuerdo.

Mujeres de CGT que asistieron al homenaje

