–

De parte de Centro De Medios Libres September 15, 2021 19 puntos de vista

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

Las giras europeas del Escuadr贸n 421 y ahora la Extempor谩nea est谩n marcando hitos hist贸ricos. Desde 1994, despu茅s del alto al fuego forzado por la movilizaci贸n social, los zapatistas mayas quisieron dialogar m谩s con la sociedad que con el gobierno. Muchas convocatorias e iniciativas civiles dan cuenta de ello.

El contacto con las organizaciones de muchos pa铆ses ha sido constante. Es un di谩logo con luchas y pensamientos otros, pero que convergen en la defensa de la vida frente a un sistema, el capitalista, que m谩s que un modo de producci贸n es ya un modo de destrucci贸n, como dijera Jean Robert en uno de esos encuentros del pensamiento y la palabra auspiciados por el EZLN.

Las consecuencias pr谩cticas de estos encuentros se aprecian ahora en la cantidad y la calidad de los colectivos y organizaciones que est谩n recibiendo a las delegaciones zapatistas. Y Europa es solo el comienzo de su visita a todos los continentes.

Pero esta capacidad de moverse hacia esos pa铆ses y de contagiar la rebeld铆a y compartir el pensamiento y la palabra es posible por el crecimiento del movimiento zapatista en su territorio aut贸nomo.

No es solamente su autogobierno y autonom铆a, lo que atrae la mirada de organizaciones de todo el mundo, es tambi茅n la continuidad generacional de su formaci贸n como sujeto colectivo, como sujeto pol铆tico e hist贸rico.

A diferencia de la izquierda de abajo en M茅xico, que tiene muy escaso recambio generacional, las ni帽as, ni帽os, adolescentes, j贸venes y j贸venas (como ellos las llaman) zapatistas retoman la estafeta en todos los terrenos: en el EZLN, como guerreros y guerreras, pero tambi茅n en la vida civil, los proyectos econ贸micos aut贸nomos y en las delegaciones pol铆ticas que salen a escuchar y a llevar la palabra.

Son j贸venes y ni帽@s que ya participan en la vida pol铆tica comunitaria. En las asambleas zapatistas, un menor o una menor que ya aguanta el sue帽o, no se duerme en la reuni贸n y pone atenci贸n, tiene derecho a participar, no tiene que esperar hasta cumplir los 18 a帽os.

Al menos dos de los m谩s recientes comunicados que pueden leerse en su blog, Enlace Zapatista, se refieren a la situaci贸n de los y las j贸venes (Despu茅s de los 17. La secci贸n miliciana Ixchel-Ramona), y de las ni帽as y los ni帽os (Comando Palomitas).

La relaci贸n con la situaci贸n de las ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes en el resto del pa铆s, e incluso en el resto de Chiapas, no podr铆a ser m谩s contrastante.

Las y los zapatistas han mejorado su vida, su autonom铆a les ha dado libertad, sentido hist贸rico, mejor alimentaci贸n, salud, educaci贸n y participaci贸n c铆vica.

En el resto de M茅xico, la situaci贸n de las ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes es lamentable. Han sido invisibilizados y sus derechos han sido violentados por este y los anteriores gobiernos: la cantidad de infanticidios, juvenicidios, feminicidios de ni帽as, adolescentes y j贸venes, desapariciones, victimizaci贸n por la pornograf铆a infantil, la violaci贸n y todo tipo de violencias, la trata de personas, los suicidios (Laura Castellanos report贸 la incidencia de suicidios en comunidades ind铆genas chiapanecas no zapatistas, por ejemplo: chamulas, que reciben programas de gobierno desde los tiempos del PRIAN), las orfandades por feminicidios, por muertes por covid, por la violencia organizada y la pandemia de obesidad y otros males, la deserci贸n escolar, el trabajo infantil, es decir, explotaci贸n infantil, y la invisibilizaci贸n de este sector del pueblo mexicano, por ejemplo, el gobierno federal no les quiere vacunar y a rega帽adientes dijeron que lo har谩n s贸lo a quienes son vulnerables por comorbilidad.

Se nota claramente que en los territorios aut贸nomos zapatistas el objetivo es proteger y mejorar la vida de las personas, que quienes toman las decisiones pol铆ticas y econ贸micas son las comunidades, las familias, las madres y padres de los ni帽os, ni帽as, adolescentes y j贸venes zapatistas. Por eso buscan su mejor铆a en vida, salud, alimentaci贸n, educaci贸n y horizonte de futuro, y de presente: la libertad de las mujeres, por ejemplo.

En cambio, en el resto de M茅xico no se les ve porque no votan: la atenci贸n est谩 puesta en los pilares de apoyo pol铆tico electoral del r茅gimen: adultos mayores que fueron el apoyo del priismo en su tiempo (con su actividad o pasividad) y lo son hoy del bonapartismo, sectores de la sociedad maiceados con programas sociales. Las ni帽as, los ni帽os, los adolescentes y j贸venes no cuentan ah铆.

Bueno, s铆 cuentan algunos j贸venes que ya pueden votar y, a cambio de un programa social, servir como esquiroles para falsificar la participaci贸n y simular que sus comunidades fueron consultadas, as铆 son usados para imponer los megaproyectos del capitalismo extractivista.

Las ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes ind铆genas en todo el pa铆s est谩n bajo la agresi贸n de una guerra de exterminio: desde los yaquis en el norte hasta las comunidades de desplazados en Chiapas o las comunidades del CIPOG en Guerrero. Atacados por la violencia organizada para quitarles, territorio, agua, recursos naturales.

Y qu茅 decir de las ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes haitianos y centroamericanos, reprimidos por el Instituto Nacional de Migraci贸n y la Guardia Nacional. Probablemente si sus procesos revolucionarios no hubieran sido destruidos por los Estados Unidos, si hubieran construido una econom铆a para la autonom铆a, hoy no estar铆an buscando refugio y asilo en dos pa铆ses que los tratan con desprecio racista: M茅xico y los Estados Unidos.

Por eso los zapatistas, como otras organizaciones ind铆genas defienden su territorio: porque si los despojan terminar谩n siendo expulsados, proletarizados, desplazados, desarraigados y reprimidos.

Para las comunidades en el planeta que quieren defender su vida y su futuro, los Caracoles zapatistas son el mejor referente mundial en construcci贸n de autonom铆a, al lado, quiz谩, de la autonom铆a kurda. No hay muchos casos as铆. Y esto se sabe en el mundo, excepto en M茅xico, donde la contrainsurgencia ha desinformado a los mexicanos sobre qui茅nes son los actuales zapatistas. Incluso en eso la sociedad mexicana va muy a la zaga: en informaci贸n veraz.

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…