Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

A Myrna.

鈥Me gustan las marionetas.鈥 El Duce, en Pinocchio de Guillermo del Toro.

Entre las muchas cosas ben茅ficas que pueden hacer las artes est谩 el constituirse en contrapropaganda o antipropaganda.

La propaganda repite mentiras y verdades a medias para enga帽ar, o como dicen que dijo Joseph Goebbels: 鈥渓a propaganda no enga帽a a nadie, solamente le da elementos para que se enga帽e a s铆 mismo鈥.

En cambio el arte, incluido el arte de contar historias mediante animaci贸n como el cine, puede dar un rodeo: puede no hablar directamente de la pol铆tica de hoy. Puede enmarcar su historia en la Italia del Duce, en los a帽os cuarenta del siglo XX, para dar a conocer el horror de la guerra, el fascismo, el militarismo, el nacionalismo, el fanatismo, la explotaci贸n, la trata de menores.

Pero, como dir铆a Antonio Gramsci, Guillermo del Toro no hace peque帽a pol铆tica, no arremete contra los actores y oradores del d铆a o de la semana, sino contra sus fuentes, su representantes m谩s hondos: en lugar de los l铆deres carism谩ticos del mercado pol铆tico de hoy, su fuente: el Duce de la Italia fascista.

Adem谩s no hace un discurso directamente pol铆tico, sino que retoma un cl谩sico, Pinocchio de Carlo Collodi, y reley茅ndolo y recont谩ndolo desde el siglo XXI, retomando elementos de la historia del siglo XX, de cl谩sicos como la Odisea, Las mil y una noches, El Bar贸n de Muchhausen, la Biblia (el Evangelio, desde luego), e incluso un homenaje a Cri-Cri, y por alguna raz贸n, el retrato de Arthur Schopenhauer, nos recuerda que lo importante es el amor padre-hijo, el amor entre progenitor y descendiente (podr铆a ser madre e hija鈥), la vida de las personas: las grandes batallas son solamente grandes desgracias y desastres que aplastan o dejan sobrevivir a los seres humanos.

Por algo Guillermo del Toro, cada vez que recibe un nuevo premio por su pel铆cula, defiende la animaci贸n como cine de verdad, cine para todas las personas. No habla del 鈥渃ontenido鈥: del mensaje pol铆tico, o 茅tico, o moral. Lo que haya querido decir pol铆tica y humanamente lo dijo ya con su pel铆cula.

Y as铆 el arte se vuelve el mejor ant铆doto contra la propaganda: no entra en el juego de los dimes y diretes, no polemiza en la peque帽a pol铆tica de todos los d铆as. Hace una obra para generaciones, para la duraci贸n. (Lo cual no significa que no tengan valor los panfletos, que combaten a la propaganda en el corto plazo, con urgencia. El combate es en todos los espacios, en todos los tiempos.)

Pinocchio apuesta a la vigencia por mucho tiempo, as铆 como el cuento de Andersen, El traje nuevo del emperador (con su frase: 鈥淓l rey va desnudo鈥) sigue vigente hoy, haciendo una cr铆tica pol铆tica contundente, demoledora, lapidaria, tras la apariencia de un inocente cuento para las infancias.

La propaganda apuesta a la masividad instant谩nea, hoy, ya, a avasallar.

El arte apuesta a la humanidad en resistencia de largo aliento. El poder quisiera capturar y domesticar al arte, lo mismo que a la literatura, el periodismo, las ciencias, filosof铆as y humanidades, pero el pensamiento es libre o simplemente no es ya pensamiento ni creaci贸n.

Por esa distancia, por encima del bajo nivel de la propaganda del poder, cuando los gobiernos, los l铆deres mesi谩nicos, los fascismos, los populismos, los militarismos, sean viejos y decr茅pitos, Pinocchio seguir谩 siendo una historia que se burla del autoritarismo, en su cara, cuando est谩 en la plenitud de su poder en muchos pa铆ses del mundo. (Cf. Federico Finchelstein, Del fascismo al populismo en la historia https://gigalibros.com/del-fascismo-al-populismo-en-la-historia.html )

Algunos pensar铆an que Guillermo del Toro no se avoca a lo urgente, que hace falta un discurso m谩s directo, que diga a las personas lo que hay que opinar. Pero tambi茅n hay que confiar en quienes ven, escuchan y leen: saben leer entre l铆neas.

Vivir谩n las artes, y las ciencias y el pensamiento cr铆tico, que no se dejen capturar por la propaganda. Como dice una personaje en la pel铆cula 鈥溌ivan las artes!鈥, aunque le pese al Duce.

Pinocchio de Guillermo del Toro (2022).

