De parte de La Haine February 4, 2022 66 puntos de vista

En abril de 1924, a bordo del crucero estadunidense Denver, el general Vicente Tosta (liberal) jur贸 como presidente provisional de Honduras. No dur贸 mucho. Meses despu茅s, el m茅dico y pol铆tico Miguel Paz Barahona (conservador), ocupaba el cargo.

El 31 de enero de 1944, el general Tiburcio Car铆as Andino gir贸 una circular a los funcionarios del gobierno hondure帽o, ordenando votar al ilustre patriota Franklin D. Roosevelt (sic). Los funcionarios que osaron preguntar acerca de la forma de hacerlo fueron al bote.

En 1983, en medio de la guerra contra las fuerzas revolucionarias de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, el subsecretario de Defensa Fred C. Ikle anunci贸 en Tegucigalpa la ampliaci贸n de pistas a茅reas para que Honduras defendiera su sistema democr谩tico (sic), y EEUU tuviera acceso a ellas para enviar ayuda en casos de emergencias, huracanes, inundaciones y terremotos (sic).

En marzo de 1992 lleg贸 la ayuda: 300 mil raciones de alimentos no utilizadas [la mayor铆a vencidas] en la guerra del Golfo, a fin de paliar el hambre en los hospitales del Estado. Y cuando en octubre de 1998 toda Am茅rica Central fue castigada por el Mitch (uno de los huracanes m谩s poderosos y mortales de la historia), los hondure帽os s贸lo recibieron la ayuda de 300 m茅dicos cubanos.

Honduras agradeci贸 la ayuda鈥 cinco a帽os despu茅s. Fue cuando la se帽ora Aguas Oca帽a, esposa del presidente Ricardo Maduro (2002-06), viaj贸 a La Habana. Mientras en Washington, simult谩neamente, el secretario de Estado Colin Powell apretaba a Maduro para que su pa铆s condenara a Cuba por violaci贸n-de-los-derechos-humanos.

La indignaci贸n popular se hizo sentir, y el canciller Le贸nidas Rosa ensay贸 una fant谩stica justificaci贸n. Rosa declar贸 que si el proyecto de dicha condena (redactada en ingl茅s), se le铆a con esp铆ritu hondure帽ista (sic), lo 煤nico que ten铆a era una indicaci贸n como quien indica a un amigo (Afp, 4/4/04).

Pinceladas, apenas, de una recurrente historia de abyecci贸n pol铆tica que empez贸 hace 180 a帽os, tras la muerte del hondure帽o Francisco Moraz谩n (1792-1842), pr贸cer y presidente de la Federaci贸n Centroamericana (1830-39), desbaratada por EEUU y Gran Breta帽a. Moraz谩n fue fusilado por los conservadores en Costa Rica, y sus restos descansan en El Salvador.

En 2006, sin que ning煤n genio de excelencia acad茅mica lo imaginara, Honduras empez贸 a dejar de ser una banana republic con el 煤nico presidente nacionalista que realmente tuvo: el terrateniente Manuel Zelaya (liberal), derrocado el 28 de junio de 2009 por las oligarqu铆as y mafias narcomilitares, junto con el terrorismo cubanoamericano, venezoamericano legalmente organizado, que opera desde Miami con luz verde del Comando Sur.

El crimen de Zelaya consisti贸 en consultar al pueblo acerca de si estaba dispuesto a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la Constituci贸n de 1982, dictada por el general Policarpo Paz Garc铆a. Pero clonada, casi textualmente, de la que su compinche Augusto Pinochet, se sac贸 de la manga en 1980 (a煤n vigente).

El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscal铆a General, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Rep煤blica, el Partido Nacional (conservador), y el propio Partido Liberal del gobernante, declararon ilegal la consulta. Mero pretexto para desestabilizar su gesti贸n, tras haberse acercado a Fidel, Ch谩vez y la Nicaragua sandinista. A m谩s de incorporar a Honduras a Petrocaribe, el bloque de la Alianza Bolivariana (ALBA), y proponer la retirada de los cientos de soldados estadunidenses que circulaban en el pa铆s.

En mayo de 2009, durante la reuni贸n de cancilleres de la OEA en San Pedro Sula, Zelaya dijo, aludiendo a Cuba: No podemos irnos de esta asamblea sin reparar la infamia contra un pueblo.

Fue el principio del fin. El 28 de junio (d铆a de la consulta para reformar la Constituci贸n), el presidente fue secuestrado por un comando de las fuerzas armadas y, en pijamas, lo fletaron a Costa Rica.

Entonces, salt贸 al ruedo su esposa, Xiomara Castro, quien temerariamente encabez贸 la primera de las marchas y protestas masivas que exig铆an el retorno de su marido al poder. Luego de 12 a帽os de luchas masivas (con cientos de muertos, heridos y asesinatos como el de la ambientalista Bertha C谩ceres), Xiomara gan贸 los comicios presidenciales de noviembre con 51 por ciento de los votos.

En el discurso de toma de posesi贸n del jueves 煤ltimo, Xiomara manifest贸 que su gobierno ser谩 socialista democr谩tico. (Cr铆ticos de sastrer铆a, abstenerse鈥 no dijo socialdem贸crata, aunque nunca se sabe). Bien sabe ella que en su pa铆s, la sola menci贸n de ambos vocablos equivale a jugarse la vida.

La primera presidenta de Honduras no la tendr谩 f谩cil. Y no s贸lo por ser una mujer sensible y comprometida con los de abajo y a la izquierda.

La Jornada / La Haine