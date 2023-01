–

El pasado 7 de enero, el Comit茅 Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y P煤blicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Dom铆nguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la miner铆a a cielo abierto en dicha regi贸n.

Seg煤n el Comit茅, las puertas a la extracci贸n minera en el 谩rea de conservaci贸n fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona n煤cleo del parque, lo cual permiti贸 el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el a帽o de 2014 para la extracci贸n de 贸xido de hierro.

Para el a帽o 2015 y tras las evidencias de contaminaci贸n en las fuentes de agua, habitantes de la regi贸n se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creaci贸n del CMDBCPT. Fue as铆 que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesi贸n minera.

El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilizaci贸n, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecuci贸n, criminalizaci贸n, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos a帽os y medio.

Aly Dom铆nguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores m谩s, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Polic铆a Nacional de Honduras alega que el m贸vil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.

鈥淐uando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los r铆os, debe haber una presunci贸n de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los r铆os, por tanto, las investigaciones deber铆an ir por ah铆鈥, comparti贸 a medios locales el investigador del Equipo de Reflexi贸n, Investigaci贸n y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaqu铆n Mej铆a Rivera.

El homicidio de los dos defensores ocurri贸 al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepci贸n, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una regi贸n con derechos suspendidos y cuya ampliaci贸n por 45 d铆as m谩s fue aprobada un d铆a antes del asesinato de los defensores de Guapinol.

Ya desde diciembre del 2022, el Comit茅 denunci贸 que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de veh铆culos sin matr铆culas. Tambi茅n denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Seg煤n el Observatorio para la Protecci贸n de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organizaci贸n Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las m煤ltiples denuncias p煤blicas, las autoridades, incluida la Secretar铆a de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protecci贸n para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigaci贸n en torno a las amenazasrecibidas.

El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campa帽a, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del r铆o Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaqu铆n Moraz谩n Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Amenazas, en aumento

Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunci贸 una escalada en la campa帽a de desprestigio contra sus miembros, la cual inclu铆a vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la miner铆a en el 谩rea de conservaci贸n.

La violencia contra el CMDBCPT se intensific贸 despu茅s que sus miembros acompa帽aron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. A煤n cuando la Secretar铆a de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabez贸 estas visitas, la instituci贸n a煤n no ha publicado la informaci贸n recabada durante la visita.

Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comit茅 exhort贸 a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad f铆sica de sus miembros, as铆 como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de miner铆a a cielo abierto.

Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarc贸 que 鈥渓a comunidad de Guapinol en los 煤ltimos a帽os ha sido brutalmente golpeada por la criminalizaci贸n medi谩tica, la judicializaci贸n y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo鈥.

Mediante comunicado, el Comit茅 responsabiliz贸 de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, se帽ala, opera ilegalmente en la zona. Adem谩s, enfatiz贸 que 鈥渉ay personas defensoras de este colectivo se帽aladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigaci贸n seria, responsable y objetiva arroje como resultado los v铆nculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios p煤blicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida鈥.

En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales est谩n acostumbrados a imponerse por la fuerza. 鈥淟a agroindustria, la miner铆a e hidroenerg铆a han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto econ贸micos, armados, medi谩ticos鈥.

Promesa incumplida

Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la miner铆a a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretar铆a de Recursos Naturales declar贸 al pa铆s centroamericano como territorio libre de miner铆a. No obstante, la medida no tuvo ning煤n efecto legal pues se redujo a la difusi贸n de un comunicado.

鈥淟as autoridades actuales, al igual que las autoridades del r茅gimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valent铆a de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla P茅rez-Facuss茅鈥, sostuvo Joaqu铆n Mej铆a Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir P茅rez y Ana Facuss茅, hija del terrateniente due帽o de Corporaci贸n Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Agu谩n.

Por su parte, P茅rez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcci贸n, el sector aeroportuario y la siderurgia. 脡l es el due帽o de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoci贸 haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducci贸n de la zona n煤cleo del 谩rea de conservaci贸n.

Adem谩s, a trav茅s de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros pa铆ses de Centroam茅rica como Guatemala y El Salvador, donde don贸 un mill贸n de d贸lares para la campa帽a presidencial de Nayib Bukele en 2019.

Ahora, una investigaci贸n del medio ContraCorriente se帽ala que P茅rez, adem谩s de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hern谩ndez, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tom谩s Vaquero, titular de la Secretar铆a de Gobernaci贸n, Justicia y Descentralizaci贸n.

Seg煤n el medio hondure帽o, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir P茅rez y, por ejemplo, fue la notar铆a que se encarg贸 de la constituci贸n de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.

鈥淟a Secretar铆a de Gobernaci贸n, que dirige Vaquero, tiene la misi贸n de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirti茅ndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Adem谩s, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculaci贸n del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones tambi茅n tiene la promoci贸n del acceso y la aplicaci贸n oportuna e imparcial de la justicia鈥, escribe el periodista Fernando Silva.

Para el abogado Mej铆a, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a trav茅s del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que a煤n no se cancelen la extracci贸n minera. 鈥淗asta el momento no entendemos por qu茅 no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los da帽os al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas鈥, se帽al贸 el investigador de ERIC-SJ.

Exigen investigaci贸n independiente

Mientras tanto, el Comit茅, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Mart铆nez Guardado, quien particip贸 en la criminalizaci贸n de los ocho defensores de Guapinol, ser谩 la responsable de la investigaci贸n en el doble asesinato de Aly Dom铆nguez y Jairo Bonilla.

Ante ello, la Coalici贸n contra la Impunidad alert贸 la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio P煤blico y de la Polic铆a Nacional de Tocoa para investigar el crimen, 鈥減ues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol鈥, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigaci贸n independiente y con la participaci贸n de la comunidad afectada.

Joaqu铆n Mej铆a enfatiz贸 que Jairo Bonilla y Aly Dom铆nguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio P煤blico de Tocoa. 鈥淓sa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relaci贸n obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio P煤blico de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comit茅 de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente鈥, se帽al贸 el abogado y experto en derechos humanos.