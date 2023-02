–

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

鈥El populismo es una forma de democracia autoritaria que originalmente surgi贸 como una reformulaci贸n de posguerra del fascismo.鈥

Federico Finchelstein.

Federico Finchelstein, public贸 en 2018 Del fascismo al populismo en la historia (Taurus, Buenos Aires). Muy probablemente porque en la historia pol铆tica de Argentina el peronismo ha transitado de la dictadura militar fascista a su reformulaci贸n democr谩tica electoral populista con el mismo l铆der carism谩tico, Juan Domingo Per贸n, y deriv贸 en cambios a la izquierda con la guerrilla y a la derecha con el peronismo de los 60 y 70, luego a un populismo neoliberal con Carlos Menem y de nuevo un populismo de izquierda con Kirchner.

El caso es que, visto desde Am茅rica Latina, el populismo se ve, igual que el fascismo, no como un fen贸meno europeo o euro-estadunidense, sino como dos fen贸menos globales: primero, un fascismo global que tiene expresiones m谩s conocidas en Europa (Mussolini, Hitler, Franco) pero ocurre en todo el mundo: Jap贸n, China, Am茅rica Latina (en M茅xico, Jos茅 Vasconcelos). Sin embargo, su derrota en la Segunda Guerra Mundial, no solo la derrota b茅lica sino el esc谩ndalo que resulta de su violencia extrema con el Holocausto, oblig贸 al fascismo a reformularse como populismo, abandonando la violencia extrema y la dictadura, pero conservando su tendencia a la fetichizaci贸n de la tr铆ada l铆der mesi谩nico carism谩tico, pueblo, naci贸n. Y el primer populismo moderno es el argentino: el peronismo. El populismo es, sin embargo, global.

As铆 el populismo (de derechas como Trump o Bolsonaro, de izquierdas como L谩zaro C谩rdenas o un movimiento de masas que se niega a formular un programa claro y puede dar bandazos de derecha a izquierda como el peronismo), se convierte en ese ox铆moron: 鈥渄emocracia autoritaria鈥, con el que lo caracteriza Finchelstein.

El populismo no es el fascismo, rechaza la violencia desublimada y se queda en la violencia verbal, ret贸rica y simb贸lica; no es una dictadura, aunque su autoritarismo lleva a la democracia al l铆mite antes de devenir dictadura y es antiliberal. Habla en nombre del pueblo, pero homogeniza al pueblo reduci茅ndolo a la mayor铆a electoral que apoya al r茅gimen populista en el poder y, asimismo, reduce la democracia a la representaci贸n monop贸lica del pueblo fetichizado por el l铆der 煤nico. El pueblo son quienes me apoyan y quienes me apoyan son yo, por tanto, el pueblo soy yo: el l铆der 煤nico.

Un nacionalismo y una ret贸rica antielitista convertida en la religi贸n del pueblo-masa homog茅neo y su 煤nico l铆der se convierten en un autoritarismo que interpreta la democracia como el gobierno del pueblo, pero si el pueblo soy yo: el l铆der es la democracia, la democracia soy yo, y quienes se me oponen son el antipueblo.

S贸lo en muy raras ocasiones el populismo puede regresar a su antecesor fascista. Normalmente ser谩 autoritario y cercenar谩 los elementos democr谩tico-liberales, sin destruir totalmente a la democracia. Solamente la vuelve 鈥渄emocracia autoritaria鈥.

Federico Finchelstein intenta superar las definiciones de fascismo y populismo que surgen de tipos ideales puros, generalmente euroestadunidenses, sin atender a la historia y superar tambi茅n a las historias que se concretan a casos nacionales o regionales y no dialogan con las teor铆as. Procura mostrar el parentesco, el v铆nculo gen茅tico entre el fascismo y su descendiente populista, pero tambi茅n su distinci贸n: la diferencia entre una dictadura violenta que puede llevar al Holocausto y un autoritarismo iliberal o antiliberal que no quiere salirse de la democracia electoral sino usarla para construir su hegemon铆a populista.

Si bien, el ox铆moron 鈥渄emocracia autoritaria鈥 en el coraz贸n de la definici贸n del populismo puede sernos chocante, por otro lado, la caracterizaci贸n del populismo publicada en 2018 puede brindarnos un retrato de los rasgos comunes a los populismos (de derechas e izquierdas) de todo el mundo y su tr铆ada l铆der-pueblo-naci贸n, excluyente de toda pluralidad, tolerancia y disidencia.

En un tono de broma, podr铆amos preguntarnos, aprovechando una serie de puntos resumen en la p谩gina 120 de Del fascismo al populismo en la historia: 驴Qu茅 tan populista eres? 驴Con cu谩ntos de estos rasgos t铆picos del populismo est谩s de acuerdo?

鈥La adhesi贸n a una democracia autoritaria, electoral, antiliberal, que rechaza en la pr谩ctica la dictadura. 鈥Una forma extrema de religi贸n pol铆tica. 鈥Una visi贸n apocal铆ptica de la pol铆tica que presenta los 茅xitos electorales, y las transformaciones que esas victorias electorales posibilitan, como momentos revolucionarios de la fundaci贸n o refundaci贸n de la sociedad. 鈥Una teolog铆a pol铆tica fundada por un l铆der del pueblo mesi谩nico y carism谩tico. 鈥La idea de que los antagonistas pol铆ticos son el antipueblo, a saber: enemigos del pueblo y traidores a la naci贸n. 鈥Una visi贸n d茅bil del imperio de la ley y la divisi贸n de poderes. 鈥Un racionalismo radical. 鈥La idea de que el l铆der es la personificaci贸n del pueblo. 鈥La identificaci贸n del movimiento y los l铆deres con el pueblo como un todo. 鈥La reivindicaci贸n de la antipol铆tica, lo que en la pr谩ctica implica trascender la pol铆tica tradicional. 鈥La acci贸n de hablar en nombre del pueblo y contra las 茅lites gobernantes. 鈥Presentarse a s铆 mismos como defensores de la verdadera democracia y opositores a formas reales o imaginadas de dictadura o tiran铆a (Uni贸n Europea, estados paralelos o profundos, imperios, cosmopolitismo, globalizaci贸n, golpes militares, etc.). 鈥La idea homogeneizadora de que el pueblo es una entidad 煤nica y que, una vez el populismo convertido en r茅gimen, este pueblo equivale a sus mayor铆as electorales. 鈥Un antagonismo profundo, incluso una aversi贸n, con el periodismo independiente. 鈥Una antipat铆a hacia el pluralismo y la tolerancia pol铆tica. 鈥Un 茅nfasis en la cultura popular e incluso, en muchos casos, en el mundo del entretenimiento, como encarnaci贸n de tradiciones nacionales.鈥

De 16 puntos, aceptar uno o dos no te hace populista, pero si has dicho s铆 a la mayor铆a de los incisos, lo m谩s seguro es que estar谩s a gusto en lo que llamaba Mil谩n Kundera 鈥渆l kitsch de la gran marcha鈥, donde el pueblo masa saluda a su l铆der mes铆as en una versi贸n 鈥渄emocratizada鈥 de lo que antes era fascismo y hoy es solo su hermano gemelo: populismo.

Federico Finchelstein, Del fascismo al populismo en la historia, Taurus, Buenos Aires, 2018.

