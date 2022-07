–

Este domingo falleci贸 mi vecina de toda la vida. Le quedaban 11 d铆as para cumplir 98 a帽os. 鈥淐uando cumplas cien te dedicar茅 un art铆culo en Ultima Hora鈥, le dec铆a, y ella me abrazaba sonriendo. Su hijo asegura que a m铆 s铆 me reconoc铆a. Un ictus le hab铆a hecho perder la memoria y en los 煤ltimos meses apenas respond铆a a est铆mulos. Yo la recuerdo siempre cari帽osa y alegre. Me cuid贸 muchas veces de peque帽o. Mi madre me preguntaba d贸nde me quer铆a quedar y yo contestaba siempre lo mismo: 鈥淓n casa de Anina鈥.

Martina romp铆a el estereotipo del car谩cter mallorqu铆n. Era una persona muy abierta que conoc铆a a todo el barrio y le encantaba visitar a los vecinos. Ten铆a una forma especial de llamar al timbre. 鈥淓sa es Martina鈥, dec铆a mi madre. Y aparec铆a ella con naranjas de su finca como excusa para charlar un rato.

El tema estrella era su pueblo: Maria de la Salut. All铆 naci贸 Martina el a帽o 1924 en una familia de payeses. Con solo 11 a帽os empez贸 a trabajar guardando ni帽os y recogiendo almendras. Un a帽o despu茅s vivi贸 la Guerra Civil. Ella recordaba c贸mo los falangistas obligaron a su padre a pagar 250 pesetas por haber votado a las izquierdas. Este pueblo fue uno de los pocos de Mallorca donde el Frente Popular obtuvo mayor铆a en las elecciones de 1936. La familia no ten铆a ese dinero y, cuando cre铆an que vendr铆an a detenerlo, intervino el alcalde, que era su primo, y le perdonaron la multa.

Cuando cumpli贸 20 a帽os, Martina se cas贸 con otro pay茅s del pueblo: Miguel Fiol Arl茅s. Se dedicaron a trabajar en la finca de Son Fiol, propiedad de la familia March, y tuvieron dos hijos: Antonio y Miguel. Con el tiempo prosperaron y se pudieron comprar su propia finca.

La vida le dio un rev茅s en 1963. Su marido muri贸 de c谩ncer con solo 47 a帽os. Nunca quiso rehacer su vida: 鈥Yo soy mujer de un solo hombre鈥, dec铆a. Era muy fuerte. Nunca se puso enferma: 鈥淪olo he guardado cama despu茅s de parir鈥, repet铆a.

En 1975 se compraron un piso en la avenida San Fernando de Palma y comenzaron una nueva vida. En los 煤ltimos a帽os se le ve铆a pasear por la zona con su andador. Se sentaba en el banco de la esquina y, sin apenas visi贸n, se emocionaba cuando alguien la saludaba.

El funeral fue oficiado este lunes en Maria de la Salut. Se encarg贸 el sacerdote Jaume Ribas. 芦T煤 debes decir la misa cuando me muera鈥, llevaba a帽os advirti茅ndole. Facebook se llen贸 de condolencias. Que descanse en paz una persona buena de verdad.

