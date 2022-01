–

De parte de Centro De Medios Libres January 3, 2022 71 puntos de vista

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

鈥驴Qu茅 es la verdad?鈥 (Juan 18:38)

A Nicol谩s L贸pez Cruz, in memoriam

Empezamos por un texto no t铆pico para hablar de filosof铆a: el Evangelio de San Juan o simplemente el Evangelio de Juan. Es un evangelio que desde el inicio muestra influencia filos贸fica al decir que 鈥淓n el principio era el verbo鈥, donde el verbo es el 鈥渓ogos鈥, se帽al de influencia directa o indirecta del lenguaje filos贸fico.

La pregunta 鈥溌縌u茅 es la verdad?鈥 hecha por el prefecto romano Poncio Pilatos a Jes煤s, tras o铆rlo decir que fue enviado por su Padre a 鈥渄ar testimonio de la verdad鈥, es una de las preguntas filos贸ficas clave.

Tenemos en este pasaje de Juan un di谩logo breve y tr谩gico entre dos tradiciones: la pagana filos贸fica, heredada de los griegos por los romanos, que hicieron tambi茅n filosof铆a con las escuelas helen铆sticas y admiraron a los fil贸sofos griegos. Y la religiosa y m铆tica judeo-cristiana, representada en este evangelio por Jes煤s.

Para la segunda tradici贸n, la religiosa y m铆tica, la verdad se alcanza por la revelaci贸n (el otro libro atribuido a San Juan, Apocalipsis, significa 鈥渞evelaci贸n鈥) y se cree por fe. La raz贸n es solo una facultad para esclarecer y defender los dogmas de fe, revelados y cre铆dos por autoridad, por ello, en la edad media la filosof铆a fue una disciplina intelectual subordinada a, y al servicio de, la teolog铆a.

En la pregunta de Poncio Pilatos, m谩s all谩 de lo aparentemente circunstancial del di谩logo, est谩 la ra铆z de una actitud cr铆tica, la filosof铆a pregunta de modo radical 驴qu茅 es la verdad? Y no puede dar una respuesta por sentada: no vale la autoridad religiosa o pol铆tica o de alg煤n otro tipo: hace falta el examen, la piedra de toque de la duda.

Hoy esas actitudes siguen existiendo: la que apela a la autoridad, religiosa, pol铆tica, la raz贸n de Estado, los libros sagrados, la ideolog铆a dominante, lo ya establecido, el mercado, las corporaciones, y frente a ella, con aire iconoclasta, con su martillo para derribar 铆dolos, la filosof铆a, el examen y la discusi贸n cr铆tica.

La ideolog铆a 鈥揹ice Karel Kos铆k- intenta subordinar a la filosof铆a, ponerla a su servicio, como en la edad media estuvo al servicio de la teolog铆a. Pero la verdadera filosof铆a siempre cuestiona al poder y a la ideolog铆a. Y el poder suele perseguir al fil贸sofo, al pensador, porque le estorba. Como suele estorbar e incomodar al poder todo lo que no se le somete y subordina,

El poder sigue queriendo ser quien detenta el monopolio de la verdad (y el de la fuerza), pero la filosof铆a cuestiona los monopolios de la verdad con sus preguntas inc贸modas como 驴qu茅 es la verdad?

Ir贸nicamente, en el Evangelio de Juan la pregunta la hace un poderoso y frente a 茅l, la pr茅dica de un Dios para los pobres, los esclavos y excluidos comienza siendo subversiva. Por ello los cristianos primitivos, comunitaristas, son perseguidos. Pero luego Roma hace algo m谩s audaz: coopta la religi贸n y la convierte en ideolog铆a del poder, del imperio romano sacralizado. Frente a esa nueva religi贸n como ideolog铆a hegem贸nica, ser谩 la filosof铆a, y su hija la ciencia, quien desaf铆e los dogmas y cuestione el principio de autoridad.

El pensamiento tiene esa vocaci贸n, o mejor dicho, el hombre y la mujer libres tienen esa vocaci贸n: pensar, cuestionar, criticar los dogmas. La mejor filosof铆a, como la pobreza seg煤n Quevedo, tiene cara de hereje: quiere ser libre, elegir a la luz de la raz贸n, aunque, como a Sor Juana, le acusen de soberbia.

En estos tiempos de ideolog铆a repetida en todos los medios, cuando la verdad es escondida y modificada por datos y discursos a modo seg煤n el poderoso, la filosof铆a no es un lujo: es la defensa de nuestra dignidad humana, nuestro derecho a pensar, dudar e interrogar.

El lema de la Ilustraci贸n, seg煤n Kant: 鈥渁tr茅vete a pensar鈥, es subversivo, rebelde, en s铆 mismo.

Con todos los fallos que se le puedan criticar, la pel铆cula No mires arriba (Don鈥檛 Look Up, Adam McKay, 2021) es veros铆mil en lo esencial de su argumento: el poder quiere que no miremos lo que pasa, que nos neguemos a ver (鈥渜uieren que vean arriba para que tengan miedo鈥), porque en la mentira, la falsedad, la propaganda, la manipulaci贸n de masas, radica mucho de su fuerza.

Otro pasaje filos贸fico del Evangelio de Juan dice 鈥渓a verdad los har谩 libres鈥 (Juan: 8: 31-43). El matiz de diferencia es que en filosof铆a nada puede ser asentado s贸lo por autoridad. El cuestionamiento y el libre examen de toda afirmaci贸n es la 煤nica garant铆a de racionalidad y defensa contra la opresi贸n, o al menos contra su ideolog铆a.

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…