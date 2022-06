–

La revista La Biblioteca recorre textos de Horacio Gonz√°lez. Opto por otro recorrido: hacer un viaje en tren y bajarme en las estaciones ‚ÄúHoracio Gonz√°lez‚ÄĚ donde lo encuentro en distintos tiempos y lugares.

PRIMERA ESTACI√ďN: Facultad de Filosof√≠a y Letras 1970-1974

Horacio era profesor. Las Cátedras Nacionales, la revista Envido, un profesor peronista. Su presencia era conocida incluso por quienes, como yo, no llegamos a cursar con él.

SEGUNDA ESTACI√ďN: Facultad de Ciencias Econ√≥micas 1973-1974

La asignatura que daba en Ciencias Econ√≥micas provocaba revuelo. Fue una de las experimentaciones m√°s singulares de ese breve tiempo de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Con el nuevo plan aprobado a fines del 73, Sbarra Mitre, el decano, convoc√≥ a Horacio a dar ‚ÄúIntroducci√≥n al conocimiento del Estado y la sociedad‚ÄĚ, la primera materia com√ļn a todas las carreras de la facultad. √Čl la renombr√≥ Historia nacional y popular, y ‚Äúle cambi√≥ el estilo‚ÄĚ. La cursaban diez mil alumnos.

La proyect√≥ con Augusto Boal, del Teatro del Oprimido de Brasil, exiliado en Buenos Aires. Como Boal tuvo que irse, la encar√≥ con Mauricio Kartun. Era una experiencia teatral sobre la historia argentina contada con humor desde el punto de vista revisionista. Los actores fueron contratados como profesores. Casi un centenar de ayudantes a cargo de los pr√°cticos. La primera clase fue en la playa de estacionamiento de Econ√≥micas, el √ļnico lugar en el que pod√≠an albergar a 10.000 estudiantes. Despu√©s se mudaron a Medicina; all√≠, en grupos de 3.000 repet√≠an tres veces el te√≥rico: representaci√≥n teatral y posterior comentario a cargo de Horacio de las escenas representadas.

En las entrevistas para el libro La voluntad relató: “Yo proponía peronismo siempre, estilísticas de la conducción, un punto de la reunión de masas, ejecución descentralizada con los prácticos y todas las comisiones del caso. Y después fuerte teatralidad.

‚ÄúLa fusi√≥n era pol√≠tica-pedagog√≠a, y la idea era el teatro, el teatro de la historia. La fusi√≥n entre ciertos temas del revisionismo hist√≥rico montonero -digamos-, Ortega Pe√Īa, Hern√°ndez Arregui, y pedagog√≠as revolucionarias. Aprender era un tema, es movilizarse en nombre de los grandes temas pol√≠ticos. Y el conocimiento es una catarsis, algo as√≠. Como la funci√≥n de la tragedia de Arist√≥teles‚ÄĚ.

El diario La Opini√≥n descalificaba el experimento: ‚ÄúEl cientificismo de los 60 fue criticado por su propensi√≥n tecnocr√°tica de estudiar al servicio de la NASA que pasaba a diez mil metros de altura‚Ķ Y el populismo de los a√Īos 70 hace bailar el peric√≥n en las playas de estacionamiento de la facultad‚ÄĚ.

De la Facultad al barrio: ‚ÄúEso se combinaba con grupos de estudio en los barrios, de 10 o 15 estudiantes. Un grupo de j√≥venes profesores alteramos la l√≥gica de las clases e intentamos suprimir la diferencia que a veces es peque√Īa, pero existe, entre la clase y el compromiso pol√≠tico. Yo fui de los que impulsaron, la idea de una clase que tuviera un dramatismo espec√≠fico, que a la manera de un serm√≥n evang√©lico comenzara con un estudiante ap√°tico y saliera un militante. En ese sentido no hab√≠a ninguna diferencia entre una clase y el discurso pol√≠tico tal como se entablaba en una sociedad. Los ex√°menes eran colectivos, hab√≠a anulado la idea de una nota, una forma cr√≠tica del capitalismo liberal de las notas. Se afectaba el curr√≠culum de un estudiante, y se afectaba la idea de la acumulaci√≥n del saber, que cuestion√°bamos, la idea de producci√≥n de conocimiento, que cuestion√°bamos. Me parec√≠a que ah√≠ se jugaba algo del Estado, en como pensar otra vez los ex√°menes.

‚ÄúReunirse a estudiar era reunirse a estudiar textos sobre la historia pol√≠tica del pa√≠s que remit√≠an a lo que ocurr√≠a en esta otra actualidad que reproduc√≠a luchas anteriores. En ese historicismo radical, reunirse a estudiar un fin de semana en el barrio era producir una conciencia pol√≠tica‚ÄĚ.

Al volver a aquella experiencia 25 a√Īos despu√©s, Horacio anotaba: ‚ÄúEl hijo del almacenero quer√≠a ser contador p√ļblico. ¬ŅLo que est√°bamos haciendo le serv√≠a a los contadores p√ļblicos, al hijo del almacenero que iba a ser contador p√ļblico? Yo dec√≠a ‚Äėseguramente lo recordar√° como otra cosa. Algo le daremos pero‚Ķ‚Äô. Aun hoy dudo‚Ķ la gente quiere trabajar y lo que yo doy en la facultad es algo totalmente absurdo que lo aceptan como un par√©ntesis l√≠rico en la vida de los que trabajan de otra cosa.

‚ÄúLa idea era poner el conocimiento en contacto con lo colectivo, con la conversaci√≥n, crear un √°mbito de compromiso, y relativizar el t√≠tulo. Sobre todo eso relativizaba el t√≠tulo. Y todo eso generaba una ligera intranquilidad en el cuerpo de estudiantes. Los que estaban m√°s desconformes no lo dec√≠an, porque tambi√©n el sistema, examen colectivo, de crecimiento de la figura del licenciado, permit√≠a mayores posibilidades de dar una materia as√≠ nom√°s. Introduc√≠a la comodidad‚ÄĚ.

TERCERA ESTACI√ďN: LA DISIDENCIA 1974

La ‚Äúdisidencia‚ÄĚ, una ruptura que se produjo en la Juventud Peronista, en la JUP, en organizaci√≥n Montoneros. Profundas diferencias pol√≠ticas acerca de ‚Äúla relaci√≥n con Per√≥n‚ÄĚ, la ‚Äúcaracterizaci√≥n de la coyuntura‚ÄĚ, ‚Äúlas estrategias para la etapa‚ÄĚ. Horacio ‚Äúse fue‚ÄĚ con ‚ÄúLa Lealtad‚ÄĚ. Cr√≠tica de ‚Äúlos leales‚ÄĚ, fiel a mi tendencia al esquematismo, por a√Īos mi memoria fij√≥ en ese lugar al profesor Gonz√°lez.

CUARTA ESTACION: 1990 en Marcelo T.

En 1987 inici√© mi tercer intento en Sociolog√≠a. Otro mundo, otro pa√≠s, otra Facultad, que todav√≠a no era Ciencias Sociales. Con dificultad empec√© en Ciudad Universitaria. Luego pas√© a Marcelo T. Cuando hab√≠a que inscribirse para el segundo cuatrimestre del 90 estaba de viaje, as√≠ que le ped√≠ a Alejandro ‚Äďentonces presidente del Centro de Estudiantes-, que lo hiciera por m√≠. Me anot√≥ en Pensamiento Social Latinoamericano. El titular era Horacio Gonz√°lez. No me gust√≥ para nada, no solo porque guardaba el viejo resquemor con quienes se hab√≠an ido con la Lealtad 15 a√Īos antes, sino porque Alejandro hab√≠a contado que en una materia en la que estaban Horacio y Alcira Argumedo ‚Äúhac√≠an capoeira‚ÄĚ. No ten√≠a idea de qu√© era ‚Äúcapoeira‚ÄĚ, pero no me sonaba muy ‚Äúacad√©mico‚ÄĚ. Aunque yo no hab√≠a retomado la carrera porque tuviera ‚Äúexpectativas profesionales‚ÄĚ, sino m√°s bien porque con tantas l√≠neas de mi vida inconclusas quer√≠a ‚Äúterminar‚ÄĚ algo de lo que hab√≠a empezado, y contar con un carril organizador de estudios, lecturas, que dieran cierto ‚Äúmarco te√≥rico e hist√≥rico‚ÄĚ a las experiencias vividas y a las que vendr√≠an, con desconfianza empec√© a cursar, m√°s para no perder el cuatrimestre que por expectativa entusiasta.

El programa me desconcert√≥. Apenas dos p√°ginas. El cuerpo docente: Horacio Gonz√°lez, Eduardo Rinesi, Alicia Zaina, Federico Galende. La descripci√≥n del curso: ‚ÄúArtesan√≠as literarias de agitaci√≥n: dedicaremos este cuatrimestre a la investigaci√≥n de las dimensiones artesanales, materiales, te√≥ricas y textuales que llevan a la producci√≥n de una revista de cr√≠tica cultural y pol√≠tica. Examinaremos legados y tradiciones ideol√≥gicas y las condiciones actuales de presentaci√≥n de las ideolog√≠as period√≠sticas. Confrontaremos las nociones de narraci√≥n hist√≥rica y argumento te√≥rico y estamos dispuestos a‚Ķ sacar esa revista‚ÄĚ. El esquema de las dimensiones que se presentar√≠an en cada clase:

Sala de redacción Problemas del legado Sonorización teórica

Unos reglones sobre ‚ÄúProcedimientos y activismos‚ÄĚ. Una bibliograf√≠a ‚Äúgeneralmente denominada general‚ÄĚ y otra ‚Äúdenominada especial‚ÄĚ, cuya brevedad contrastaba con las largas listas que suelen incluir otros programas.

Las pautas sobre ‚Äúc√≥mo lograr‚ÄĚ lo propuesto, en ‚Äú60 x 70‚ÄĚ: 60 l√≠neas x 70 espacios. El aula ser√≠a sala de redacci√≥n, a la vez que √°mbito de clases te√≥ricas. Los parciales ser√≠an los art√≠culos que los estudiantes deb√≠amos elaborar. Y una promesa: ‚ÄúEn el transcurso de ese prop√≥sito descubriremos una identidad‚ÄĚ.

Era una cursada rara‚Ķ En algo se parec√≠a a las efervescentes del 72 y 73, y casi nada a las ‚Äúcl√°sicas‚ÄĚ de los cuatrimestres anteriores. En el libro de Sebasti√°n el Ruso Scolnik, Nada que esperar, encontr√© una acertada descripci√≥n de aquello a lo que asist√≠ a fines de 1990. √Čl habla de ‚Äúasociacionismo salvaje‚ÄĚ, con el que Horacio ‚Äúencontraba relaciones insospechadas entre las cosas‚ÄĚ. As√≠ eran las clases.

A√Īos despu√©s le dije a Horacio que no entend√≠a ni la mitad de lo que √©l dec√≠a en la clase; tampoco a los otros docentes Pero que me provocaba algo m√°s valioso (al menos para m√≠), una sensaci√≥n incluso f√≠sica: en mi cabeza, como si fuera el interior de un antiguo reloj a cuerda, los engranajes se pon√≠an en movimiento. Trabajaba de d√≠a y cursaba de noche; en el colectivo que me llevaba de vuelta a Sarand√≠, mis rueditas segu√≠an girando. No puso buena cara cuando le dije que le entend√≠a muy poco. Para m√≠ era, es, la prueba de cu√°nto le deb√≠a, debo, de mi posibilidad de seguir pensando, pregunt√°ndome, preguntando, haciendo‚Ķ

Vuelvo al libro de Scolnik: ‚ÄúEscuchar una charla suya era como emprender un viaje por destinos impensados a cuyo t√©rmino no recordabas bien exactamente lo sucedido‚ÄĚ. Lo escribe 30 a√Īos despu√©s de mi experiencia de engranajes en movimiento.

Fue una aventura esa materia en el espacio 310. Hab√≠a que plasmar aquellos escritos, 60 x 70, y ponerle un nombre a ‚Äúla revista‚ÄĚ. Nombre que surgir√≠a de un voto secreto. Cada uno lo anot√≥ en un papelito que entreg√≥ doblado. Al momento del escrutinio √©l los iba leyendo. No recuerdo ninguna de las propuestas. Solo el nombre definitivo, ‚ÄúEl Ojo Mocho‚ÄĚ. Varios comentamos por lo bajo que el proponente era el propio Horacio y el t√≠tulo estaba decidido de antemano. Pero no recurrimos a la justicia electoral para impugnar el resultado‚Ķ

Empezamos a escribir nuestros ‚Äúparciales‚ÄĚ, que abrochados fueron los tres primeros n√ļmeros de EOM. Yo solo entregu√© el primero, porque avatares pol√≠tico-judiciales me forzaron a un nuevo exilio en Uruguay. Pero ese ejercicio 60 x 70 fue incluido en el n√ļmero 4 (si contamos los tres abrochados), o el 1, seg√ļn su registro m√°s ‚Äúoficial‚ÄĚ, y mi nombre como parte del grupo editor. Generosidad del Espacio 310. Espacio 310: as√≠ quisimos que figurara, para que su arraigo territorial fuera m√°s contundente que simple n√ļmero de un aula de Marcelo T.

La generosidad lleg√≥ tambi√©n a que en mi certificado de materias apareciera Pensamiento Social aprobada con 9, aunque no hab√≠a logrado culminar el cuatrimestre. No lo sab√≠a entonces, pero ahora s√≠, que aprobar a todos era doctrina ‚Äúgonzaliana‚ÄĚ y que esto se manten√≠a como punto pol√©mico en equipos docentes integrados y generados por Horacio.

QUINTA ESTACION: Uruguay 1992-1994

En esos a√Īos, dicen quienes compartieron pasillos y aulas de Marcelo T, que Horacio Gonz√°lez ‚Äúles salv√≥ la vida en medio de la tragedia neoliberal‚ÄĚ. La soci√≥loga argentina Susana Mallo viv√≠a en Montevideo y era profesora en la carrera de Sociolog√≠a de la Universidad de la Rep√ļblica. Invit√≥ a Horacio varias veces a dar charlas en una facultad m√°s ‚Äúcl√°sica‚ÄĚ que Marcelo T. Asist√≠ entonces a nuevas aventuras ‚Äúlis√©rgicas‚ÄĚ -como las caracteriza Scolnik-, con su imaginaci√≥n desafiante, cuyo pensamiento que se abr√≠a hacia todos lados produc√≠a en mis compa√Īeros un desconcierto y una sorpresa similares a lo que yo hab√≠a experimentado en el Espacio 310.

Estos viajes tambi√©n trajeron mesas compartidas en casa de Susana y en la m√≠a, en las que tambi√©n estaba Liliana Herrero. Insoslayable tema de discusi√≥n, el peronismo, en un pa√≠s en el cual segu√≠a predominando la caracterizaci√≥n sostenida desde los a√Īos 50. Y en a√Īos en que en nombre del peronismo Menem dirig√≠a la ‚Äútragedia neoliberal‚ÄĚ.

SEXTA ESTACION: Desgrabar a Horacio 1996-1997

Horacio es una de las vidas militantes que recoge el libro La voluntad. Sus autores, Eduardo Anguita y Mart√≠n Caparr√≥s grababan entrevistas, que yo luego desgrababa (oficio que se va extinguiendo a manos de las decodificadoras de voz o como se llame ese dispositivo). Un laburo algo ingrato, pero que permite otro acercamiento a las vidas grabadas que luego se plasman en libros. Otra estaci√≥n Gonz√°lez, entonces, con sus silencios, los tonos, el humor, la iron√≠a‚Ķ Estaci√≥n revisitada, porque segu√≠ desgrab√°ndolo hasta hace muy poco. Los √ļltimos audios: las Conversaciones sin apuro entre Horacio y diversos interlocutores e interlocutoras siguieron impulsando mis engranajes como 30 a√Īos atr√°s.

NO HAY √öLTIMA ESTACI√ďN

Si, como dice Mariano Molina, ‚ÄúNadie puede describir la totalidad de su presencia y cada uno y cada una tiene su propio Gonz√°lez, desde donde construye mundos y contin√ļa caminando‚ÄĚ, ac√° no se agota mi viaje con estaciones Horacio Gonz√°lez. Lo entrevistamos varias veces para ir armando la historia de la Facultad de Filosof√≠a y Letras entre el 66 y el 83. Exploramos y exprimimos su memoria que nos deja registros √ļnicos de los a√Īos 60, como la clase de island√©s que estaba dando Borges y que tres estudiantes ‚ÄďHoracio uno de ellos- pretendieron levantar en repudio al asesinato de los obreros Musi, M√©ndez y Retamar. O la ‚Äúhuelga por razones epistemol√≥gicas‚ÄĚ que los alumnos de Sociolog√≠a le hicieron a Gino Germani porque hab√≠a hecho traducir a Wright Mills. ‚ÄúUna huelga por ninguna otra raz√≥n que por disconformidad con la orientaci√≥n, que vista hoy estar√≠a m√°s a la izquierda de todas las que se dan hoy‚ÄĚ, nos dijo.

De su disposici√≥n a responder a cuanta convocatoria le llegara supimos en la C√°tedra Libre de Derechos Humanos de Filo, y en el Colectivo de Teolog√≠a de la Liberaci√≥n. Incapaz de rechazar una invitaci√≥n, a veces llegaba unos minutos antes de empezar y preguntaba en voz baja ‚Äú¬ŅDe qu√© tengo que hablar?‚ÄĚ, lo que me hac√≠a temer alg√ļn naufragio en el panel. Nunca sucedi√≥, porque una palabra escuchada al vuelo, una consigna estampada en la pared, pon√≠a en marcha sus ‚Äúinstant√°neas iluminaciones‚ÄĚ.

Siguió hasta el fin dando clases. Esa era una de sus líneas de armador colectivo.

Uno de sus j√≥venes estudiantes, Franco, lo retrata: ‚Äú‚Ķprofesor que hablaba mucho, pero siempre escuchaba. Y si escuchaba, te invitaba a provocar. Le molestaba lo obvio, eso que le encanta hacerte repetir a tanto docente‚ÄĚ. Por eso, dice, ‚Äúme lo imaginaba yo escribiendo contra la muerte, cur√°ndose para escribir, escribiendo para curarse, escribiendo para vivir, viviendo para escribir, para decir, para encontrar las palabras con las cuales decir, porque no se puede no decir, porque no se puede no escribir hasta que no haya m√°s remedio que leer todo lo que ya se escribi√≥. Esa es para m√≠ la mayor lecci√≥n del maestro Gonz√°lez‚ÄĚ.

Cuando lo ve√≠a durante sus a√Īos en la Biblioteca se me ensanchaba el coraz√≥n. Por lo que fue la Biblioteca en ese tiempo, por la comunidad que percib√≠a que hab√≠a generado. Era, como dice Liliana, ‚Äúun armador, pero no individual, un armador colectivo, no solo en las facultades, en la comuna de Puerto San Mart√≠n, en las revistas que organiz√≥. Horacio era un juntador de personas, de ideas y de delirios de sus propios deseos‚ÄĚ.

Se me ensanchaba el coraz√≥n, digo, porque siempre me da miedo que los compa√Īeros que pasan a ocupar cargos en el Estado ‚Äúse la crean‚ÄĚ. √Čl nunca dej√≥ de ser quien era: un ser pol√≠tico que asum√≠a desaf√≠os y riesgos. No se cre√≠a el gran funcionario, aunque s√© por sus compa√Īeros y compa√Īeras de trabajo y por lo que fue la Biblioteca cuando la dirigi√≥ que fue un gran funcionario, si corresponde usar esa palabra.

Solía encontrarlo al subir la escalera de Las Heras yendo hacia la Biblioteca con su pulóver bordó escote en V y lleno de pelotitas. No se vestía de Armani.

Nunca le rehuyó al conflicto. Era cualquier cosa menos obsecuente. Su cabeza analítica con esa mezcla de intelectual y militante y muchacho de barrio. Su origen es ese, y de ahí llegó a filósofo, sociólogo, político, gran conversador porque era un gran escuchador, con esa cabeza, esa disposición crítica que nos ayudó tanto a tantas y tantos a pensar y hacer.

Mariano Molina dice: ‚ÄúToda su obra es una eleg√≠a a los diversos tipos de militancias. No pon√≠a una escala de valores sobre las militancias y esto molestaba a algunas tradiciones tan propicias a tener el propio ranking de la militancia‚ÄĚ.

Cuando Horacio muri√≥, pensando en √©l, volv√≠ a aquel ejercicio de 60 x70 en el que enhebr√© algunos de los hilos que iba desmadejando cuando regresaba a Sarand√≠ tras una ‚Äúaventura lis√©rgica‚ÄĚ en el Espacio 310. No lo sab√≠a entonces, pero al escribir ‚Äú‚Ķ el militante pol√≠tico es aquel que al interrogarse sobre el pasado y el presente, tambi√©n sobre el futuro, somete las respuestas, que encuentra y construye desde una pr√°ctica ‚Äėconmocionante‚Äô al juicio de la historia, no solo a la de dentro de cincuenta a√Īos, sino a la presente. Y m√°s aun, aquel que hace de esa b√ļsqueda con otros, los invita a involucrarse, suma‚ÄĚ, estaba hablando de √©l.

Graciela Daleo

15 de mayo 2022

