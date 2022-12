–

De parte de Centro De Medios Libres December 22, 2022 290 puntos de vista

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

El barrio, la colonia, la calle, el caser铆o en el que vivimos como en nuestro mundo m谩s inmediato, nuestro entorno cercano, nuestro horizonte cotidiano, es el producto de actividades humanas, de trabajo humano: resultado de habitar y de construir.

Los seres humanos, como todas las especies de seres vivos, vegetales y animales, transformamos nuestro entorno. El planeta Tierra con su atm贸sfera, su ox铆geno, sus ecosistemas, es resultado de procesos de los seres vivos como la fotos铆ntesis, entrelazados con los ciclos del agua, el ox铆geno, el carbono o el nitr贸geno.

Luego los seres humanos, sin duda los seres vivos m谩s agresivos con nuestro entorno, hemos modificado dram谩ticamente el planeta mediante nuestra manera de producir, primero con la revoluci贸n agr铆cola, luego con la revoluci贸n urbana, el surgimiento de las ciudades, y despu茅s, con la revoluci贸n industrial y con las revoluciones pol铆ticas burguesas que dieron el poder a la clase propietaria privada de los medios de producci贸n: industria, maquinaria, tecnolog铆a, dinero y capitales.

Hoy la vida en el planeta est谩 en riesgo, a consecuencia de un acelerado proceso de destrucci贸n del delicado equilibrio que gener贸 la vida en la Tierra y se manifiesta con el calentamiento global y con una sexta extinci贸n masiva de especies que est谩 en marcha.

Las ciudades son sistemas complejos muy parecidos a los seres vivos: operan mediante un masivo metabolismo que les hace depredar el campo como proveedor, lo cual implica absorber alimentos, agua, ox铆geno, petr贸leo, gas y otras materias primas y devolver, como deshechos, basura, agua y aire contaminados.

La crisis de nuestra forma de habitar, nuestra forma de producir y reproducir nuestra vida, nuestra poblaci贸n y poblamiento, y nuestros entornos construidos, nos ha llevado, en los 煤ltimos cien a帽os m谩s o menos, a reflexionar, aunque sea en grupos marginales respecto a la corriente principal de opini贸n, en el habitar, en la crisis del habitar.

En el emblem谩tico a帽o de 1968, mientras movimientos estudiantiles, juveniles, civiles y populares protestaban en diversas ciudades del mundo contra un sistema de vida insatisfactorio, el pensador franc茅s Henri Lefebvre public贸 un libro breve que hoy podemos considerar un cl谩sico: El derecho a la ciudad.

La base conceptual del argumento por el derecho a la ciudad es la filosof铆a de Karl Marx: la riqueza producida por nuestros pueblos, sociedades y culturas es trabajo humano materializado, es trabajo colectivo, social. Sin embargo, predomina la apropiaci贸n privada del producto de ese trabajo, los bienes que producimos entre todos en largas cadenas de producci贸n de valor que van desde la extracci贸n de materias primas y las actividades primarias como la agricultura o la pesca hasta la transformaci贸n industrial de materiales en alimentos, vestido y calzado, viviendas, casas, edificios y dem谩s construcciones y edificaciones rurales y urbanas.

La contradicci贸n entre la producci贸n social y la apropiaci贸n privada de los bienes y valores de uso es particularmente notable en la ciudad. La ciudad es una obra colectiva, es un producto y un constructo social. No obstante, nuestra libertad de habitar, de vivir y de disfrutar la ciudad, se ha ido perdiendo, o al menos se ha ido viendo limitada cuando no impedida, por un proceso de privatizaci贸n, un proceso de transformaci贸n de la ciudad en mercanc铆a.

Transformar los bienes en mercanc铆a es un proceso hist贸rico central, esencial en el mundo moderno burgu茅s y capitalista. La existencia de mercanc铆as era marginal, social y pol铆ticamente, econ贸micamente insignificante, en los pueblos y culturas no capitalistas. Han existido diversas y muy rudas formas de opresi贸n social: esclavismo, feudalismo, despotismo oriental. No podemos idealizar a ninguna cultura premoderna o no capitalista- Pero las ciudades, antes de su moderna, es decir, reciente, colonizaci贸n por el proceso capitalista de producci贸n de valores fueron, seg煤n Henri Lefebvre, una obra en la que los habitantes y ciudadanos pod铆an reconocerse.

La ciudad fue el lugar de encuentro de los diferentes. Aun con diferencias de clase y con formas de opresi贸n, la ciudad no era propiedad privada: hab铆a un significado y un uso social y colectivo de la ciudad. Era m谩s un s铆mbolo social colectivo que lo que hoy es: una mercanc铆a apropiada por cada vez menos propietarios o un territorio codiciado y en disputa para capitales y poderes depredadores, legales e ilegales.

Hay diversos procesos de esta depredaci贸n urbana por el crecimiento del poder y la apropiaci贸n capitalista: la urbanizaci贸n salvaje, la segregaci贸n de poblaciones mediante criterios y procesos clasistas y a煤n racistas, la museificaci贸n de los centros antes vivos y hoy simplemente 鈥渉ist贸ricos鈥, el cercamiento de los procesos de poblamiento popular y producci贸n social de la vivienda y el h谩bitat por unidades habitacionales disfuncionales y muchas veces vandalizadas o semiabandonadas, la producci贸n de vivienda masiva inhabitada e inhabitable, el uso industrial, comercial y tur铆stico intensivo, con su resultante en contaminaci贸n ambiental, delincuencia y peligros urbanos, e inseguridad a煤n mayor para las ni帽as y mujeres en entornos permisivos de criminalidad patriarcal y machista, as铆 como especulaci贸n inmobiliaria: encarecimiento del suelo y financiarizaci贸n de la vivienda.

Uno de los procesos de esta expropiaci贸n de la ciudad a sus habitantes es el que los brit谩nicos llamaron 鈥済entrificaci贸n鈥, derivado de 鈥済entry鈥: la nobleza rural que comenz贸 a sustituir a la poblaci贸n de barrios obreros ingleses. Es un proceso de desplazamiento de poblaci贸n: es expulsada por el encarecimiento de rentas, impuestos, servicios, precios y tarifas la gente con menos ingresos, y paulatinamente llegan a vivir en ese barrio o poblamiento personas con m谩s dinero y capacidad de compra.

La explicaci贸n de este proceso es netamente econ贸mica, capitalista: la propiedad del suelo es privada, la propiedad de la vivienda es privada, por lo tanto, est谩n en el mercado de suelo y de vivienda, es decir, son mercanc铆as. Incluso si se trata de vivienda construida mediante producci贸n social del h谩bitat, al ser propiedad privada, est谩 sujeta a la presi贸n capitalista de los mercados de suelo y de vivienda. La ciudad entera es ya una mercanc铆a sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. La propiedad privada no es una forma de seguridad jur铆dica de la propiedad ni de la posesi贸n, es el primer plazo para el despojo, como han aprendido amargamente muchos campesinos antes ejidatarios.

El proceso puede seguir diversas rutas: una de ellas fue hist贸ricamente el abandono de los centros de las ciudades en la mitad del siglo XX porque los ricos y pudientes que lo habitaban se aburrieron de su arquitectura vieja y se mudaron a los suburbios, con arquitecturas m谩s modernas y la promesa de una vida tranquila y cercana a la naturaleza. Entonces esos viejos edificios, como los coloniales del Centro de la Ciudad de M茅xico, fueron ocupados por emigrantes campesinos y obreros pobres. Se llenaron de poblaci贸n que rentaba en vecindades, patios, casonas subdivididas en viviendas m谩s peque帽as.

Luego la vida en los suburbios decepcion贸: no son urbanamente funcionales y se prestan a todo tipo de patolog铆as sociales, como nos lo han recordado algunas series norteamericanas de asesinatos y otros cr铆menes en los suburbios. Entonces se retom贸 el alto valor econ贸mico del Centro y los pobladores pobres se vieron en su mayor铆a desplazados a las periferias para que los barrios centrales fueran reocupados por negocios, hoteles, oficinas e incluso departamentos de lujo. El negocio de Carlos Slim bajo los gobiernos de L贸pez Obrador y sus sucesores en la Ciudad de M茅xico es buen testimonio de esta gentrificaci贸n o aburguesamiento.

Otros procesos son inducidos mediante un abandono de entornos c茅ntricos que ven deteriorada su imagen urbana y sus servicios. Entonces, se abaratan algunas propiedades y comienzan a comprarlas o rentarlas personas que tienen el capital para remodelarlas o incluso para derribar construcciones y construir nuevos edificios de departamentos, la mitologizada vivienda vertical de la todav铆a m谩s ideologizada ciudad vertical, as铆 como oficinas, hoteles, tiendas de conveniencia o los negocios que la ubicaci贸n urbana permita.

Estos procesos se benefician de la inversi贸n p煤blica en servicios y equipamientos urbanos como l铆neas del metro, metrob煤s, mercados, escuelas, universidades, hospitales, espacios p煤blicos, etc茅tera. Los propietarios privados capitalizan esa mejora del entorno debida a la producci贸n social mediante la inversi贸n estatal y encarecen rentas o precios de sus propiedades privadas. Esto tambi茅n genera una sustituci贸n de poblaci贸n pobre por poblaci贸n con m谩s altos ingresos.

Otro tipo de proceso es de contrastes m谩s agudos, si eso es posible: lugares que antes fueron inh贸spitos, como el Pedregal de Santo Domingo en Coyoac谩n, son poblados con muchos trabajos y dificultades por habitantes pobres. A lo largo de generaciones, estos pobladores lo urbanizan, lo convierten en una colonia habitable, plena de vida p煤blica, de comercios y servicios, rodeada de instalaciones y equipamientos urbanos. Entonces comienza el proceso de invasi贸n y colonizaci贸n por tiendas, por desarrolladores de vivienda e inmobiliarias quienes construyen vivienda para vender o para rentar, con todo tipo de facilidades, incluso transgrediendo reglamentos urbanos y leyes.

El resultado de todos estos procesos es el desplazamiento de poblaci贸n pobre y el ingreso en ese territorio de poblaci贸n de m谩s altos ingresos: es un proceso inducido, prohijado, mediante corrupci贸n y uso de recursos legales e ilegales, por el Estado, gobiernos de estados, municipios y alcald铆as y, sobre todo, por capitales privados: inmobiliarias y empresas de bienes y servicios.

Como resultado de todo esto: la poblaci贸n trabajadora, los colonos, estudiantes, amas de casa, se tienen que conformar con vivir en lugares muy alejados de los centros urbanos y los lugares donde hay empleos, escuelas, servicios de salud, comercio. Esta clase popular pierde largas horas de su vida en viajes que duran horas en transportes devoradores de su tiempo: cron贸fagos, los llam贸 Jean Robert. Su situaci贸n los vuelve vulnerables a todo tipo de peligros como la inseguridad urbana por el crimen o los problemas de salud como la pandemia de Covid 19.

En los lugares colonizados por la gentrificaci贸n crece el n煤mero de habitantes en un espacio cada vez m谩s reducido, y aumentan tambi茅n el consumo de agua, la producci贸n de basura, la contaminaci贸n, el caos vial, el desorden urbano, la especulaci贸n con el suelo y los inmuebles.

Cuando la ciudad, la vivienda, el entorno construido y habitable se convierten en mercanc铆a, vivir en un lugar mejor ubicado y urbanizado se vuelve prohibitivo. Ganan los grandes capitales, los especuladores, los sistemas de encarecimiento de servicios tipo Airbnb, y los pol铆ticos corruptos de todos los signos partidarios.

Las luchas y resistencias de los habitantes, pobladores, colonos y ciudadanos de cada rinc贸n rural o urbano que se oponen a esta depredaci贸n de la ciudad y del campo: desde quienes defienden su derecho a vivir y trabajar en el Centro de la ciudad hasta quienes resisten a la invasi贸n de sus barrios, colonias y poblamientos, m谩s centrales o m谩s perif茅ricos, e incluso las luchas en el territorio rural por el agua, por los ecosistemas, como las resistencias contra los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Corredor Interoce谩nico en el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos y cada uno de los megaproyectos, son todas ellas luchas por el habitar, por la vida de los pueblos, contra el rey Midas capitalista de todo lo vuelve valor y especulaci贸n en un territorio sin vida, o al menos, hostil a la vida.

Lo que vivimos es, como bien se帽al贸 el arquitecto, urbanista y fil贸sofo Jean Robert, una guerra contra la subsistencia: y en esa guerra, adem谩s de participar las grandes, mafiosas y corruptas empresas especuladoras, son usados como peones los arquitectos, ingenieros, planificadores y desarrolladores urbanos con la ideolog铆a de enchular o hermosear el territorio, limpi谩ndolo de todo lo que para ellos afea y limita los negocios, incluida la poblaci贸n m谩s pobre, los explotados, los trabajadores formales e informales y sus familias.

A la resistencia contra esa guerra, Jean Robert le llama 鈥渢erritorialidad鈥 y la explica as铆: 鈥溾滶s arraigamiento, apego al suelo y a la tierra nodriza, respeto a las tradiciones y capacidad de transformarlas de forma tradicional. Es capacidad de subsistir a pesar de los embates del mercado capitalista.鈥 Y las complicidades con la guerra contra la subsistencia y, por lo tanto, la agresi贸n a esa territorialidad, las enuncia as铆: 鈥淗oy en d铆a, ese contrario de la territorialidad se llama desarrollo urbano y se ense帽a en las universidades como dise帽o arquitect贸nico.鈥

En las ciudades, la lucha por la vida es tambi茅n lucha por el territorio: lucha por nuestro derecho a la ciudad. En el territorio rural, la inmensa mayor铆a del territorio en nuestro pa铆s, la resistencia tambi茅n es esencial, porque los territorios aut贸nomos, como los de los autogobiernos zapatistas, y sus recursos como minerales, agua, madera e hidrocarburos, son codiciados por trasnacionales como FEMSA, Coca Cola, Frontier Development Group y First Majestic Silver Corp, y empresas capitalistas p煤blicas como CFE y Pemex, seg煤n nos record贸 recientemente Z贸zimo Camacho en Contral铆nea.

Esa guerra contra la subsistencia tambi茅n ocasiona desplazamiento de poblaciones, por m茅todos criminales y paramilitares violentos, de modo que de octubre a diciembre de 2022 el desplazamiento forzado en M茅xico se increment贸 en un 250%, seg煤n la Comisi贸n Mexicana de Defensa y Promoci贸n de los Derechos Humanos. Asimismo, una avanzada y palanca de la guerra contra la autonom铆a territorial es la militarizaci贸n, especialmente en los territorios de los pueblos ind铆genas, como lo ha denunciado el Congreso Nacional Ind铆gena.

Hermanar esas luchas y resistencias por la vida y la territorialidad, urbanas y rurales, es cuesti贸n ya no de ideolog铆a o estrategia, sino de sobrevivencia, ante lo avanzado de una guerra contra la subsistencia enmascarada de progresismo pol铆tico militarizado.

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…