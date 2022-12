Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

Probablemente el pensamiento religioso, en la amplia gama que va del pensamiento m谩gico al pensamiento teol贸gico, es la ra铆z del pensamiento metaf铆sico, filos贸fico o ideol贸gico, que intenta fundamentar en ideas y en creencias la legitimidad o falta de legitimidad del poder de quienes gobiernan, sean reyes, rep煤blicas, partidos, Estados, gobiernos colectivos.

En los siglos XIX, XX y XXI, varios autores y autoras han dado pistas para rastrear en las religiones el origen de ideas, creencias, valores, instituciones y costumbres que, m谩s o menos secularizadas, siguen siendo los fundamentales en la cultura pol铆tica y a煤n econ贸mica actual.

Marx analiz贸 al fetichismo de la mercanc铆a, diciendo que est谩 llena de 鈥渞eticencias teol贸gicas鈥. La inversi贸n sujeto-objeto que ocurre con la mercanc铆a es la que antes ocurri贸 en la magia y las religiones con fetiches e 铆dolos: las obras de manos humanas se volv铆an seres poderosos que dominaban a sus hacedores.

Simone Weil propuso abolir los partidos pol铆ticos europeos porque anulaban el pensamiento y se convert铆an en m谩quinas de promover las pasiones y el fanatismo, sustituyendo el pensamiento por credos dogm谩ticos. El mecanismo para perseguir el pensamiento cr铆tico como herej铆a es una herencia en los partidos pol铆ticos de las inquisiciones cat贸licas, reformadas, protestantes, que antes persiguieron y quemaron herejes y brujas, procesando a personas como Galileo Galilei, Giordano Bruno, Miguel Servet, e incluso, la comunidad jud铆a ortodoxa, a Baruch Spinoza. La excomuni贸n como arma represora del libre pensamiento se convirti贸 en las expulsiones de los partidos y organizaciones pol铆ticas.

Antonio Gramsci hablaba de elementos del pensamiento pol铆tico como un asunto religioso: donde religi贸n era una cosmovisi贸n, una idea general o global del mundo y del sentido de la historia y la lucha de clases. Incluso recuper贸 en un sentido positivo el concepto de 鈥渕ito鈥 de Georges Sorel para referirse a una utop铆a orientadora de la lucha por la liberaci贸n. El mito en el coraz贸n de la filosof铆a de la praxis.

Walter Benjamin propuso analizar el capitalismo como una religi贸n. Y en el siglo XXI el te贸logo Franz Hinkelammert sostiene que la obra de Marx fue siempre una cr铆tica de la religi贸n fetichista-capitalista. Hinkelammert hace lo propio al se帽alar, por ejemplo, la mano invisible de Adam Smith, como una incorporaci贸n de la divina providencia. Asimismo Hinkelammert escribi贸 Hacia una cr铆tica de la raz贸n m铆tica. El laberinto de la modernidad, para desmontar mitos del poder como: 鈥渟acrificamos vidas para salvar vidas鈥, que justifican guerras y masacres.

Desde la izquierda (Marx, Gramsci, Benjamin, Hinkelammert) tanto el pensamiento fetichista del capitalismo tiene un sentido religioso o aun m铆tico, como el pensamiento de izquierda tiene un horizonte m铆tico o religioso: el papel positivo del mito en Benjamin y Gramsci y a煤n un mesianismo colectivo, de inspiraci贸n jud铆a, en el caso de Walter Benjamin. Incluso se ha estudiado en autores como Zizek la analog铆a entre la cr铆tica de San Pablo a la ley mosaica en nombre de la nueva ley cristiana del amor y la cr铆tica a la ley del valor de Marx en nombre de un futuro comunista que nos liberar铆a de ella.

Pero en el caso de Simone Weil, anarquista, creyente y m铆stica, el papel inquisitorial de la religi贸n y los partidos es fan谩tico, por ende, debe ser abolido (junto con los partidos pol铆ticos) para liberar el pensamiento de las personas.

Desde la derecha, en este caso la derecha nazi, tambi茅n Carl Schmitt ha percibido una continuidad entre la teolog铆a y la teor铆a pol铆tica moderna: As铆 lo enuncia Marta Garc铆a Alonso en su art铆culo 鈥淟a teolog铆a pol铆tica de Calvino鈥:

鈥Es bien conocida la tesis de Carl Schmitt, seg煤n la cual las categor铆as de la moderna teor铆a del Estado ser铆an, en realidad, conceptos teol贸gicos secularizados. Hemos intentado mostrar en otro lugar c贸mo la tesis de Schmitt no tiene s贸lo una vertiente gen茅tica, sino que igualmente importante es su dimensi贸n sistem谩tica: no s贸lo se apunta al origen de ciertos conceptos, sino que se afirma que su articulaci贸n doctrinal s贸lo puede ser teol贸gica. En efecto, como bien supo ver Leo Strauss, la decisi贸n que para Schmitt constitu铆a la pol铆tica era la opci贸n entre anarqu铆a y autoritarismo, seg煤n se creyese o no en el car谩cter peligroso del individuo y, por tanto, en su necesidad de ser gobernado por medio de la instituci贸n estatal. Y el jurista del Reich consideraba esta elecci贸n estrictamente an谩loga a la opci贸n entre Dios y el diablo, por ello mismo, teol贸gica.