El uso de independentismo y anticomunismo por EEUU para desestabilizar a China, su principal competidor

por Rabioso

6 de abril de 2019

Manifestantes contrarios al gobierno han asaltado el parlamento local, tras imponerse por la fuerza a la polic铆a. A pesar de ello, la prensa occidental tan solo condena la “brutalidad policial” y la “violaci贸n de los derechos humanos” de los “pac铆ficos manifestantes”. Blanco y en botella: da igual cuando leas esto, o d贸nde tengan lugar estos hechos, lo que te est谩n contando los medios de propaganda del capital es que en alg煤n lugar del mundo tiene lugar un golpe de estado “blando” contra un gobierno que perjudica los intereses del imperialismo occidental.

En este caso le ha tocado a Hong Kong, el punto d茅bil de China, casualmente cuando EEUU est谩 llevando a cabo una guerra econ贸mica contra Pek铆n. Y, de nuevo, ah铆 est谩n, luchando contra la polic铆a: manifestantes vestidos de manera similar, con s铆mbolos comunes, usando el anonimato de las redes sociales para organizarse evitando que se sepa qui茅n est谩 detr谩s, con esl贸ganes radicales pero sin denunciar el capitalismo y empleando la estrategia golpista de Gene Sharp: tras una fase inicial “no violenta”, centrarse en ocupar lugares p煤blicos, enfrentarse a la polic铆a, apalear a ciudadanos que les critican, sabotear y/o destruir infraestructuras y negarse por completo a negociar. El objetivo es siempre el mismo: sembrar el caos para forzar al gobierno a usar la violencia, con la esperanza de que haya la mayor cantidad de v铆ctimas posible. Y, si no se logra, ya se encargar谩n unos fantasmag贸ricos francotiradores de crear el n煤mero de m谩rtires conveniente, como ocurri贸 en Venezuela o en Ucrania. Una vez logrado el n煤mero de muertos id贸neo, occidente, que se encarga de financiar el caos a trav茅s de organizaciones creadas ex profeso para ello, como la NED (National Endowment of Democracy), derramar谩 l谩grimas de cocodrilo por las v铆ctimas, que servir谩n de excusa para imponer sanciones y todo tipo de medidas para seguir desestabilizando al pa铆s, hasta lograr que tenga lugar el “regime change” (cambio de r茅gimen) deseado.

ASCO: El 1 de agosto de 2019, tras lograr que la polic铆a se retirase, la 鈥減ac铆fica” oposici贸n entr贸 en el parlamento de Hong Kong y colg贸 la antigua bandera colonial brit谩nica, que usan en sus manifestaciones, junto a la de EEUU.

Lo impresionante no es que funcione, ya que ha sido analizado y estudiado de manera concienzuda, sino que la izquierda siga cayendo en el enga帽o. Las “revoluciones de colores”, que es como se llama este circo reaccionario, no son nada nuevo. Su funcionamiento al servicio de EEUU se conoce desde 2.000, cuando el funcionario de la NED Paul B. McCarthy explic贸 al New York Times con todo lujo de detalles c贸mo EEUU hab铆a organizado la revoluci贸n de colores que derrib贸 el gobierno de Mil贸sevic en Yugoslavia en 2.000 y, lo que es m谩s importante, lo barato que hab铆a sido: menos de tres millones de d贸lares (1). Incluso si esto pas贸 desapercibido entre la izquierda, el papel creciente de los nacionalistas en los “golpes blandos” es p煤blico y notorio desde el golpe del Maid谩n en Ucrania, en el que las luchas contra la polic铆a estaban encabezadas por grupos neonazis; y esto se ha convertido en habitual, como se ha visto en los recientes intentos golpistas en Nicaragua y Venezuela, donde hubo linchamientos y asesinatos de civiles. Y en esa direcci贸n parece deslizarse Hong Kong, donde los opositores dan palizas a civiles que les llevan la contraria (2).

HONG KONG, ASCENSO Y CAIDA DE UN PAR脕SITO

El com煤n denominador de todas las “revoluciones de colores” es que se centran en el Tal贸n de Aquiles de los contrincantes del imperialismo occidental, para aprovecharlo en su beneficio. Y Hong Kong es, sin duda, uno de los puntos d茅biles de China. Anta帽o una zona de pescadores, Hong Kong fue ocupado en concepto de “reparaciones” por el Imperio ingl茅s tras las Guerras del Opio, mediante las cuales la corona brit谩nica consigui贸 sembrar el caos y la miseria en el coloso chino. A pesar de la victoria comunista en la Guerra Civil China tras la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong sigui贸 siendo una colonia brit谩nica, y Londres lo transform贸 en la puerta al exterior del comercio chino.

MITO…: “La reina nos convirti贸 en la perla de asia. los comunistas lo arruinaron”

El HSBC (Hong Kong Shanghai Bank), es buen ejemplo del papel de Hong Kong expolio brit谩nico de las riquezas chinas: fundado a mediados del siglo XIX tras la derrota del ej茅rcito imperial chino para extraer los beneficios del tr谩fico de opio, a mediados del siglo XX pas贸 a dedicarse a acumular capital aprovechando el monopolio de facto de Hong Kong sobre las exportaciones chinas; hoy d铆a es el mayor banco brit谩nico y uno de los mayores del mundo (3).

…Y REALIDAD: el desarrollo brit谩nico de hong kong se bas贸 en el chabolismo vertical y trabajo mal pagado.

Durante la Guerra Fr铆a, la econom铆a de Hong Kong se basaba en una relaci贸n parasitaria sobre el resto de China, debido al paso obligado de buena parte de las exportaciones a trav茅s de la colonia brit谩nica. Pero, tras la integraci贸n de China en la econom铆a global como pieza clave de la globalizaci贸n y deslocalizaci贸n neoliberal, esta situaci贸n dej贸 de tener sentido, y Londres acept贸 devolver Hong Kong a China.

Los frutos del modelo de desarrollo chino: entre 1989 y 2019, los pa铆ses del G7 pasaron de representar el 51% del PIB global al 29%, mientras China pasaba del 4,11% al 19,24%.

Tras perder su estatus privilegiado, la econom铆a de Hong Kong se hundi贸 en la insignificancia a partir de la d茅cada de los 90: si en 1994 el PIB de Hong Kong equival铆a al 27% del de China, actualmente es tan solo una d茅cima parte, un 2,7%; y, mientras en la d茅cada de los 90 el puerto de Hong Kong era el que m谩s mercanc铆as transportaba del mundo, actualmente ha sido relegado al s茅ptimo puesto (4).

IZQUIERDA: Evoluci贸n de la participaci贸n de Hong Kong en el PIB total de China, seg煤n el banco Mundial: del 27% (1/4) a comienzo de la d茅cada de los 90 a menos del 3% en la actualidad.

DERECHA: Volumen de tr谩fico portuario de Hong Kong. el libre comercio acab贸 con el papel privilegiado de Hong Kong como puerta de China al resto del mundo.

La decadencia de Hong Kong ha sido paralela al florecimiento y modernizaci贸n de la econom铆a China: de los 6 puertos del mundo con m谩s tr谩fico de mercanc铆as que Hong Kong, 5 son chinos. Hong Kong tambi茅n ha perdido su papel a la cabeza de las ciudades chinas, y este a帽o ha sido superado en peso econ贸mico por la vecina ciudad de Shenzhen (5), apodada “el Silicon Valley chino”, donde tiene su cuartel general Huawei.

Shenzhen, ciudad situada en las proximidades de Hong Kong, sirve para comparar dos modelos de desarrollo: mientras Hong Kong carece de multinacionales basadas en I&D y es un mero centro financiero al servicio del imperialismo occidental, Shenzhen es uno de los centros del mundo en innovaciones y produce m谩s del 40% de las patentes de China.

Y las perspectivas no son mejores. De hecho, Hong Kong representa econ贸micamente justo lo contrario que la China actual: mientras la econom铆a del resto del pa铆s ha aprovechado la acumulaci贸n de capital y know-how para crear sus propias empresas y desarrollar sus propios productos, en Hong Kong el capital acumulado acab贸 en los bolsillos de occidente, que no lo reinvirti贸, por lo que la ciudad nunca super贸 su modelo de trabajo precario y mal pagado, en un paisaje de chabolismo vertical. Si Huawei simboliza el modelo de desarrollo del resto de China, el modelo de desarrollo de Hong Kong est谩 representado por Kowloon, barrio con condiciones de vida peores que las famosas favelas de Brasil, controlado por la mafia y con una densidad de poblaci贸n 120 veces mayor que la de Nueva York, que fue derribado justo antes de que Hong Kong dejase de ser una colonia (6).

Hoy d铆a, Hong Kong es una ciudad m谩s en la Bah铆a de las Perlas

Con todos sus defectos, el modelo de desarrollo chino ha sacado de la pobreza a 700 millones de personas, mientras que los bajos salarios, alt铆simos precios de alquileres y comida, la pobreza y el trabajo precario son un factor clave de la econom铆a de Hong Kong, que ha sido incapaz de crear empresas en los sectores de las nuevas tecnolog铆as. Mientras en los 80 los rascacielos de Hong Kong y su pujante econom铆a eran vistos como modelo de modernidad por el resto de China, hoy d铆a es lo contrario: en la cercana ciudad de Shenzhen, el nivel de vida es superior (y m谩s asequible) en todos los sentidos (7).

DEL ANTICOLONIALISMO AL INDEPENDENTISMO

Uno de los aspectos que m谩s llama la atenci贸n de las protestas en Hong Kong es que son abiertamente anti-chinas, as铆 como la nostalgia de los manifestantes de la 茅poca colonial brit谩nica, que igualan con prosperidad y democracia. Como hemos visto, la prospera econom铆a de Hong Kong, aunque existente, era solo posible a costa de parasitar al resto de China al servicio de occidente, y se basaba en trabajo precario; en cuanto a la democracia, esta era inexistente: la colonia brit谩nica de Hong Kong estaba gobernada sin control parlamentario o democr谩tico alguno; de hecho, las primeras elecciones en Hong Kong tuvieron lugar en 1998, tras reintegrarse a China (8).

Los ocupantes brit谩nicos no dudaban en usar la Decapitaci贸n para mantener el control de Hong Kong, como En esta imagen de 1891, donde puede verse a 15 chinos decapitados y a sus verdugos.

En el pasado, la poblaci贸n rechazaba la colonizaci贸n brit谩nica. Eso dio lugar a un levantamiento general en 1967, en plena Revoluci贸n Cultural en el resto de China, que fue reprimido brutalmente por las tropas de ocupaci贸n brit谩nicas con ayuda de grupos anticomunistas chinos (9) (tras aceptar Margaret Thatcher devolver Hong Kong a China en 1984, esos grupos desataron una campa帽a de atentados terroristas).

Protestas en Hong Kong (1967) exigiendo el fin del colonialismo brit谩nico, que fueron brutalmente reprimidas. En la imagen, manifestantes con el “libro rojo” de Mao Tse Tung.

Aqu铆 hay que tener en cuenta el papel de EEUU en Hong Kong, donde se situadas unas instalaciones inmensas de la CIA desde las que se dirig铆a sus actividades contra China; adem谩s, EEUU apoyaba a los grupos nacionalistas anticomunistas locales sin informar al gobierno ingl茅s, provocando serios problemas para el gobierno colonial, como ocurri贸 en 1956, cuando grupos apoyados por EEUU desataron luchas callejeras por toda la ciudad al atacar a comunistas (10).

A finales de los 80 grupos anticomunistas de Hong Kong llevaron a cabo atentados contra la poblaci贸n civil (SCMP, 10.07.1987)

La extrema derecha tradicional de Hong Kong ha ido desapareciendo (11) y ha sido sustituida por el localismo o independentismo, fuertemente impregnado de xenofobia y supremacismo respecto a la poblaci贸n del resto de China. Este independentismo es heredero directo de la extrema derecha anticomunista de la Guerra Fr铆a, como lo demuestran sus pintadas contra la Federaci贸n de Sindicatos de Hong Kong por haber apoyado las protestas anticoloniales de 1967, sus pintadas en monumentos en honor a los soldados v铆ctimas de la invasi贸n japonesa en 1931 o su uso de “Shina” para referirse a China, palabra despectiva cargada de racismo usada por los ocupantes japoneses (y tambi茅n usan la Rana Pepe, s铆mbolo de la extrema derecha alt-rigth) (12).

ARRIBA: La aparici贸n del discurso anti-chino: n煤mero de noticias publicadas en la prensa de Hong Kong sobre los “localistas”, la extrema derecha independentista de Hong Kong, cuyo discurso se basa en un racismo abierto hacia los habitantes del resto de China. ABAJO: N煤mero de manifestaciones en Hong Kong de contenido racista hacia el resto de China.

Este odio anti-chino, similar al de la extrema derecha ucraniana hacia los rusos, es sin duda el motivo por el que el gobierno de EEUU y los medios de comunicaci贸n occidentales apoyan abiertamente a los independentistas. Entre los ejemplos m谩s destacados est谩n Jimmy Lai, un oligarca nacido en la Rep煤blica Popular China que emigr贸 a Hong Kong, donde se enriqueci贸 en el sector textil (conocido por sus desastrosas condiciones laborales) y m谩s tarde se convirti贸 en el rey del periodismo basura de masas de Hong Kong. Lai financia a la oposici贸n anti-china, difunde en sus publicaciones propaganda xen贸foba contra los habitantes del resto de China, y tiene estrechas relaciones con las 茅lites de EEUU (13).

Jimmy Lai y Mike Pende, vicepresidente de EEUu bajo Trump. Lai es un oligarca originario de la China continental que tras irse a vivir a Hong Kong se ha aliado con EEUU, dedic谩ndose a sembrar en Hong Kong el racismo y la xenofobia hacia los habitantes de la China continental a trav茅s de sus medios de comunicaci贸n (FUENTE)

Otro ejemplo es Joshua Wong, presidente de Demosist艒, partido independentista creado en 2016, presentado por la prensa occidental como el l铆der de las protestas; como Lai, Wong mantiene estrechas relaciones con EEUU, especialmente con ‘halcones’ como Marco Rubio, senador republicano por Florida (14).

Joshua Wong junto a Marco Rubio, un senador republicano ultraconservador de EEUU (FUENTE)

INDEPENDENTISMO Y OLIGARQU脥A

El independentismo hongkong茅s es un fen贸meno de reciente aparici贸n, que creci贸 de la noche a la ma帽ana en 2012-2013 (15), precisamente cuando se preparaban las protestas que desembocar铆an en la “revoluci贸n de los paraguas” de 2014, ejemplo t铆pico de “revoluci贸n de colores”, que fue financiada por EEUU (16).

Es interesante el parecido entre las protestas de Hong Kong y el Proc茅s catal谩n: ambas son regiones que se beneficiaron de una posici贸n privilegiada frente al resto del pa铆s; al perderla por la desregulaci贸n neoliberal (aqu铆 por la baja presi贸n fiscal de Madrid, all铆 por el f铆n del monopolio sobre el comercio exterior chino), tanto en Hong Kong como en Catalu帽a se foment贸 el odio hacia el resto de la poblaci贸n (“colonos”), con el apoyo de una “izquierda” independentista: en Catalu帽a, David Fernandez (CUP), con sus camisetas antifascistas, es amigo 铆ntimo de la c煤pula de CiU; en Hong Kong, Leung Kwok-hung, trotskista con pelo largo y camiseta del Che, ha sido financiado en secreto por el oligarca Lai.

Troleo puro: ultras de Hong Kong califican a china de nazi

Estos paralelismos demuestran lo 煤til que es el nacionalismo para la oligarqu铆a, al permitir encauzar el descontento social debido a la creciente precariedad (17) contra un enemigo “exterior” (all铆 China, aqu铆 Espa帽a) para evitar que el descontento se dirija en contra suya. Y todo esto a sabiendas de que la independencia es imposible (18) o que, incluso si se alcanzase, no podr铆a devolver a Hong Kong a su posici贸n de par谩sito privilegiado.

Independentistas de Hong Kong con una estelada

En cuanto a EEUU, Washington sabe perfectamente que la 煤nica forma de frenar el ascenso de China es provocando divisiones en el seno de sus 茅lites. Es por ello que, mientras financia las protestas (19), estrecha lazos con oligarcas “disidentes”, como hizo en Ucrania con el sector de la oligarqu铆a que tem铆a ser engullido por los mucho m谩s poderosos oligarcas rusos; es el mismo temor que tiene hoy la oligarqu铆a de Hong Kong, y no es infundado: si en 1997 de las 10 mayores empresas de la bolsa de Hong Kong 8 eran locales, 1 china y la otra el HKSB brit谩nico, hoy 9 son chinas y la otra es el HKSB (20).

ARRIBA: Steve Bannon y el oligarca chino Guo Wengui

ABAJO: Lideres de las protestas de Hong Kong con personal diplom谩tico de EEUU

Consciente del efecto disolvente de estas luchas de poder, EEUU ha alistado para su cerco contra el gobierno chino a oligarcas como Guo Wengui, de Pek铆n (21), relacionado con Steve Bannon, el “Soros de derechas” que dice que hay que parar a China (22); oligarcas independentistas, como el hongkon茅s Jimmy Lai o Rebiya Kadeer, de Xinjiang, relacionada con la NED y el terrorismo yihadista (23); o l铆deres feudales independentistas, como el Dalai Lama. Pero el tiempo se acaba: el sistema financiero no aguantar谩 mucho m谩s la enorme deuda de EEUU.

