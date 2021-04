–

De parte de Arrezafe April 13, 2021 3 puntos de vista

¡Tómate

un minuto para reflexionar sobre lo extraordinarios que son los

recursos finitos! En cierto sentido, los hidrocarburos no tenían por

qué existir. En cualquier otro planeta, este increíble y denso

depósito de energía solar, de millones de años de materia vegetal

y animal descompuesta y comprimida, no existiría. Y en cuanto a los

metales, muchos son escasos en todo el universo, los heredamos merced

a la muerte de otras grandes estrellas. No es por casualidad que la

minería intergaláctica aparezca en tantas novelas de ciencia

ficción. Estos son elementos verdaderamente raros, en última

instancia preciosos, que salvo algunas excepciones, como el oro, los

usamos para luego esparcir irresponsablemente sus restos. Los pozos de basura serán,

sin duda, una característica del próximo siglo, si es que tenemos la

suerte de seguir aún con vida. Y qué terrible ironía, convertir esta valiosa herencia en una maldición al hacer que nuestro proceder altere

catastróficamente el frágil equilibrio que, tras millones de años

de prueba y error, había encontrado la admirable estabilidad que

ahora estamos dramáticamente perturbando.