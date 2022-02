–

Daniel Callejas es un joven que denunci贸 a trav茅s de sus redes sociales que sufri贸 un ataque homoodiante el lunes en un boliche de Punta Carrasco, en la Ciudad de Buenos Aires . A ra铆z de la golpiza tuvo que ser hospitalizado y recib贸 suturas en su rostro. El joven explica que no es la primera vez que es atacado por otros varones y sostuvo que dichos actos violentos son sist茅micos. 芦La violencia que vivimos las personas de la comunidad LGTBIQ es sist茅mica porque esta en todos lados. 脡sta no es la primera vez que recibo un ataque homoodiante. Me pas贸 hace un a帽o y medio junto a mi ex novio con la diferencia que en ese momento no lo denunci茅. Pero ahora no me quiero quedar callado禄 explic贸. Por ANRed



El lunes en un boliche en Punta Carrasco en la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Callejas denunci贸 haber sido atacado tras ser expulsado del lugar sin motivos. Una vez fuera del boliche dos varones lo golpearon brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Tuvo que ser hospitalizado y recibi贸 suturas en su rostro.

芦Siento la responsabilidad de no quedarme callado. Dos personas de seguridad del boliche me sacan violentamente del vip agarr谩ndome de las mu帽ecas mientras les ped铆a que me soltaran, que pod铆a caminar solo. En ning煤n momento me invitaron a salir ni me dieron un motivo por el cual me estuvieran expulsando del boliche. Simplemente algunos clientes se hab铆an quejado por la forma en la que yo bailaba. No conformes con sacarme hasta el lugar d贸nde estaban los autos, me sacan a la calle exponi茅ndome禄 relat贸 Daniel.

芦Cuando estaba afuera llegaron dos chicos y comenzaron a decirme: 隆puto de mierda, te vamos a matar!. Yo pens茅 que iban a matarme porque comenzaron a pegarme tan fuerte en la cara que qued茅 inconsciente y no se que mas pas贸. Cuando me despert茅 estaba entre los autos tirado en el piso. Me di cuenta que estaba ensangrentado y camin茅 hacia donde estaban las personas de seguridad. Les ped铆 ayuda y asistencia m茅dica. No lo hicieron, tampoco llamaron a la ambulancia, me ignoraron y me trataron de loco. 隆Nadie hizo nada!. Hasta que una chica se acerca a ofrecerme ayuda, me pregunta que me hab铆a pasado y gracias a ella logro ubicar a una amiga que estaba adentro del boliche y me llevan al hospital para que me suturen la cara禄 agreg贸.

Adem谩s el joven denunci贸 que cuando fue expulsado del boliche por la seguridad del local sus pertenencias quedaron adentro y no le permitieron ingresar para agarrar su ri帽onera con sus documentos.

