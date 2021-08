Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

Un abogado nahua huasteco, Jos茅 Hern谩ndez, en su tesis de maestr铆a en la Universidad Veracruzana, compar贸 los debates en las c谩maras de diputados y senadores sobre los Acuerdos de San Andr茅s en materia de derechos y culturas ind铆genas con las controversias de Valladolid, entre el defensor de la conquista Gin茅s de Sep煤lveda (precursor de la ideas del imperialismo moderno) y el defensor de los derechos de los ind铆genas americanos Fray Bartolom茅 de las Casas (precursor de la defensa de los derechos humanos universales).

As铆 como, en las Controversias de Valladolid, los defensores de los conquistadores argumentaron que los ind铆genas americanos no ten铆an la capacidad de tener gobiernos propios leg铆timos y, para que no siguieran en una suerte de 鈥渂arbarie鈥, por 鈥渟u bien鈥, deb铆an ser gobernados por los espa帽oles, como portadores de la raz贸n y la religi贸n verdadera, as铆 tambi茅n los legisladores de los tres partidos entonces dominantes en M茅xico, encabezados por sus jefes parlamentarios: Manuel Bartlett (PRI), Diego Fern谩ndez de Cevallos (PAN) y Jes煤s Ortega (PRD), argumentaron lo mismo que defend铆an Zedillo Ponce de Le贸n, la clase pol铆tica y los coletos chiapanecos: que la autonom铆a ind铆gena era incompatible con el derecho positivo mexicano (es decir el derecho del m谩s fuerte: el Estado) y con los derechos humanos (nuevamente se trat贸 a los ind铆genas como 鈥渂谩rbaros鈥 y necesitados de tutelaje).

En ambas controversias, el tema de fondo no era si los ind铆genas ten铆an o no alma o uso de raz贸n, el asunto era el despojo de sus territorios, la defensa del derecho de los colonizadores a apropiarse de sus territorios, en oposici贸n al derecho de los ind铆genas a vivir en paz en sus propios territorios y con sus culturas.

Y en ambos casos, el atropello de los derechos ind铆genas culmin贸 con el despojo de sus territorios, primero por los colonizadores espa帽oles y luego por los megaproyectos capitalistas, llamados con diferentes nombres como 鈥淧lan Puebla-Panam谩鈥, 鈥淧royecto Mesoam茅rica鈥 o los actuales proyectos prioritarios del gobierno federal como el Tren 鈥淢aya鈥, el Corredor Interoce谩nico y el Proyecto Integral 鈥淢orelos鈥. Todos ellos son, en realidad, el mismo proyecto colonizador al servicio de los intereses geoestrat茅gicos de los Estados Unidos y los capitales transnacionales,

Por ello, condenar la conquista de Tenochtitl谩n en 1521 al mismo tiempo que se colonizan los territorios actuales de los pueblos originarios es mera propaganda. Y pretender 鈥渋ncorporar los Acuerdos de San Andr茅s鈥 en la ley, al tiempo que los megaproyectos de despojo y colonizaci贸n avanzan, es una burla.

Los actuales zapatistas nos ense帽an, con el ejemplo, que recordar el pasado sin rencores, para tratar de comprenderlo, es mucho m谩s propositivo. Y en ese pasado lleno de claroscuros, figuras como la de Fray Bartolom茅 de las Casas son sumamente importantes.

Fray Bartolom茅 de las Casas, precursor de los derechos humanos de los ind铆genas y el anticolonialismo

En los siglos XV y XVI, y en general en la antig眉edad, se consideraba la guerra de conquista como leg铆tima y el trabajo esclavo como fuente leg铆tima de riqueza, y no s贸lo en Europa, tambi茅n en Mesoam茅rica y la Am茅rica precolombina.

En ese contexto, Fray Bartolom茅 de las Casas (1474-1566) fue un defensor de los ind铆genas americanos, historiador, precursor de la antropolog铆a, por obras como Apolog茅tica historia, as铆 como de lo que hoy conocemos como defensa de los derechos humanos y del derecho internacional con un car谩cter que actualmente llamar铆amos 鈥渁nticolonial鈥. Escribi贸 obras como la Brev铆sima relaci贸n de la destrucci贸n de Las Indias (1552) e Historia de las Indias, en tres vol煤menes (iniciada hacia 1527).

Originario de Sevilla, Las Casas lleg贸 a la isla La Espa帽ola (actualmente Rep煤blica Dominicana y Hait铆) en 1502, con la primera gran emigraci贸n de espa帽oles a Am茅rica. Tuvo una encomienda de indios, pero renunci贸 a ella en 1514, por considerar injusto ese sistema de explotaci贸n. Fue un vigoroso cr铆tico de la encomienda y la esclavitud y defensor de la plena humanidad y los derechos de los ind铆genas. En a帽os posteriores, liber贸 a sus esclavos negros y consider贸 que tampoco ellos deb铆an ser esclavos.

Contra la violencia de la conquista, se dirigi贸 al rey de Espa帽a, Carlos V, y al pr铆ncipe Felipe, quien ser铆a posteriormente Felipe II, en estos t茅rminos (respetando las graf铆as originales):

鈥como hombre que por cincuenta a帽os y m谩s de experiencia siendo en aquellas tierras presente los he visto cometer, que const谩ndole a su alteza algunas particulares haza帽as dellos, no podr铆a contenerse de suplicar a su magestad con instancia importuna, que no conceda ni permita las que los tyranos inventaron, prosiguieron y han cometido, llaman conquistas.鈥 (Casas: 1991: 5)