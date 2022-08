A 19 a帽os de la conformaci贸n de los Caracoles zapatistas, son pocos los referentes para salvaguardar la salud comunitaria y de la naturaleza como lo han hecho los pueblos de ra铆z maya organizados en el EZLN de Chiapas. Son un horizonte de acci贸n contra la crisis clim谩tica

鈥淓l principio en que se basare el atacar las enfermedades

es crear un cuerpo robusto,

pero no es crear un cuerpo robusto con el trabajo art铆stico

de un m茅dico sobre un organismo d茅bil,

sino crear un cuerpo robusto con el trabajo de toda la colectividad,

sobre todo, esa colectividad social鈥.

Ernesto Che Guevara un curso pol铆tico del

Ministerio de Salud P煤blica de Cuba para formar m茅dicos

Una fila de batas blancas, paliacates rojos y pasamonta帽as negros hace una larga serpiente en la entrada de Guadalupe Tepeyac, todas son del caracol de La Realidad. Es 2017, cuando miles de zapatistas recibieron a la Vocera del CNI-CIG, Mar铆a de Jes煤s Patricio Mart铆nez, Marichuy.

Quedo mirando asombrada la cantidad de zapatistas bien formadas que portan las batas, lo cual denota un n煤mero importante de personas capacitadas para la atenci贸n m茅dica en las comunidades rebeldes.

Me acerco. Pregunto. Me hablan de las cl铆nicas aut贸nomas que hay en los Caracoles Zapatistas (entonces eran 5 caracoles, desde agosto del 2019 son 12 caracoles). Hay un traspaso de conocimiento horizontal y capacitaci贸n de saberes entre mismas habitantes a trav茅s de la figura del promotor de cada comunidad y por cada disciplina: herbolaria, medicina al贸pata, odontolog铆a, etc.

Y lo m谩s impresionante, hay un v铆nculo con la salud de la tierra y la salud de las personas, por eso son relevantes los huertos medicinales.

Desde 2003, cuando el gobierno y los legisladores traicionaron Los Acuerdos de San Andr茅s y aprobaron una ley de pueblos ind铆genas descafeinada, los Aguascalientes se transformaron en Caracoles, una forma de organizaci贸n comunitaria y territorial original de los pueblos de ra铆z maya que conforman el EZLN.

Es una especie de red de toma de decisiones en la que es fundamental el dialogo en asamblea, participan desde los encargados y promotores comunitarios, las Juntas de Buen Gobierno, los consejos de cada Municipio Aut贸nomo Rebelde Zapatista (MAREZ) hasta llegar al Caracol, que aglomera varios MAREZ. As铆 aplican el mandar-obedeciendo de inspiraci贸n tojolabal.

De modo circular, y desde abajo, se toman decisiones respecto a la Autonom铆a en varios niveles: la tierra, la casa y el habitar, la salud, la alimentaci贸n, la educaci贸n, el trabajo, la democracia, la libertad, la justicia, la cultura y la comunicaci贸n y transmisi贸n de informaci贸n. En esos 谩mbitos, las y los zapatistas ejercen la libre determinaci贸n de los pueblos, omisa en cualquier ley.

En esta forma de gobierno, la salud de la tierra y de las personas resultan fundamentales.

Durante el recorrido de Marichuy por los Caracoles, tuve la oportunidad observar entre cada comunidad de cada Caracol dicho cuidado de la tierra. Observ茅 que en las comunidades donde hay presencia de bases de apoyo zapatistas, el bosque, la selva, las cascadas est谩n bien cuidadas.

Es evidente qu茅 comunidad es zapatista, pues hay abundantes 谩rboles y vegetaci贸n, contrario a las comunidades que son partidistas (o que siguen con el mismo sistema de gobierno obsoleto estatal) donde predomina la deforestaci贸n y las casas de cemento.

Muchos a帽os despu茅s de aquel encuentro con las batas blancas zapatistas platiqu茅 con promotoras de salud, quienes me explicaron que en la sanaci贸n est谩 en el centro el cuidado de la tierra. Que incluso para cortar un 谩rbol, hay que pedir permiso a la Junta de Buen Gobierno y proponer c贸mo restaurarlo. Y las personas lo respetan y lo proponen. Esto evidencia la solidez del proyecto pol铆tico del EZLN y lo revela como un horizonte contra la cat谩strofe clim谩tica.

Para tener autonom铆a, no solo hay que poseer la tierra, hay que cuidarla. Y en esto han sido muy importantes las mujeres zapatistas.

El cuidado que tienen por la tierra, y por los seres existentes, tambi茅n es con la alimentaci贸n y la preservaci贸n de las t茅cnicas ancestrales de sembrar la tierra, resumidas en la agroecolog铆a, con la cual procuran los suelos y el agua, adem谩s de la salud a trav茅s de la autonom铆a alimentaria.

A esto se suma el manejo de la basura y el reciclaje que realizan en las comunidades. Es visible el exceso de desperdicios en las comunidades partidistas, a diferencia de los Caracoles Zapatistas.

Las mismas zapatistas, que convocaron al m谩s numeroso encuentro de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, hablan de c贸mo han disminuido los niveles de r铆os y lagos en sus comunidades. La cat谩strofe clim谩tica nos alcanz贸 a todos. Y esta lucha, los ejemplos de horizontes que nos muestra el zapatismo de Chiapas, resultan sustanciales para conservar la vida.

El mismo subcomandante Insurgente Mois茅s lo expres贸 en la llegada de la Extempor谩nea a Viena, en septiembre del a帽o pasado:

鈥淓l problema de la vida, tambi茅n de la naturaleza. Se va a acabar la naturaleza.

隆Eso es lo que venimos a decirles! No la crean鈥 Lo van a ver.

A lo mejor la dudan, a lo mejor dicen: 驴Qu茅 saben esos, esas?

La naturaleza nos habla, si sabemos ver.

La naturaleza nos ense帽a, si sabemos respetarla, si no, nos va a ense帽ar lo que es poderosa Ella.

鈥淪e van a empeorar los terremotos,

se van a caer sus edificios que las tienen,

se va a partir la tierra,

se va a convertir en r铆os, lagunas, aqu铆 y en todas las ciudades.

Pero no es culpa de nosotros, nosotras, los ciudadanos.

De nombre ya lo sabemos qui茅n es. Es el Capitalismo.

El capitalismo es el que est谩 destruyendo la vida de la naturaleza鈥.

Y a pesar de este ejemplo que han organizado las y los zapatistas de Chiapas, este sistema de gobierno y vida aut贸noma original de choles, mames, tsotsiles, tseltales y tojolabales est谩 bajo constante asedio.

Apenas el 28 de julio del 2022, organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaraci贸n de la Selva Lacandona denunciaron que contin煤an las agresiones, hostigamiento y desplazamientos forzados de familias zapatistas hacia las comunidades aut贸nomas de El Esfuerzo, Municipio Aut贸nomo Rebelde Zapatista Comandanta Ramona; Nuevo San Gregorio, regi贸n Mois茅s y Gandhi, Poblado La Resistencia, Poblado Emiliano Zapata, Poblado San Isidro y 16 de febrero, Municipio Aut贸nomo Rebelde Zapatista Lucio Caba帽as, todas del Caracol 10 芦Floreciendo la Semilla Rebelde禄, Junta de Buen Gobierno 芦Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeld铆a por la Vida y la Humanidad禄.

Adem谩s, denuncian la omisi贸n, complicidad e impunidad de los tres niveles de gobierno, as铆 como la obstaculizaci贸n al trabajo de derechos humanos que realizan las Brigadas Civiles de Observaci贸n (BriCO).

Estos ataques no cesan, y tienen m谩s de dos a帽os amenazantes en el Caracol 10. Solo demuestran que la autonom铆a y organizaci贸n zapatistas ponen a temblar a su alrededor, no solo a finqueros o gobiernos sino a criminales, quienes buscan a toda costa frenarla.

A 19 a帽os de su ejercicio, los horizontes para la vi