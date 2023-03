–

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

A Esther Hern谩ndez Palacios, in memoriam

En los m谩s recientes art铆culos en Hotel Abismo hemos reflexionado sobre el populismo, esa deriva del fascismo en la posguerra que lo articul贸 como 鈥渄emocracia autoritaria鈥 y antiliberal que recicla la triada teol贸gica fascista: l铆der-pueblo-naci贸n.

Algunos autores ven como positivo el lado antiliberal del populismo actual porque critica el elitismo que suele defender el liberalismo ortodoxo. Pero es preocupante la antidemocracia que resulta de la sustituci贸n del consenso en la b煤squeda del bien com煤n o de una hipot茅tica 鈥渧oluntad general鈥 por el monopolio de saber lo que el pueblo verdaderamente quiere en manos de un 鈥渋nfalible鈥 l铆der incuestionable.

En el caso mexicano, es preocupante que la masiva votaci贸n que llev贸 a la presidencia a L贸pez Obrador se convirti贸 en un cheque en blanco para que haga todo lo que quiera y pueda tachar de 鈥渁dversarios del bloque conservador鈥 a todos los que disienten de sus palabras y sus pol铆ticas.

Desde el mirador de los derechos humanos, se aprecia un grave y ominoso corrimiento a la derecha de un sector aparentemente amplio de la sociedad que en lugar de exigir a su candidato ganador cumplir con sus promesas de campa帽a, cambia sus expectativas y defiende lo que antes critic贸: el caso m谩s pat茅tico es la militarizaci贸n.

Las frases de criminalizaci贸n de las v铆ctimas (鈥渆staban vinculadas al crimen鈥) que usaron los gobiernos federales y estatales priistas, panistas y perredistas (sobre todo Felipe Calder贸n, quien llam贸 a las v铆ctimas 鈥渄a帽os colaterales鈥 de la supuesta 鈥済uerra al crimen鈥) son ahora usadas por los defensores del gobierno obradorista y de sus pol铆ticas fallidas, con su nefasta consecuencia de violaciones de derechos humanos.

Frases de raigambre protofascista para criticar y criminalizar a los defensores de derechos humanos (en comentarios en YouTube pude ver la frase aberrante: 鈥渘arcoderechos humanos鈥) son repetidas, como estrategia goebbelsiana, en comentarios y en redes digitales.

De acuerdo con el propagandista de Adolf Hitler, Joseph Goebbels: 鈥淟a propaganda debe limitarse a un n煤mero peque帽o de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas鈥. De aqu铆 viene tambi茅n la famosa frase: 鈥淪i una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad鈥.

Si los neodefensores del militarismo y la militarizaci贸n, as铆 como de la fallida (desde Calder贸n) 鈥済uerra al narco鈥 tuvieran que reconocer antecedentes en el uso de su ret贸rica que revictimiza y criminaliza a las v铆ctimas del crimen, de violaciones a los derechos humanos y a personas defensoras de derechos humanos, se reconocer铆an en personajes como Arturo Montiel, Pe帽a Nieto, Calder贸n o Isabel Miranda de Wallace y gobernadores del PRI y el PAN de sexenios recientes.

No solamente est谩n reproduciendo el populismo punitivo (la falaz idea de que se necesitan castigos severos, o pol铆ticas violatorias de derechos humanos como la prisi贸n preventiva oficiosa, ojo, no la justificada, la oficiosa), sino otras ideas peligrosas como la fetichizaci贸n de dar altos presupuestos a cuerpos armados, la militarizaci贸n y el derecho penal de enemigo: la idea de que hay un 鈥渆nemigo Interno鈥 para el cual no pueden existir derechos humanos sino solamente un derecho punitivo de excepci贸n.

Las v铆ctimas de masacres se convierten as铆 en personas revictimizadas cuando se les criminaliza y se pretende que por 鈥渟er delincuentes鈥 no deben tener derechos y su asesinato sumario o ejecuci贸n extrajudicial se 鈥渏ustifica鈥. Eso nos hace recordar la reflexi贸n de Theodor Adorno: 鈥淐ulpar a las v铆ctimas es fascismo.鈥

No solamente se acercan y repiten a los gobernantes priistas y panistas que dicen detestar (criminalizan a las v铆ctimas igual que Garc铆a Luna), incluso se parecen a los republicanos ultraderechistas fan谩ticos de la pena de muerte, la portaci贸n de armas, la legitimidad de la 鈥渄efensa propia鈥 o justicia por propia mano, as铆 como de la intervenci贸n (incluso militar) en pa铆ses extranjeros, violatoria de sus soberan铆as.

El compa帽ero Alberto Gonz谩lez ha expresado en su programa 鈥淧ersonajes de M茅xico鈥 su preocupaci贸n por el hecho de que hay sectores de la poblaci贸n mexicana dispuestos a aceptar la intervenci贸n de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio mexicano para 鈥渃ombatir a los criminales鈥. Es lo que est谩 cosechando la ideolog铆a y la propaganda de que los militares son la 煤nica soluci贸n, propaganda que han enarbolado de manera creciente los gobiernos de Calder贸n, Pe帽a Nieto y Obrador.

Sembrando populismo punitivo, derecho penal del enemigo, demonizaci贸n de los derechos humanos y de las personas y organizaciones que los defienden, criminalizaci贸n de las v铆ctimas, criminalizaci贸n de la prensa y sobredosis de ideolog铆a militarista est谩n cosechando una preocupante derechizaci贸n de un sector de la opini贸n p煤blica pro gobierno y pro militares.

Una grave consecuencia ser铆a que, al ver que las fuerzas armadas nacionales no logran 鈥渁cabar con el crimen鈥, algunos sectores derechizados terminen aceptando fuerzas extranjeras: la propaganda antiderechos humanos est谩 generando una grave derechizaci贸n reaccionaria y protofacista.

Aparentemente es poco com煤n que las formulaciones del fascismo como populismo (鈥渄emocracia autoritaria鈥) regresen a su pasado fascista, pero no es imposible, e incluso no necesitan volverse abiertamente fascistas para derechizarse peligrosamente como el trumpismo o el bolsonarismo, o seguir con una ret贸rica izquierdista pero ser de facto dictatoriales como el orteguismo nicarag眉ense.

El populismo militarista mexicano juega con fuego.

