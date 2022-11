Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

Podr铆a sorprendernos que Andr茅s Manuel L贸pez Obrador haya profundizado el proceso de militarizaci贸n que emprendiera desde 2006 quien aparentemente es su ant铆poda: Felipe Calder贸n.

La narrativa, relato y tentativa de justificaci贸n, dir铆a que la militarizaci贸n fue iniciada por Calder贸n, despu茅s de un fraude en 2006, y tras dos sexenios de militarizaci贸n, a L贸pez Obrador no le qued贸 otra opci贸n que aceptar una herencia que no pod铆a modificar.

En esta narrativa, L贸pez Obrador era un civilista, quien tuvo que cambiar de opini贸n una vez en el poder, para aceptar y profundizar hechos consumados. Cuando lleg贸 los militares ya estaban ah铆. Su conversi贸n en un comprometido defensor de las fuerzas armadas se ver铆a contextualizada en un momento hist贸rico que no le dej贸 alternativa. Los excesos en su obsequiosidad con los militares de Rosario Piedra o Ad谩n Augusto solamente ser铆an anecd贸ticos en esta narrativa.

Aun si esto fuera cierto, quedar铆a como testimonio (contra s铆 mismo) el discurso civilista, amparado en Ju谩rez, como una argumentaci贸n que se帽al贸 en 2010: 鈥淓l ej茅rcito debe regresar a los cuarteles鈥.

Algunos extractos de este discurso civilista, tomados del canal de YouTube de su medio propagand铆stico oficial Regeneraci贸n TV (sic, en desagravio de los Mag贸n) muestran que es un discurso es vigente. Sirven como cr铆tica del personaje ahora en el poder.

Despu茅s de describir brevemente la guerra de Reforma y contra la intervenci贸n francesa, L贸pez Obrador se pronuncia por una pol铆tica civilista:

鈥Lo primero que hace el presidente Ju谩rez, al regresar del norte a la ciudad de M茅xico, es ordenar a los militares que entreguen de nuevo el poder a los civiles, como estaba antes de la intervenci贸n armada extranjera.

鈥Esto gener贸 mucha molestia entre los militares, porque muchos de ellos fueron los que dieron la cara, fueron los que enfrentaron a los invasores, y los civiles se replegaron.

鈥Sin embargo, el presidente Ju谩rez sab铆a que no pod铆amos apostar a una rep煤blica militar sino a una rep煤blica civilista.

鈥Esta es una ense帽anza mayor. Nos debe de servir para entender que no es con el ej茅rcito como de pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es as铆. No es con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social: crear empleos, atender a los j贸venes, como siempre lo hemos venido diciendo. Crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el pa铆s.鈥