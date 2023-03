–

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

鈥El tiempo traer谩, a alguna mujer, una casa pobre, a帽os de aprender, c贸mo compartir un tiempo de paz, nuestro hijo traer谩 todo lo dem谩s; 茅l tendr谩 nuevas respuestas para dar鈥濃 (Sui G茅neris, 鈥淎prendizaje鈥)

Por supuesto, 茅ste no es un art铆culo cient铆fico. No pretendemos hacer una ciencia del an谩lisis de la letra de las canciones, del que se reir铆an los compas. Solamente mostramos una probable correlaci贸n.

La tasa de natalidad reportada por el INEGI en 2020 fue de 1.9 hijos o hijas por cada madre, cuando en los a帽os setenta del siglo XX era de 7 hijos o hijas por cada mam谩.

Ya desde los a帽os 90 del siglo pasado, comenzaban a escucharse comentarios de mujeres y hombres j贸venes sobre su decisi贸n de no tener hijos. Y recientemente, por la misma profesora universitaria que coment贸 el dato de natalidad del INEGI, me enter茅 de que j贸venes que no han tenido hijos deciden hacerse una operaci贸n como la vasectom铆a. Un joven coment贸 que en su generaci贸n ya no sienten los hombres perder algo de su virilidad por hacerse la vasectom铆a y decidir no procrear. La misma profesora comenta que el joven que le dijo haberlo hecho estar铆a dispuesto a adoptar, porque hay muchos ni帽os o ni帽as sin padres. Lo cual es cierto: hu茅rfanos de la violencia, los feminicidios, la pandemia, la crisis.

Siempre en conversaciones como 茅sta, salen a relucir los casos de otros pa铆ses, por ejemplo los europeos, o China, donde ante el decrecimiento de la poblaci贸n, el gobierno decide no s贸lo dar marcha atr谩s a sus medidas draconianas contra la procreaci贸n, sino que intenta estimular que las madres chinas tengan m谩s de un hijo. Una amiga comenta que parte del problema es que cuando solo les permit铆an tener un hijo, decid铆an dejar vivir a un var贸n. Al crecer, los j贸venes no encuentran mujeres de su edad con quienes hacer pareja.

En Occidente, nuestro hemisferio, por m谩s que seamos cr铆ticos de 鈥渓a modernidad鈥 o el 鈥渆urocentrismo鈥, el sistema capitalista, que no es solo un sistema econ贸mico o uno tecnol贸gico, sino un sistema militar, ideol贸gico, pol铆tico, religioso, patriarcal e industrial, entre otras cosas, ha usado la industria de la canci贸n como instrumento de socializaci贸n que presenta ideales de persona, de vida, de felicidad.

Desde los a帽os cuarenta o cincuenta (la posguerra) hasta los a帽os sesenta y setenta (como dec铆a la serie: 鈥渓os a帽os maravillosos鈥), las letras de las canciones m谩s populares ten铆an como horizonte com煤n el amor heterosexual, rom谩ntico, con intenciones de formar una pareja estable, que intentaba ser para toda la vida. 鈥淭oda una vida, me estar铆a contigo, no me importa en qu茅 forma, ni donde ni c贸mo, pero junto a ti鈥, cantaban los Tecolines.

En todo ello estaba impl铆cito el hecho de formar una familia y procrear. No por nada las primeras generaciones de ese periodo fueron 鈥渂aby boomers鈥, parejas con promedios altos de procreaci贸n que repondr铆an las p茅rdidas por las muertes en las guerras (dos mundiales) y har铆an crecer la poblaci贸n, sobre todo urbana, y el consabido 鈥渆j茅rcito industrial de reserva鈥: mano de obra barata para los procesos industriales, y para los ej茅rcitos de la guerra 鈥渇r铆a鈥, la tercera guerra mundial seg煤n los zapatistas actuales.

Desde la 茅poca de los cantantes de boleros y g茅neros afines de la canci贸n rom谩ntica (Los Panchos, los Tecolines, los Mart铆nez Gil, Virginia L贸pez, los Dandys鈥 hasta la 茅poca de los grupos y luego los solistas de rock, de los Beatles a los baladistas como Camilo Sesto, Jos茅 Jos茅, Roc铆o D煤rcal o Juan Gabriel) las canciones eran de amor heterosexual (los otros amores estaban camuflados bajo la ambig眉edad del lenguaje).

Un paradigma podr铆a ser 鈥淐lose to you鈥 de Los Carpenters: la aparici贸n de la persona amada daba lugar a una epifan铆a, una revelaci贸n de un mundo que solo pod铆an conocer los enamorados. 鈥減uede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabr谩 algo que no conoce鈥, cantaba Raphael.

Entre las canciones con m谩s versiones en el mundo estaban canciones que directamente, o sutilmente, rend铆an culto al amor rom谩ntico potencialmente f茅rtil: La chica de Ipanema, Yesterday, B茅same mucho鈥

Comenzaban ya las cr铆ticas de los m煤sicos que siempre han contado y cantado otros temas y asuntos a las 鈥渢ontas canciones de amor鈥. Paul McCartney se veng贸 haciendo un n煤mero uno de una canci贸n que responde a las cr铆ticas: 鈥渜u茅 es lo equivocado en ello鈥 y retoma el viejo estribillo 鈥淚 love you鈥.

Uno de los grandes ejes tem谩ticos, incluso del rock, era el amor rom谩ntico heterosexual. Hasta un grupo con un nombre revolucionario, La Revoluci贸n de Emiliano Zapata, canta en 鈥淣asty Sex鈥 una cr铆tica al amor libre narcisista sin consideraci贸n por la pareja: 鈥淢y baby forgot that love can also sing a song of love鈥 (Mi nena olvid贸 que el rock puede cantar tambi茅n una canci贸n de amor).

Pero ya en los a帽os setenta, como una contracorriente interna que parec铆a no contradecir la tendencia principal, apareci贸 un nuevo tipo de canci贸n que propon铆a el amor libre fuera del matrimonio, en el nombre de una nueva moral individualista, algo narcisista, que ven铆a m谩s o menos del movimiento juvenil pos 68: Cantaba Camilo Sesto: 鈥溌縬uieres ser mi amante?鈥

Primero con sutileza, y luego sin ella, se cant贸 el placer, la uni贸n de los cuerpos: 鈥淪i nos amamos, hechos dos paganos, tus pechos a煤n est谩n en mis manos, dime con qu茅 cara debo salir鈥濃 cant贸 Chico Buarque.

Y poco a poco, las letras se fueron convirtiendo en un canto al placer, al yo, a la sensibilidad de los tiempos l铆quidos, en los que, dir铆a Zygmunt Bauman, tambi茅n el amor es amor l铆quido.

Algunos cantantes fueron dise帽ados como personajes, que pod铆an ser bastante narcisistas (鈥渟oy el 煤nico que te entiende, soy el 煤nico que te escucha, el mismo al que llamas siempre, cuando te hace falta ayuda鈥: Sergio Fachelli), o bien nost谩lgicos de un romanticismo ya de salida o bien precursores de nuevos tiempos de sexo sin amor, sin pareja estable, y de preferencia sin hijos o hijas.

Ya Joaqu铆n Sabina encarna el ideal de una vida sexual sin tanto romance, que se lleve a cabo m谩s en el hotel, y despu茅s de ligar en el bar, que en la casa. 鈥淗otel, dulce hotel; hogar, triste hogar鈥.

La producci贸n industrial del erotismo y el sexo como consumo, con tendencia al anonimato y sin demasiadas pretensiones de pareja estable y menos de procreaci贸n, nos trae hasta las letras del reggaet贸n, la bachata, los nuevos estilos rancheros y de narcocorridos y otros g茅neros que hoy se bailan y perrean.

En la canci贸n contempor谩nea, las letras que promuevan la pareja heterosexual f茅rtil no son la tendencia principal. Un capitalismo que necesita deshacerse de 鈥渆xceso de poblaci贸n鈥 mediante guerra y violencia, mediante mal manejo de crisis de salud, mediante la militarizaci贸n, promueve el sexo est茅ril, en el que, como en una canci贸n de Aute 鈥渓os hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas鈥.

Si el sistema necesita bajas tasas de natalidad, seguir谩n predominando las relaciones l铆quidas, los divorcios, la anticoncepci贸n. Pero, cuando enfrentemos, si llegamos a ello, una crisis al estilo chino, y cuando el sistema necesite m谩s descendencia y, para ello, m谩s parejas amorosas dispuestas a procrear, probablemente regresen las 鈥渢ontas canciones de amor鈥.

Quiz谩 Schopenhauer tiene raz贸n y m谩s que el amor libre, rom谩ntico, transgresor o 鈥渞evolucionario鈥, es la voluntad la que empuja a la vida a prolongar la vida, el dolor y el tener que vivir, incluida la posibilidad de que la vida se invente un sentido.

O quiz谩 tiene raz贸n Hannah Arendt, quien, seg煤n Klaus Held, dice que uno de los principios de Occidente es el de natalidad, que conmemora el renacer de la vida, siempre renov谩ndose, en cultura, ritos, mitos, prop贸sito de vida. Biofilia.

Espero que mejores canciones acompa帽en a las futuras y valiosas 鈥済eneraciones l铆mite鈥.

