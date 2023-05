–

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

En 鈥淟a muerte del drag贸n鈥 o 鈥淟a matanza del drag贸n鈥, cuento de Dino Buzzati (1939), un grupo de personas modernas matan a un drag贸n, pero no es una historia 茅pica, heroica, fant谩stica ni siquiera un relato de aventuras, sino una anti茅pica, un relato que comienza con la expectativa de una aventura y termina con personajes avergonzados que han cometido un crimen de lesa naturaleza.

Una de las posibles lecturas del cuento de Dino Buzzati (1906-1972) es como una alegor铆a de la modernidad, como en la Dial茅ctica del Iluminismo de Theodor Adorno y Max Horkheimer, culminaci贸n de un proceso de desencantamiento del mundo (proceso de larga duraci贸n cuyo comienzo remiten al Ulises de la Odisea). Recordemos que el drag贸n, monstruo maligno en Occidente, es en Oriente un ser sagrado relacionado con el bienestar y la buenaventura, la naturaleza. Incluso Quetzalc贸atl, suerte de drag贸n mesoamericano, es la tierra, la madre naturaleza divinizada, fuente de vida, cultura y civilizaci贸n.

El hombre moderno, con el capitalismo, la industria, la t茅cnica o la tecnolog铆a, la secularizaci贸n, el laicismo, el positivismo (empirismo, racionalismo, cientificismo) y el progresismo liberal, destruye lo sagrado. Como enfatiza Marshall Berman en Todo lo s贸lido se desvanece en al aire, t铆tulo tomado de un texto del moderno y modernista Karl Marx (y Engels, Manifiesto del Partido Comunista): lo sagrado retrocede ante la mercantilizaci贸n de la vida moderna, de todo lo existente. Dice Walter Benjamin: pierde su 鈥渁ura鈥.

Aunque lo sagrado es desterrado por la modernidad capitalista, aparece de manera espuria en la sacralizaci贸n- fetichizaci贸n de la mercanc铆a, el dinero, el capital, el mercado, las finanzas. Michael L枚wy (Guerra de dioses, religi贸n y pol铆tica en Am茅rica Latina) se帽ala que siempre que Karl Marx usa met谩foras para enunciar el fetichismo del dinero y la mercanc铆a se refiere al Becerro de Oro, Moloch, Mamm贸n, 铆dolos de la Biblia, como Thomas Hobbes recurri贸 al Leviat谩n, monstruo del Antiguo Testamento, para nombrar al Estado, dios mortal.

Sin embargo, as铆 como los personajes de Dino Buzzati matan al drag贸n, el nihilismo moderno emerge de la muerte de Dios (frase tomada de un himno luterano, v铆a Hegel, por Nietzsche). Mueren lo divino, lo sagrado, lo fe茅rico incluso, aunque piadosamente, en el cuento 鈥淣uestra se帽ora de las golondrinas鈥, Margarite Yourcenar hace a la Virgen Mar铆a perdonar a las hadas, seres inocentes, de la santa ira de un fan谩tico anti 铆dolos precristianos, convirti茅ndolas en golondrinas (Cuentos orientales).

Con la muerte de lo sagrado, el desencantamiento del mundo y la secularizaci贸n, las religiones se vuelven mercanc铆as en competencia o c贸mplices de los poderosos: el catolicismo de los conservadurismos y el calvinismo del 鈥渆sp铆ritu del capitalismo鈥 (Max Weber.)

En el mundo contempor谩neo imperan el nihilismo (Nietzsche), el olvido del ser y del habitar (Martin Heidegger), el olvido de la arquitect贸nica, la grandeza y lo po茅tico (Karel Kos铆k), el desarraigo (Simone Weil), la contraproductividad y p茅rdida de la convivencialidad, e incluso el desencarnar del cuerpo en un mundo m谩s abstracto, en la era de los sistemas (Iv谩n Illich, Jean Robert, en La era de los sistemas en el pensamiento del Illich tard铆o). La ciencia, el arte y la filosof铆a modernos no pueden contestar a las preguntas que inquietan al ser humano, las preguntas por el sentido de la vida, de la muerte, de la existencia, como subraya Ernesto Sabato en Hombres y engranajes.

En lugar del ser predomina el tener, y en lugar de la biofilia, la necrofilia del amor al dinero. (Erich Fromm).

En t茅rminos del habitar, el ser humano deja de relacionarse con las cosas, las rebaja a objetos (abstracciones, extensiones matematizables y calculables), para el ser humano las cosas pierden entidad, ya no se pregunta por el ser del ente (Heidegger), sino por objetos y abstracciones: no lugares sino 鈥渆spacio鈥. En lugar de seres nos relacionamos con enseres, como si todo pudi茅ramos producirlo (valor) y no hubiera nada natural (c贸sico, 鈥渧alor de uso鈥, coincidir铆an Marx y Heidegger, seg煤n nos recuerdan Bol铆var Echeverr铆a y Pablo Veraza).

Ante este olvido del ser, de la historia, la esencia del lenguaje, la esencia de la verdad, del valor de uso y la cultura, impera el desarraigo, promovido por el colonialismo y el predominio del dinero. Esta p茅rdida de ra铆ces, indic贸 Simone Weil, deja a los pueblos a merced de demagogos, l铆deres carism谩ticos y mesi谩nicos (otro retorno espurio de lo pseudo sagrado), fascistas o populistas. La masa necesitada de direcci贸n que estudi贸 El铆as Canetti (Masa y poder).

Como nos recuerdan Iv谩n Ilich y sus compa帽eros de reflexiones (Jean Robert, Gustavo Esteva, Javier Sicilia鈥), lo sagrado ayudaba a poner l铆mites, fronteras, a las herramientas y tecnolog铆as, al 鈥渄esarrollo鈥. Sin l铆mites, se pierde la convivencialidad y, en la contraproductividad, los medios se vuelven fines en s铆 mismos y mediatizan al fin. Ya no es el s谩bado para el ser humano, sino el ser humano para obedecer ciegamente el mandato del s谩bado: las leyes esclavizan a los seres humanos, los sistemas quitan autonom铆a a los seres humanos, la econom铆a (productora de escasez y heteronom铆a) hace la guerra a la subsistencia (Illich y Robert).

La mayor铆a de estos autores vindican la vuelta del respeto a lo sagrado (y a煤n a lo divino): Weil, Heidegger, Illich.

Martin Heidegger espera otro inicio, desde el concepto de los presocr谩ticos del ser como physis. Serenidad, escucha, silencio, espera del ser, y libertad: dejar ser, son meditaciones que procuran ese inicio.

Mar铆a Corb铆 (El conocimiento silencioso) escribi贸 que aunque ya no podamos creer en los libros sagrados, podemos aprender de ellos a silenciar nuestro yo para estar ante lo que, simplemente, es, y desarrollar as铆 la 鈥渃ualidad humana鈥.

Desde el misticismo, Simone Weil opina que la sabidur铆a del cristianismo y de los griegos est谩 presente en las tradiciones m铆sticas y sagradas de muchos otros pueblos: India, China, Egipto鈥 Hace poco se帽al谩bamos, citando a Pablo Veraza, que Heidegger pens贸 en otros inicios, no solo desde los griegos sino desde otros pueblos del mundo, India, China, sabidur铆a jud铆a. Agregamos: los saberes de los pueblos ind铆genas del mundo.

Luis Pescetti opina que necesitamos eso que, ante un viejo 谩rbol, hacen los personajes de la pel铆cula de Hayao Miyazaki Mi vecino Totoro: orar.

Incluso Fernando Savater opina que lo sagrado es necesario para pensar en una emancipaci贸n, como la anarqu铆a deseada (Para la anarqu铆a y otros ensayos).

Tal vez, si no podemos, de buenas a primeras, volver a creer en dioses, sentir y respetar lo sagrado, al menos podemos comenzar por no idolatrar, no sacralizar el dinero y el capital.

Ni siquiera 鈥渆l dinero del pueblo鈥 es sagrado: sacralizar el dinero es necrofilia (Erich Fromm).

Pens贸 Simone Weil: 鈥渢engo que ser atea con esa parte de mi alma que tiende a hacer de Dios un 铆dolo鈥.

驴Es posible una espiritualidad (cualidad humana, antropol贸gica) sin dioses? 驴Una futura humanidad volver谩 a respetar lo sagrado?

Siendo ateos e iconoclastas respecto a los falsos dioses, el dinero, los l铆deres carism谩ticos, tal vez limpiemos el camino para quienes s铆 puedan tener acceso a lo sagrado (la existencia, la vida, la naturaleza, 驴Gaia?, 驴dioses?).

Si nosotros no, lo sagrado s铆 lo respetan los pueblos y comunidades ind铆genas y campesinas del mundo que a煤n aman y veneran a la Madre Tierra, la Pachamama, la Madre Ceiba, las Diosas.

Si no aspiramos a ello, al menos derribemos los 铆dolos: Becerros de oro, Moloch, Leviatanes, falsos mes铆as.

