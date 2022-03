Entrevista a Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP

El Hospital Posadas fue la prueba piloto para implementar un programa de privatizaciones en el sistema de salud

Mario Hernandez

MH: Ayer, 8 de marzo, declararon en los Tribunales de Comodoro Py, en el marco de la denuncia por espionaje ilegal a los trabajadores del Hospital Posadas durante el gobierno de Mauricio Macri.

GP: Esa fue una presentación que hicimos en diciembre 2020 y ayer fue la primera audiencia. Lamentablemente cayó en la Fiscalía 4 donde está el fiscal Stornelli.

MH: Entonces no creo que obtengan justicia.

GP: Recuerdo que hicimos varias entrevistas en aquellos años oscuros donde fue de dominio público el conflicto prolongado con despidos y suspensiones, entre otros atropellos.

MH: Luego hubo reincorporaciones, pero no de la totalidad de los trabajadores despedidos.

GP: Efectivamente, producto de la lucha, movilizaciones, cortes del Acceso Oeste. La denuncia es concreta. Lo que hubo en el Hospital Posadas fue una prueba piloto para implementar un programa de privatizaciones en el sistema de salud.

Fue un salto de calidad en ese momento montando un aparato de militarización y persecución. Eligieron al hospital más grande del país, un emblema sanitario, pero a su vez de resistencia y lucha, con una larga historia en defensa de los Derechos Humanos porque fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Eligieron ese lugar pero no les salió gratis porque hubo mucha resistencia a pesar del operativo terrible que montaron con la Gendarmería adentro del predio con una oficina y la dirección del hospital militarizada con una guardia pretoriana de la policía provincial y federal. La burocracia sindical totalmente comprometida con la política de la dirección del hospital, me refiero a las seccionales de UPCN y ATE, una vergüenza pero en definitiva una mancha más al tigre de la burocracia sindical.

Todo ese aparato al servicio de perseguir y consolidar centenares de despidos y un ataque directo a las organizaciones que resistimos. En el caso de CICOP nos echaron a parte de la Comisión Directiva, sufrimos descuentos salariales, persecuciones por patotas que ejercían violencia física contra nuestros compañeros, causas penales, todo lo que te puedas imaginar del manual de persecuciones.

En realidad el juicio era una manera de darle un cierre a todo esto aunque todavía estemos peleando por terminar de desmilitarizar y reincorporar a parte de los despedidos. Es un intento de quebrar la impunidad de quienes fueron los ejecutores directos, Bertoldi, el director ejecutivo; Leonardi, de RR HH; el ministro de Salud, Rubinstein; y la de Seguridad, Bullrich; hasta el propio Mauricio Macri. Para que todo ese andamiaje de responsables políticos y ejecutores directos salga a la luz e intentar que sean castigados.

MH: ¿Cómo marcha la negociación paritaria de CICOP?

GP: Está en foja cero. Hubo una paritaria general para todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires donde no hubo oferta ni nueva convocatoria. Ahí se discute la masa salarial general y después nosotros tenemos una paritaria particular. Pero todavía no se ha avanzado en la general y hay una pasividad absoluta.

Siempre hubo que lidiar con la burocracia sindical de los gremios de la provincia, pero en este momento la connivencia con el gobierno los está llevando no solo a una integración orgánica, ni siquiera hacen una medida de cotillón.

MH: Que hagan como si…

GP: Ni siquiera. El año pasado pudimos desarrollar un plan de lucha y conseguir algunos logros, pero este año todavía estamos preparándonos en estado de alerta y movilización y creo que vamos a terminar con un nuevo plan de lucha.

MH: En el acuerdo con el FMI se señala que el salario de los empleados públicos estará atado al crecimiento y no a la evolución de la inflación. Es una cláusula específica.

GP: Exactamente. Sería lo que en el sector privado son salarios atados a la productividad.

El acuerdo con el FMI, más allá del barniz que intentó darle el presidente, es netamente un ajuste. Nuevo endeudamiento y ajuste en una primera etapa y sentando las bases para reformas estructurales más adelante aunque lo haya desmentido el presidente en la inauguración de las sesiones legislativas. Allí anunció el tarifazo.

MH: Convengamos que con eso tuvimos suficiente. Mañana hay una importante convocatoria contra la aprobación en Diputados del acuerdo con el FMI.

GP: No creo que logremos repetir la movilización de diciembre de 2017 porque los sectores convocantes hemos quedado heroicamente reducidos a la izquierda y el sindicalismo combativo. Pero creemos que va a ser un hecho políticamente grande y muy masivo. Desde la mañana habrá permanencia durante todo el día hasta que concluya la votación. Esperamos repetir las dos movilizaciones que hicimos a Plaza de Mayo en una jornada nacional convocada por más de 100 organizaciones.