–

De parte de La Haine December 3, 2021 88 puntos de vista

Nos vamos a comunicar con Honduras para hablar de lo que ha sido este triunfo que con una muy holgada diferencia obtuvo Xiomara Castro. Xiomara viene trabajando por esta victoria desde hace mucho tiempo y ha sido una de las figuras fundamentales de la resistencia en Honduras desde que derrocaron con un golpe de Estado a su esposo Manuel Zelaya.

Ahora ha obtenido una victoria contra un candidato de derecha que es el actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. Para hablar de todo esto, vamos a comunicarnos con Gilberto R铆os, integrante del Partido Libre y de ALBA Movimientos.

– Gilberto, felicitaciones para ti y al pueblo hondure帽o por este triunfo.

– Muy contento de su comunicaci贸n, saludo a todos los compa帽eros y compa帽eras de toda la lucha de Am茅rica Latina. Decirles que estamos muy alegres por el triunfo de Xiomara, despu茅s de una batalla de 12 a帽os. Ahora vienen nuevos desaf铆os de los que quiero que hablemos hoy, y de la situaci贸n en la que estamos recibiendo el pa铆s, que es bastante catastr贸fica. Pero s铆, hay una gran alegr铆a popular por el triunfo de Xiomara.

– Quisiera que hagas una s铆ntesis, para aquellos que no la conocen, sobre qui茅n es Xiomara Castro y cu谩l ha sido su lucha en estos 12 a帽os.

– Xiomara fue la primera dama desde 2006, pero ella desisti贸 del cargo como figura decorativa, y asumi贸 la responsabilidad de la Red Solidaria. La red fue un proceso que se hizo en conjunto con la ONU y otras instituciones internacionales donde se focaliz贸 la pobreza y la extrema pobreza en el pa铆s.

Hab铆a un mapa como de atenci贸n inmediata, en donde hab铆a fondos de transferencias condicionadas, es decir, ellos recib铆an una transferencia condicionada, que era b谩sicamente un sistema de asistencia social muy efectiva. Logramos en ese gobierno la reducci贸n de la pobreza, y la extrema pobreza, de manera significativa, sobre todo en el segundo y tercer a帽o. Las cifras macroecon贸micas del presidente Manuel Zelaya son significativas y todos sus funcionarios fueron muy diligentes. Incluso, se invent贸 el m茅todo de depuraci贸n, pero el trabajo de Xiomara siempre tuvo una constante y fue un trabajo sacrificado, porque iba desde visitar comunidades, estar presente en ellas, atender los problemas de la gente.

Cuando comenz贸 ahora la campa帽a de Xiomara y le pidieron que ense帽ara algunas fotos de los trabajos de la red Solidaria, ella dijo: 鈥測o nunca me tom茅 una foto entregando una ayuda a una familia, nunca consider茅 que eso iba a ser parte de mi labor pol铆tica鈥. Es decir, de todo el trabajo de Xiomara, que es conocido por muchas mujeres y familias a nivel nacional, de los sectores m谩s pobres, no se hizo propaganda de eso porque era un trabajo honesto, consistente en atender la necesidad de pobreza en pa铆s.

Cuando se da el golpe de estado, ella se resguarda una semana en una embajada y enseguida sale y se incorpora al Frente Nacional de Resistencia Popular. Era el Frente contra el golpe de estado, y desde all铆 acompa帽贸 las marchas, trag贸 gas lacrim贸geno como todos nosotros, producto de la represi贸n, y fue humillada por la polic铆a nacional, por el ej茅rcito, al no permitirle el tr谩nsito sobre el territorio nacional. A pesar de ello, mantuvo una posici贸n de firmeza todo ese tiempo, era una lideresa popular entre las masas que se rebelaban todos los d铆as en las calles.

Fue nuestra primera candidata, cuando creamos, un a帽o y medio despu茅s del golpe, el Partido Libre y en un a帽o ganamos las elecciones con Xiomara a la cabeza, la verdad fue extraordinario el trabajo que se hizo durante esa campa帽a y la cantidad de apoyo popular que recibimos.

Se impuso el fraude electoral en 2017, all铆 Xiomara tambi茅n iba a ser candidata pero cedi贸 su candidatura a Salvador Nasralla, para acercar incluso a los sectores de centroderecha a cambiar la situaci贸n de la dictadura. Se hizo un nuevo fraude, incluso m谩s descomunal, sobre la alianza que hab铆a ganado por m谩s de 10 puntos. Xiomara dijo que 芦si me lanzo no voy a ceder m谩s鈥, y a fin de cuentas un mes antes de terminar las elecciones se unieron todas las fuerzas de oposici贸n del pa铆s, gracias a su liderazgo y tenacidad.

Es una mujer extraordinaria, ha sido presidenta de COPAL Mujeres, y administradora de los bienes de su familia. No es una persona improvisada, es una persona que estudi贸 administraci贸n de empresas, es decir, tiene una capacidad grande. Conoce el Estado y conoce la necesidad del pueblo.

– Tambi茅n hay que destacar la lucha inquebrantable e inclaudicable del pueblo hondure帽o, porque se dice r谩pido pero aqu铆 se han puesto muchos muertos, se puso mucha gente herida, torturadas, golpeada, encarcelada, periodistas asesinados. Estos 12 a帽os han sido de una dictadura muy dura, una dictadura fraudulenta porque tiene una cara democr谩tica entre comillas, pero siempre ha apelado a las fuerzas militares para herir al pueblo.

– S铆, ha sido muy cruel, ha perseguido a los l铆deres de la oposici贸n, ha exiliado a mucha gente, han habido asesinatos pol铆ticos entre los que se encuentran casos como el de Berta C谩ceres, que es sumamente significativo en la lucha de nuestros pueblos ind铆genas en contra del extractivismo y de todas las batallas eternas de los pueblos originarios, que siempre han sido marginados y atacados en Honduras. Tenemos desparecidos de las comunidades gar铆funas en nuestro pa铆s que hace m谩s de un a帽o que fueron desaparecidos y las autoridades no publican ninguna investigaci贸n.

Tenemos gente m谩rtir en 12 a帽os, m谩s de 89 comunicadores y periodistas asesinados a lo largo de 10 a帽os. La represi贸n fue sumamente fuerte contra la comunicaci贸n y la libre expresi贸n, contra casi todas las libertadas. Hoy te pueden tocar de 6 a 8 a帽os en la c谩rcel, por temas de oposici贸n menores, hay una persecuci贸n permanente contra el magisterio organizado y otros gremios.

He dicho que una de las necesidades m谩s importantes del gobierno de Xiomara es fortalecer el partido, en todo su estructura, para soportar el gobierno, pero tambi茅n para soportar el movimiento social, el movimiento popular. Recuerdo que cuando 铆bamos a fundar el partido tuve una reuni贸n privada con el comandante Daniel Ortega y nos dijo que era un paso correcto la fundaci贸n de un partido, que eso era muy positivo, pero que no descuidaremos la fuerza popular, el poder popular, porque en Honduras, a diferencia del resto de Centroam茅rica, los trabajadores hab铆an ganado muchas de las conquistas de nuestro pa铆s, gracias a la sindicalizaci贸n y gracias a la fuerza del movimiento popular.

En Honduras hay una tradici贸n muy importante, con la huelga de 1954 sobre todo, de las huelgas de los trabajadores de las empresas bananeras, y de ah铆 salen muchas de las conquistas que hoy tenemos, o que ten铆amos, porque muchas las erradic贸 la dictadura en 12 a帽os, como por ejemplo la ley del empleo por hora que simplemente niega toda forma de derecho laboral, de antig眉edad, derechos sociales. Toda esa reflexi贸n que ha habido entre la sindicalizaci贸n y los sectores organizados no va a frenar al gobierno de Xiomara y eso tambi茅n va a fortalecer a la larga la gesti贸n del gobierno de reconciliaci贸n que vamos a formar.

– Hablabas de los desaf铆os, aqu铆 me imagino que habr谩 mucho para depurar, tanto en la polic铆a como las fuerzas militares porque han jugado un papel represor en todo este tiempo.

– S铆, est谩n comprometidos con el tr谩fico de drogas, el crimen organizado y con otro tipo de delitos, pero son sectores de la polic铆a y el ej茅rcito los que han mantenido mucha cercan铆a con el poder dentro de esas instituciones. Nosotros tenemos informaci贸n, porque hay mucha gente que apoya al Partido Libertad y Refundaci贸n tambi茅n, a pesar de su esp铆ritu de cuerpo no acompa帽an la locura a la que lleg贸 este gobierno. Ha habido disidencias al interior del ej茅rcito e incluso tres golpes al interior de la polic铆a a lo largo de estos 12 a帽os. Son huelgas en las que se conocieron cosas muy serias. Entonces, esos cuerpos nos son homog茅neos, hay criterios dispares all铆.

Recientemente tuve una comunicaci贸n con una compa帽era de la Universidad de Periodismo que le toc贸 hacer una nota de la escuela de los militares en el pa铆s, la Escuela de Defensa se llama, all铆 hay civiles tomando clases y haciendo cursos, y hubo un momento donde se dec铆a que tuvieron que frenar la formaci贸n policial porque se hab铆an formado muchos profesionales honestos que hab铆an entrado en contradicci贸n directamente con sus dirigentes y superiores, porque es muy clara la vinculaci贸n de la polic铆a con el narcotr谩fico y el crimen organizado por ejemplo. Se han impedido el desarrollo de esas instituciones, y nosotros tenemos la obligaci贸n de profesionalizarlas, y al momento ha habido mucha buena actitud frente al gobierno de Xiomara Castro, ya hay acuerdo de que se va a respetar la transici贸n.

– Llam贸 la atenci贸n leer esta semana una comunicaci贸n del gobierno norteamericano diciendo que felicitaba a Xiomara. Digo esto, en funci贸n de cu谩nto ha pesado y pesa el gobierno norteamericano a trav茅s de su embajada en Honduras.

– Eso tiene dos explicaciones: la primera es el tema geopol铆tico, en qu茅 situaci贸n se encuentra EEUU en este momento, manteniendo espacios a nivel internacional a nivel de la hegemon铆a comercial, etc. Lo que conocemos como la base capitalista norteamericana. Eso ha llevado a que haya una disputa en Centroam茅rica, y en parte con Latinoam茅rica, con las relaciones comerciales con China. Xiomara prometi贸 relaciones con China, y eso hace que la embajada de EEUU reaccionara de manera diferente y creo que la gesti贸n de Biden ser谩 diferente a la de Hilary o la de Trump, que soportaron bastante a este gobierno.

Creo que en parte tiene que ver tambi茅n con que han priorizado en la Casa Blanca la migraci贸n, en sentido de que este es uno de los cinco temas m谩s importantes de la Casa Blanca en la reelecci贸n de Biden. Y si no controlaba la estabilidad pol铆tica en Centroam茅rica, simplemente se complicaban m谩s los 茅xodos masivos a EEUU. Ellos hablaron con el Ej茅rcito y la Polic铆a que tambi茅n tienen injerencia en estas instituciones y en el ministerio p煤blico. Un ministerio p煤blico completamente comprometido con el narcotr谩fico del pa铆s, al igual que la Corte Suprema de Justicia que est谩 en el mismo nivel de la gran mafia que controla el estado de Honduras, que es el hampa del narcotr谩fico.

Hablaron con todos ellos y le dijeron que no permitir铆an el fraude y neutralizaron la posibilidad de hacerlo porque est谩n interesados en que se normalice un poco la cosa en Honduras y deshacerse de ese aliado inc贸modo que es el narcotr谩fico, como ellos mismo lo han nombrado, cuando metieron preso a su hermano como un mensaje bien claro, lo sentenciaron a cadena perpetua m谩s 30 a帽os por traficar m谩s de 250 toneladas de coca铆na a Estado Unidos. No son cargos menores.

Al parecer esta empresa del actual presidente Hern谩ndez, del tr谩fico de coca铆na comenz贸, seg煤n informes de la ADEA, desde el a帽o 2004. Estamos enfrentando poderes extranacionales del narcotr谩fico que mueven decenas de miles de millones de d贸lares, que est谩n incluso por encima de los presupuestos de nuestros estados. Entonces, es bastante desigual la lucha con este tema. Pero no hay nada que un estado bien organizado o un partido fuerte y consciente no pueda vencer y en eso vamos a apostar nosotros en el gobierno de Xiomara.

– 驴Es imaginable que el gobierno de Xiomara vuelva a ser parte del ALBA-TCP?

– Ha sido una pregunta frecuente Carlos, y te quiero responder contundentemente: no ha habido elecciones en el resto de Am茅rica Latina, o conflictos internos, o agresiones del imperialismo que el partido no haya denunciado oportunamente. Somos disciplinados con los trabajos de denuncia del Foro de San Pablo, el presidente Zelaya mantiene comunicaciones con todos los liderazgos latinoamericanos, mantiene todas las citas que le sean posibles a nivel internacional. Como coordinador de partido no ha delegado a nadie esa funci贸n, 茅l personalmente ha sido beligerante en este tema internacional. Muy contundente, siempre ha apoyado a la Revoluci贸n Cubana, a Nicaragua y Venezuela, no ha habido distanciamiento en ese sentido. Esperamos volver a todas las formas de integraci贸n latinoamericana posibles y crear otras m谩s, completarlas o lo que sea, o alimentarlas, como dec铆a el comandante Ch谩vez, nos vamos a sumar, porque creemos en la necesidad de la integraci贸n. Eso est谩 en el estatuto del partido tambi茅n.

Resumen Latinoamericano