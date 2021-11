–

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

鈥溾n mi jard铆n agrestre y en mi alma, / s贸lo t煤 eres verdad, Melancol铆a.鈥 Mar铆a Enriqueta Camarillo.

Con el poemario de Mar铆a Enriqueta Camarillo (1872-1978), el 2 de Material de Lectura, Vindictas Poetas Latinoamericanas, se comprende muy bien el sentido de la colecci贸n. La poeta coatepecana Mar铆a Enriqueta Camarillo y Roa dej贸 escritos m谩s de 15 libros de poes铆a y narrativa. Fue nominada al Premio Nobel de Literatura. Es la 煤nica escritora mexicana nominada al Nobel, asegura Valeria List, autora de la selecci贸n y el pr贸logo. Sin embargo no es conocida y le铆da en M茅xico.

El obst谩culo para su lectura no es tanto su estilo modernista, porque en el gusto popular la poes铆a modernista no suele ser rechazada. Tampoco puede ser el talante melanc贸lico que impregna sus versos, sus temas y poemas, porque en la poes铆a popular (y en las letras de la canci贸n popular, que poetas como Gabriel Zaid no dudar铆an en incluir en una selecci贸n de poes铆a) los temas de lo tr谩gico, la tristeza, el lado sufriente o doliente de la vida, no son impopulares.

Es simplemente que en M茅xico no hay difusi贸n de la obra de escritoras mexicanas como Enriqueta Camarillo, o como Ala铆de Foppa, la poeta guatemalteca que hizo vida y obra exiliada en M茅xico y est谩 tambi茅n en esta colecci贸n.

La po茅tica de Camarillo pretende dar sus poemas como los 谩rboles bellotas o algunas plantas, flores. Es decir, la escritura le brota org谩nicamente, y ella la tributa a quienes gusten de lo humilde. A esta humildad, el poeta Ram贸n L贸pez Velarde agrega el atributo de sinceridad, seg煤n la prologuista.

Valeria List se asombra un poco de que una poeta de nivel socioecon贸mico acomodado, que pudo conocer diversas ciudades de M茅xico, los Estados Unidos y Europa (precediendo en ese cosmopolitismo al escritor tambi茅n veracruzano Sergio Pitol), vea siempre los aspectos tristes, tr谩gicos y desventurados.

鈥淎qu铆 la soledad est谩 de acuerdo / con el silencio hermano.鈥

Dado el testimonio de L贸pez Velarde, tenemos que asumir que Enriqueta Camarillo realmente ten铆a ojos y conciencia para la soledad, la tragedia, la desventura, la tristeza, un poco como la grandeza de gente humilde, del pueblo coatepecano, de las gitanas, o de personas de diversas ciudades del mundo, especialmente mujeres.

Como la ni帽a de Guatemala que muri贸 de amor, en el poema de Jos茅 Mart铆, en uno de los poemas de Camarillo una mujer joven muere ahogada por querer cortar una flor y es llorada por su enamorado. No es un suicidio a lo Romeo y Julieta, simplemente el destino tr谩gico de dos amantes j贸venes que ya no pueden tener un destino de pareja por la temprana muerte de ella.

En cualquier pueblo, aldea o ciudad del mundo una mujer puede estar encerrada en su casa o su cuarto, con un gato quiz谩s, cocinando o leyendo, haciendo su vida dom茅stica, y afuera el mundo est谩 lleno de la melancol铆a del tiempo, de la vida que pasa, de la soledad que permanece. La melancol铆a de vivir, de existir simplemente.

鈥溌di贸s, adi贸s esperanza! / le digo鈥 y cierro mi puerta.鈥

Sin duda es un tema, o mejor, un estado de 谩nimo, universal. Puede ser que no todos tendamos a frecuentarlo, pero cualquier persona que viva lo suficiente ha habitado esas zonas de la existencia, como angustia o como ensue帽o melanc贸lico.

鈥溾 el 谩rbol solt贸 sus hojas鈥 y me parecieron l谩grimas鈥.鈥

De manera que no puede sernos ajena la po茅tica de Mar铆a Enriqueta Camarillo. Algo del alma de cada quien lo conoce.

Mar铆a Enriqueta Camarillo, Material de Lectura, Vindictas Poetas Latinoamericanas 2, Selecci贸n y pr贸logo de Valeria List, UNAM, M茅xico, 2020.

