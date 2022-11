–

De parte de Centro De Medios Libres November 14, 2022 62 puntos de vista

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

La lucha por la democracia es una lucha de los pueblos. Lo poco de democracia que se ha conseguido en diversos momentos de la historia es una conquista de esa lucha de los pueblos. Incluso Maquiavelo, un pensador a quien se suele tener por maestro de los tiranos, prefer铆a, puestos a escoger, la rep煤blica. Y lo razonaba as铆: los arist贸cratas quieren oprimir al pueblo. En cambio el pueblo no quiere oprimir a nadie, sino solamente no ser oprimido por nadie. Eso puede ocurrir en una rep煤blica, donde el pr铆ncipe est茅 limitado por los arist贸cratas y por el pueblo.

Es decir, hay dos tradiciones diferentes: una de ellas es la lucha por el privilegio, por el fuero (eclesi谩stico o militar), por los derechos de las 茅lites construidos sobre la opresi贸n de los pueblos. En nuestra 茅poca hay dos variantes de esta lucha por el poder de las minor铆as olig谩rquicas o plutocr谩ticas: la variante 鈥渂en茅vola鈥 es el liberalismo y su hijo junior el neoliberalismo: individualismo, derechos humanos individuales, algunas concesiones, pero cuidando de no tocar la estructura desigual, injusta, explotadora y opresiva del capitalismo. Y, generalmente como reacci贸n contra la fuerza organizada de los de abajo, la tiran铆a, las dictaduras, los fascismos y los populismos de derecha.

Por otro lado, todas las luchas verdaderamente democr谩ticas son igualitaristas. No conciben la democracia sin libertad y justicia. Y todo con apellidos: justicia social, democracia social.

De manera que las luchas por democracia son de izquierda, son revolucionarias, rebeldes, son luchas de los de abajo y as铆 ha sido en M茅xico: la lucha por la democracia en M茅xico la han dado los pueblos en las guerras de Independencia, Reforma y la Revoluci贸n Mexicana.

En 1977, las primeras reformas pol铆tico-electorales aperturistas que se hicieron con L贸pez Portillo fueron una respuesta a la crisis de legitimidad evidenciada, entre otras cosas, por las guerrillas rurales (Madera, Lucio Caba帽as, Genaro V谩zquez) y urbanas (focos guerrilleros). La legalizaci贸n del Partido Comunista tuvo como objetivo ser una v谩lvula de escape al descontento y hacer contrainsurgencia quitando banderas a la izquierda.

El Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional, fundado el 17 de noviembre de 1983, une dos tradiciones de lucha: la de las guerrillas socialistas, heredera de la lucha de 1968 reprimida con la masacre del 2 de octubre, y la tradici贸n de insurrecciones ind铆genas que atraviesa toda la historia de la Nueva Espa帽a y del M茅xico independiente hasta hoy. Por eso dicen que, a 500 a帽os, jam谩s los han conquistado y permanecen rebeldes.

Normalmente los zapatistas firman sus comunicados con 鈥淟ibertad, Democracia, Justicia鈥, y no es meramente un eslogan, ya que su lucha por democracia ha sido un eje constante en su historia. De ello nos ocuparemos brevemente.

Cuando se alzaron en armas, el 31 de enero de 1993-1 de enero de 1994, los zapatistas declararon la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, impuesto mediante el fraude electoral en 1988. (Recuerdo a Manuel Bartlett en la TV defendiendo el triunfo de Salinas). Ordenaban a sus tropas deponer al mal gobierno, avanzar liberando territorios y, en ellos, dejar que los ciudadanos mexicanos elijan libremente a sus gobernantes. Los zapatistas se proponen derrocar al gobierno que consideran ileg铆timo, por antidemocr谩tico y resultado del fraude, pero no se proponen tomar el poder y gobernar a los dem谩s, sino dejar que los ciudadanos se organicen y elijan democr谩ticamente a sus gobiernos. Apelaron a la Constituci贸n en su Art铆culo 39. 鈥淟a soberan铆a nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder p煤blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 茅ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.鈥

Uno de los elementos que tomaron en cuenta para declarar la guerra al gobierno priista de Salinas fue el fraude de 1988, as铆 como las manifestaciones de sectores del pueblo, especialmente rurales, que propon铆an a C谩rdenas tomar las armas. Cosa que el cardenismo no hizo.

Cuando se hicieron mesas de di谩logo con el gobierno, en el periodo zedillista, invitaron a todos los pueblos ind铆genas y a muchos asesores ind铆genas y no ind铆genas, a dialogar y consensar democr谩ticamente los que terminaron siendo los Acuerdos de San Andr茅s sobre derechos y cultura ind铆gena, traicionados despu茅s por el gobierno.

Era apenas la primera mesa, y el primer tema. Si el proceso de paz no hubiera sido abortado por la traici贸n gubernamental (de Zedillo, Fox y los partidos PRI, PAN y PRD), en otras mesas se habr铆an tratado, entre otros temas, los derechos de las mujeres (el EZLN tiene, desde antes del alzamiento armado, su Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas) y la democracia en M茅xico.

Los zapatistas ten铆an planeado presentar propuestas para que los mexicanos pudi茅ramos participar en la pol铆tica desde muchas formas de organizaci贸n, quitando el monopolio a los partidos, y hacer que la democracia fuera no solamente representativa sino que incluyera elementos de democracia directa. Uno de ellos es la petici贸n afirmativa ficta: si una organizaci贸n ciudadana presenta una petici贸n, el gobierno tiene un plazo para responder. De no hacerlo en ese lapso, se asume que se aprob贸.

Esta discusi贸n no se dio porque el gobierno traicion贸 al zapatismo, lo enfrent贸 mediante la contrainsurgencia paramilitar y decidi贸 hacer una reforma pol铆tico electoral a espaldas del zapatismo y pactando solo los partidos: PRI, PAN y PRD (representado por Mu帽oz Ledo y L贸pez Obrador). La apertura democr谩tica que dio origen al IFE (hoy INE) y abri贸 la puerta a gobiernos del PAN (Fox) y el PRD (C谩rdenas) e incluso Morena (AMLO) fue de nuevo una apertura con un matiz contrainsurgente: el EZLN ser铆a excluido y combatido mediante un cerco militar y paramilitar.

Los zapatistas apoyaron a Amado Avenda帽o y, ante el fraude, lo asumieron como gobernador y lo acompa帽aron durante su periodo de gobierno en rebeld铆a (1994), mucho antes del gobierno 鈥渓eg铆timo鈥 de Obrador (2006). Una de las muchas iniciativas de organizaci贸n con la sociedad civil que convocaron fue la Convenci贸n Nacional Democr谩tica (1994), retomando el nombre de la convenci贸n revolucionaria de Aguascalientes, de nuevo, mucho antes que la convenci贸n del mismo nombre organizada por AMLO en 2006.

Ante la traici贸n de los Acuerdos de San Andr茅s (2000), los zapatistas decidieron cumplirlos de modo unilateral. Elevaron el nivel de autogobierno que naci贸 en la clandestinidad antes de 1994 y dio lugar a sus Municipios Rebeldes Aut贸nomos Zapatistas en 1994.

Por eso, en 2003 dieron a conocer el nacimiento de sus Caracoles, sedes de sus Juntas de Buen Gobierno. Dejaron el gobierno, autogobierno, en manos de las comunidades, los civiles, porque lo militar no debe estar por encima de lo pol铆tico-democr谩tico.

Por eso tienen, en su territorio, sus letreros que dicen: 鈥淎qu铆 el pueblo manda y el gobierno obedece鈥.

El autogobierno zapatista es civil y es democr谩tico. Combina elementos de democracia directa (asambleas y consenso) con democracia representativa: sus representantes gobiernan de manera temporal, sujetos a la rendici贸n de cuentas y a la revocaci贸n de mandato y tienen que seguir los siete principios del mandar obedeciendo (1. Servir y no servirse; 2. Representar y no suplantar; 3. Construir y no destruir; 4. Obedecer y no mandar; 5. Proponer y no imponer; 6. Convencer y no vencer; 7. Bajar y no subir). A algunos les parec铆a raro el 鈥渙bedecer y no mandar鈥, pero no es para el pueblo sino para los delegados y autoridades electos y revocables.

Se trata de una democracia radical, en ella prevalecen las bases de apoyo zapatistas, las comunidades, mujeres y hombres, desde ni帽as y ni帽os. Si una ni帽a o ni帽o no se duerme en la asamblea y se interesa en participar, ya puede hacerlo y tiene derecho a que lo escuchen: derecho democr谩tico esencial.

Cuando los zapatistas propusieron al Congreso Nacional Ind铆gena un proceso organizativo llamado Concejo ind铆gena de Gobierno estaban proponiendo un autogobierno ind铆gena a nivel nacional y adem谩s, que los ind铆genas piensen que pueden gobernar al pa铆s. El trabajo organizativo para intentar que Mar铆a de Jes煤s Patricio Mart铆nez, Marichuy, fuera candidata independiente a la presidencia de M茅xico ten铆a entre sus objetivos: atrevernos a pensar que una mujer ind铆gena puede gobernar este pa铆s. Otro objetivo era reactivar la organizaci贸n. Despu茅s de la Otra Campa帽a (2006), 茅sta ha sido una de las iniciativas zapatistas menos entendidas y peor juzgadas por prejuicios de la sociedad mexicana.

Durante la Otra Campa帽a, los zapatistas dijeron que ellos no tomar铆an el poder. Si otros lo tomaban (comunistas, socialistas, etc.), que lo tomaran, pero se trataba de que los de abajo se organizaran de tal manera que quien quiera que gobernase se viera obligado a mandar obedeciendo al pueblo, a las comunidades, a los de abajo.

Es f谩cil ver que la democracia no es popularidad en las encuestas y que no es dem贸crata quien gobierna obedeciendo a la oligarqu铆a y a los militares.

Respecto a la democracia fuera de Chiapas, en M茅xico y en el mundo, suscribo estas palabras del compa帽ero Jean Robert: 鈥淪i democracia quiere decir 鈥減oder del pueblo鈥, no hay tal cosa como una democracia, ni instancia alguna que verdaderamente 鈥渞epresente al pueblo鈥. Con ello no quiero decir que todos los gobierno sean necesariamente dictatoriales, sino que pr谩cticamente todos confunden los intereses del pueblo con los del capital.鈥

La propuesta de autonom铆a y de autogobierno, de democracia radical y de mandar obedeciendo es lo subversivo de los zapatistas. Por eso la militarizaci贸n que inici贸 en 1994 y la guerra irregular paramilitar no han cesado bajo los gobiernos federales de ning煤n partido (PRI, PAN, Morena). Hoy mismo, los zapatistas y muchas otras comunidades ind铆genas en M茅xico est谩n bajo asedio paramilitar.

La democracia, si la tomamos en serio, sigue siendo rebelde, subversiva. Est谩 muy lejos de quienes arriba practican el juego de 鈥渆l pueblo soy yo鈥, 鈥渓a democracia soy yo鈥. A esa posdemocracia sometida a las corporaciones capitalistas y militares no le gusta nada la democracia ind铆gena: su sola existencia los refuta y los condena.

El tama帽o de la militarizaci贸n es el tama帽o de su miedo: miedo a la verdadera democracia.

