Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

鈥No hay fetichismo m谩s grande que el de la tecnolog铆a, de cuando t煤 das vida y poder a las cosas y no consideras a las personas, parece que el capitalismo ha producido un mont贸n de riqueza y nos ha empoderado, pero no nos muestran la otra cara, lo que el capitalismo ha destruido, c贸mo nos ha empobrecido鈥. Silvia Rivera Cusicanqui

En estas palabras, Silvia Rivera Cusicanqui parafrasea a Karl Marx apropi谩ndoselo para criticar al capitalismo y al fetichismo de la tecnolog铆a (una advocaci贸n del fetichismo de la mercanc铆a). La pensadora boliviana comparti贸 el foro, en esa ocasi贸n, con la feminista italo-estadounidense Silvia Federici. Las dos Silvias son te贸ricas a quienes cualquiera que se proponga entender el mundo contempor谩neo y las alternativas anticapitalistas tiene que tener en cuenta.

Acabo de escuchar al te贸logo y fil贸sofo de la liberaci贸n marxista nacido en Alemania y habitante y pensante en Costa Rica reivindicar el zapatismo, 鈥淯n mundo donde quepan muchos mundos鈥, como inicio de la actual lucha por el bien vivir de inspiraci贸n ind铆gena en los movimientos antisist茅micos, anticapitalistas, de Am茅rica Latina.

Todo esto me anim贸 a escribir esto.

Recuerdo que Silvia Rivera Cusicanqui dijo (palabras m谩s, palabras menos) 鈥淟a decolonialidad es una moda: el poscolonialismo es un deseo; el anticolonialismo es una militancia.鈥

Me gustan estas posturas her茅ticas que refrescan el pensamiento libre, cr铆tico. La pensadora boliviana apropi谩ndose creativamente a Marx para pensar el capitalismo que coloniza y devasta Am茅rica Latina. La feminista italiana criticando la insuficiencia del pensamiento de Marx sobre la acumulaci贸n originaria y complement谩ndola con la reflexi贸n sobre el trabajo de cuidado impago que realizan las mujeres, aportando plusvalor al sistema capitalista. El pensamiento cr铆tico del fil贸sofo y te贸logo alem谩n- costarricense, prolongando la teor铆a cr铆tica de la Escuela de Frankfurt y sobre todo de Walter Benjamin, quien propuso criticar al capitalismo como religi贸n, pues la teor铆a del fetichismo puede ser le铆da como una cr铆tica teol贸gica del capitalismo, religi贸n idol谩trica.

Frente a esta riqueza y generosidad de pensadores y pensadoras como Hinkelammert, Cusicanqui y Federici recuerdo algunas intervenciones en foros de una cierta versi贸n en caricatura del pensamiento cr铆tico, autodenominada 鈥渄ecolonialidad鈥, que pregona un discurso de odio contra Europa.

A diferencia de Hinkelammert, quien critica a Friedrich August von Hayek, te贸rico fundamentalista del libre mercado fetichizado, endiosado en la mano invisible como subterfugio de divina providencia bendiciendo la injusticia social; a diferencia de Cusicanqui, quien critica el capitalismo y el colonialismo interno usando, entre otros, a Marx; a diferencia de Federici, quien critica a Marx para aportar conocimientos que enriquecen el pensamiento marxista, feminista y antipatriarcal, un cierto discurso de odio antieuropeo se bautiza decolonialidad y propone abandonar las aportaciones de autores como Marx y Henri Lefebvre, por su supuesto 鈥渆urocentrismo鈥.

Esa postura panfletaria es una promoci贸n de la ignorancia. Marx es un pensador fundamental para entender la historia de lucha en Am茅rica Latina. 驴C贸mo entender sin Marx la Revoluci贸n Cubana, el zapatismo del EZLN o la Revoluci贸n Bolivariana en Venezuela? 驴C贸mo entender y proponer luchas emancipatorias en las ciudades latinoamericanas sin los conceptos de producci贸n del espacio y derecho a la ciudad de Henri Lefebvre?

Los discursos de odio antieuropeos (bajo pretexto de criticar el 鈥渆urocentrismo鈥) me recuerdan a los marxistas dogm谩ticos que no le铆an nada que no fuera 鈥渓iteratura marxista鈥 (Las tres artes y tres fuentes integrantes del marxismo de Lenin como Kibali贸n universal), a las fundamentalistas que no quieren leer a ning煤n autor hombre (驴ni siquiera para poder criticarlos?), a los fieles seguidores del obradorismo que no pueden leer, escuchar o ver ning煤n medio de comunicaci贸n porque todos son una conspiraci贸n contra su CuatroT茅, o a los grupos religiosos cristianos fundamentalistas que en todo, canciones, radio, TV, cine, internet, ven al Diablo.

Con el tema de la Revoluci贸n Bolivariana puedo cerrar la pinza. De paso recomiendo el excelente vlog de los venezolanos Escuela de Cuadros ( https://www.youtube.com/results?search_query=Escuela+de+Cuadros ), con m谩s de un centenar de programas de aproximadamente 50 minutos sobre teor铆a marxista y revolucionaria, con pensadores invitados de toda Am茅rica Latina y de diversos pa铆ses, incluidos europeos.

Tienen un programa sobre un p茅simo art铆culo que escribi贸 Marx sobre Sim贸n Bol铆var. Critican el hecho de que Marx se dejara llevar por su prejuicio acerca de Bol铆var (cre铆a que era una copia caricaturizada de Luis Bonaparte, es decir la caricatura de una caricatura). El tema es particularmente delicado para ellos y ellas porque son bolivarianos y marxistas. Pero tambi茅n entienden que si bien fue un error garrafal de Marx, es un texto mucho menor y sin peso en la obra de un autor fundamental para pensar la situaci贸n actual y las alternativas emancipatorias. Concluyen, entre otras cosas, que no debemos idealizar a Marx, ni a Bol铆var ni a nadie.

En otro programa, conversan con Marcello Musto acerca de El 煤ltimo Marx, muy poco conocido, por ejemplo, por su carta a Vera Ivanovna Zasulich. Un Marx que est谩 releyendo a sus cl谩sicos de la literatura como Cervantes y Shakespeare, pero tambi茅n est谩 estudiando los m谩s recientes avances de historiadores y antrop贸logos. Para contestarle a Zasulich sobre la comuna rusa, se puso a estudiar ruso y a leer todo lo que pudo sobre Rusia. Concluy贸 que no era necesario destruir la comuna rural rusa para proletarizar a los campesinos y luego hacer una revoluci贸n comunista: porque la comuna rural rusa pod铆a ser un elemento de un nuevo mundo ruso comunista. El estalinismo no solo destruy贸 la comuna rural, sino que escondi贸 lo m谩s que pudo esos textos de Marx.

Marx estaba leyendo sobre La India. Estaba comprendiendo que el capitalismo no desarrolla a los pueblos que coloniza sino que los destruye. Ya no ten铆a la misma postura de sus a帽os de mayor entusiasmo por el desarrollismo capitalista como paso a una posterior revoluci贸n anticapitalista. Porque Marx estaba dispuesto a leer y a modificar sus posturas si encontraba errores que hab铆a que corregir. De modo que el eurocentrismo est谩 m谩s en la cabeza de sus lectores 鈥渄ecoloniales鈥 que en Marx.

Finalmente, la t铆pica muletilla de quienes no quieren leer a Marx y se parapetan en 鈥渟oy anarquista鈥 y Marx expuls贸 a Bakunin. En Contracorriente, Luis Hern谩ndez Navarro entrevist贸 a N茅stor Kohan y a Andr茅s Barreda. El marxista argentino le dijo que las opiniones err贸neas sobre algunos temas latinoamericanos son textos muy menores en la obra del autor de El Capital y que en nada disminuyen la importancia de las obras centrales de Marx para comprender la situaci贸n latinoamericana y las v铆as de emancipaci贸n. Barreda, mexicano, le dijo a Hern谩ndez Navarro que la pol茅mica entre Marx y los anarquistas es anacr贸nica y ya no tiene sentido hoy, cuando autores anarquistas importantes retoman a Marx (a su manera, anarquista) y autores marxistas dialogan fruct铆feramente con el anarquismo.

Delegaciones de los zapatistas y el Congreso Nacional Ind铆gena recorrieron la Europa de abajo para conocerse, dialogar y embarnecer la lucha anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial. En lugar de promover discursos de odio antieuropeos, favorecen la fraternidad y la sororidad por 鈥渦n mundo donde quepan muchos mundos鈥.

Promovamos la militancia contra todo colonialismo (incluso el colonialismo interno), el capitalismo y el patriarcado, no la ignorancia y los discursos de odio antieuropeos.

