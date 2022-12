–

El planeta es el mejor reciclador. Cada 谩tomo de carbono, f贸sforo o nitr贸geno que obtiene el planeta a trav茅s del vulcanismo, lo recicla entre un 99,5 y un 99,8% antes de que vuelva a incorporarse de nuevo al magma terrestre. Todo esto lo cuenta el f铆sico Carlos de Castro Carranza. Tambi茅n los seres humanos. Por ejemplo, cada vez que bebes agua. 驴Sabes cu谩ntas veces pasan las mol茅culas de agua por los ri帽ones antes de desaparecer del sistema? Unas 200 veces. La mol茅cula ingres贸 en el est贸mago y pas贸 a los intestinos donde fue absorbida hacia el sistema circulatorio, probablemente alguna c茅lula la absorbi贸 durante unas horas, incluso alg煤n d铆a 鈥損erteneciendo a varios org谩nulos celulares- hasta que fue llevada a otro sitio. Si no reciclaran, no necesitar铆amos 2 litros de agua, sino 400 litros, y estar铆amos bebiendo y meando todo el tiempo. Y al jefe no le gustar铆a. Pero un camello lo puede hacer incluso mejor: el agua pasa unas 500 veces. (Aqu铆 ya no hago bromas). Por Una Antrop贸loga en la Luna.

S铆, muy bien, nuestro cuerpo es perfecto en compejidad y coordinaci贸n鈥 Hasta que deja de serlo. 驴Qu茅 hay de las enfermedades?

La doctora en Medicina y Cirug铆a y paleontrop贸loga Mar铆a Martin贸n-Torres explica que vivir con enfermedad, con achaques, con dificultades f铆sicas o con dolor, es tambi茅n parte de esta complejidad. Explica en su libro 芦Homo imperfectus禄, el concepto de pleiotrop铆a, que es lo que ocurre cuando la modificaci贸n de un gen tiene efectos positivos en un 谩rea y negativos en otro. Cuando el beneficio es superior al perjuicio, lo habitual es que ese cambio gen茅tico se consolide en la evoluci贸n de la especie. Por ejemplo, hay una mutaci贸n que provoca una enfermedad que se conoce como anemia falciforme, pero las personas que tienen esa variante del gen est谩n m谩s protegidas frente a la malaria. Lo que en un ambiente puede ser bueno o menos malo, en otro contexto puede ser fatal. Hipot茅ticamente podr铆amos eliminar ese gen, con lo que desaparecer铆a esa enfermedad, pero en contextos en los que la malaria es end茅mica, estar铆amos haciendo al individuo m谩s vulnerable.

Pero es que por el precio que estamos pagando al hacernos longevos, al cambiar los mecanismos fisiol贸gicos para conseguir ese fin, estamos aumentando nuestra propensi贸n a padecer cuadros diab茅ticos y neurodegenerativos como el Alzheimer. Ya no morimos en la infancia ni en las etapas reproductivas de la vida, que es lo que le preocupa a la evoluci贸n, sino por dolencias asociadas a nuestra longevidad. 驴Y entonces, para que nos sirve la longevidad? Luego vamos a eso. El caso es que tanto humanos como delfines son buenos ejemplos del efecto pleiotr贸pico de los genes que favorecen una vida larga pero tambi茅n predisponen a enfermedades.

Hay otras muchas enfermedades que surgieron porque hay amenazas o riesgos nuevos para los que no est谩bamos preparados, y la velocidad de la biolog铆a va m谩s despacio. Por ejemplo, fuimos dise帽ados para evitar la muerte por hambre en entornos de escasez, pero hoy llevamos vidas sedentarias rodeados de az煤cares, grasas y calor铆as. El resultado son los infartos, los problemas cardiovasculares, las diabetes y los cuadros de sobrepeso que padecemos.

Y otras enfermedades surgen porque nuestro cuerpo mantiene mecanismos que le fueron 煤tiles en otro tiempo y ahora se preservan, aunque esa amenaza ya no existe. Por ejemplo, el sistema inmune. Es como un detector de humos hipersensible que debe estar ajust谩ndose y defendi茅ndonos de cosas que nos puedan venir, pero tolerando la microbiota, por ejemplo. Y no es balad铆. El a帽o pasado, uno de los primeros inventarios de diversidad del viroma humano asegur贸 que ten铆amos 140 mil especies v铆ricas en el intestino, de las cuales el 50% de las especies eran nuevas para la ciencia. Nuestro sistema inmune, adem谩s, estaba acostumbrado a controlar un n煤mero alt铆simo de par谩sitos, que ahora con la higiene han disminuido. Y viene de lejos: la hibridaci贸n con los neandertales representa entre un 1-4% de la dotaci贸n gen茅tica en las poblaciones euroasi谩ticas, y de esta peque帽a porci贸n, cerca del 50% de los genes se dedica a este sistema de defensa de infecciones. As铆, como un detector de humo, le da igual si es que se te ha quemado un poquito el bizcocho. Salta a la m铆nima.

Como tambi茅n t煤 saltas cuando tienes ansiedad. El exceso de preocupaci贸n era un mecanismo muy 煤til que nos sac贸 las casta帽as del fuego en m谩s de una ocasi贸n. 芦Ser humano prevenido, vale por dos禄. Y ese impulso se ha quedado en nosotros, aunque a veces nos pasemos de la raya. Lo de dormir mal es parecido: a las primeras comunidades de hom铆nidos les vino muy bien contar con un individuo que dorm铆a mal y pudo avisar de peligros que acechaban en la noche.

El insomnio, m谩s pronunciado con la edad, favoreci贸 que, de forma natural, hubiera siempre un centinela velando el sue帽o del grupo. Y un peque帽o gran consejo, para dormir bien, como siempre se ha hecho, contar historias a la luz de la lumbre o leer como antesala del sue帽o. Pero al hablar de la evoluci贸n humana, hay que abarcar otras escalas, mucho m谩s all谩 de nuestro cuerpo. Para una especie social como la que es la nuestra, la de los seres humanos, la fortaleza te la da el grupo y los recursos que te aporten para vivir. 驴Compensa todas esas enfermedades por conseguir esa longevidad? La tercera edad es 煤til para la supervivencia de la especie, para colaborar en el cuidado de la crianza y por el solapamiento generacional para la transmisi贸n de saberes. Una enfermedad es la historia de una lucha, asegura Marti帽贸n-Torres. A trav茅s de ella, nuestro cuerpo trata de reparar el da帽o que padece. Y lo sabe por doctora, y por lo que le cuentan los f贸siles humanos: 芦Cuando estudiamos las enfermedades patentes en el registro f贸sil, lo que identificamos son los intentos de regeneraci贸n del cuerpo frente al da帽o sufrido: el callo que suelda la fractura, la inflamaci贸n del hueso que se defiende de la infecci贸n. (鈥) Detr谩s de esa lesi贸n -de ese signo de supervivencia, al fin y al cabo- estamos leyendo una historia de fortaleza, la del individuo que sobrevivi贸 al da帽o, o incluso la del grupo que lo ha cuidado.禄 芦Es en ese ej茅rcito de tullidos, lastimados y magullados, llenos de cicatrices, donde leemos los renglones torcidos de la solidaridad y la resiliencia humana.禄

芦Cada ser vivo, incluidos los humanos, es un ecosistema, y cada uno de esos bosques establece un di谩logo biol贸gico, qu铆mico y emocional con el entorno en el que vive, as铆 sea campo o ciudad. Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor nos es ajeno, siempre hay un eco, un rumor entre 谩rboles (鈥)禄Y que hay de la maravilla de complejidad bioqu铆mica que es un 谩rbol, que ayuda a concentrar el carbono disperso en la atm贸sfera y a reciclar el agua. Un 谩rbol es uno de los ingenieros de reciclado de materiales. Y no tanto por el sol y la fotos铆ntesis, sino por el agua. Las plantas terrestres consumen la mayor铆a de su energ铆a en la transpiraci贸n, no en la fotos铆ntesis, evaporando agua en sus hojas y ramas. Los bosques producen lluvia. Los 谩rboles del Amazonas, por ejemplo, capturan el agua del suelo y, por el calor tropical, lo suben hasta las hojas donde hay una evapotranspiraci贸n. Ese vapor de agua se escapa a la atm贸sfera, as铆 se enfr铆a y vuelve a caer como lluvia. 隆Y hay algo sorprendente!: la cantidad de agua en forma de vapor de agua que est谩 transpirando el bosque y llega a la atm贸sfera es mayor que la que tiene los propios r铆os del Amazonas.

Pero el 谩rbol, (y el ser humano), solo es un eslab贸n de una enorme cadena: 鈥渇uera鈥 debe haber una estructura igualmente compleja y coordinada para poder seguir utilizando/reciclando el carbono, el agua, el nitr贸geno, el ox铆geno, etc. Es una econom铆a circular, ciclos biogeoqu铆micos para seguir mantenido la misma temperatura, acidez de las aguas, salinidad del mar y concentraci贸n de gases en la atm贸sfera a pesar de los cambios que se han ido produciendo en el entorno (aumento de la radiaci贸n solar, ca铆da de meteoritos, etc.). Se trata de conseguir las condiciones 贸ptimas para el desarrollo de la vida.

Y el mantenimiento de la vida, el cuidado a la vida, no es simple. Ya nos percatamos cuando cuidamos a nuestros seres queridos. Muchas c茅lulas y 贸rganos hacen cosas 鈥渋l贸gicas鈥 si los consideramos como organismos con objetivos propios, ego铆stas, dirigidos solo para s铆, 鈥渕谩quinas de supervivencia鈥, como dir铆a el neodarwinismo.

Por ejemplo, si ahora mismo ver铆amos un gran incendio cerca de nuestro c铆rculo, huir铆amos, el coraz贸n se pondr铆a a 200 pulsaciones por minuto y los m煤sculos sufrir铆an desgarros por correr. Nuestro cuerpo estar铆a haciendo algo totalmente absurdo desde su 鈥渆go铆smo鈥, pero lo har铆a porque 鈥渆l todo鈥 lo necesita. Huir del incendio. Pero es como cuando nuestro organismo bebe y recicla el agua.

Es cierto que la competencia y la lucha existen en la evoluci贸n, y a la selecci贸n natural lo que le importa es la reproducci贸n, pero pensar que la naturaleza tiene 茅xito solo cuando act煤a sin escr煤pulos, como una eficiente econom铆a de mercado, no hace m谩s que justificar dichos sistemas econ贸micos defini茅ndolos como naturales.

Porque, en ese caso, tambi茅n podemos decir que los genes se propagan a s铆 mismos haci茅ndonos disfrutar de la vida,

o como escribi贸 el poeta Khalil Gibran,

芦la vida deseosa de s铆 misma禄:

los hijos,

el sexo,

la buena alimentaci贸n,

holgazanear bajo el sol鈥