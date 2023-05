–

Por Javier Hern谩ndez Alp铆zar

Es sabido que parte de la trayectoria de Karl Marx fue ser un hegeliano de izquierda, momento que luego criticar铆a no para renegar de Hegel, sino para ponerlo sobre sus pies, porque estaba 鈥渄e cabeza鈥. Es decir, en lugar del esp铆ritu absoluto hab铆a que pensar dial茅cticamente el capital y buscar la explicaci贸n de la anatom铆a de la sociedad civil en la econom铆a pol铆tica. As铆 que la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica ser谩 un llevar el 鈥渕茅todo鈥 hegeliano y sus descubrimientos al terreno de materialismo: la praxis humana, el trabajo, la fuente del valor.

Pablo Veraza Tonda se pregunta, y nos lleva a preguntarnos, si ser谩 no s贸lo posible sino muy necesario un di谩logo del marxismo con el pensamiento de Martin Heidegger. Nos informa que ha habido inicios de ese posible di谩logo en Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Karel Kos铆k, pero no ha habido una continuidad de ese di谩logo. Walter Benjamin hac铆a la analog铆a con Marx y Hegel y dec铆a que a Heidegger hab铆a que ponerlo sobre sus pies.

No lo realizaron ni Edmund Husserl ni Martin Heidegger, a pesar de que en su Carta sobre el humanismo, el autor de Ser y tiempo reconoce que Marx ha visto claramente el problema de la enajenaci贸n en la historia y que ser铆a fruct铆fero un di谩logo de la fenomenolog铆a con el marxismo.

Sin embargo, nos rese帽a Pablo Veraza, en el caso de Bol铆var Echeverr铆a, en su obra, libros y lecciones, sobre Marx y la modernidad tiene un di谩logo, la mayor parte del tiempo impl铆cito, con Heidegger.

Ya en el ep铆logo de su tesis de licenciatura en filosof铆a por la UNAM, El problema de la transformaci贸n hist贸rica en los tratados de la historia del ser de Martin Heidegger (2011), Veraza Tonda hab铆a expuesto una serie de coincidencias que estos dos pensadores presentan y que pueden dar lugar a un di谩logo muy importante para pensar en temas como la enajenaci贸n, la historia y el cambio radical (revoluci贸n).

Ahora, con el t铆tulo Acontecer inaparente, Fenomenolog铆a y cr铆tica en los escritos p贸stumos de Heidegger, Pablo Veraza publica en la editorial 脥taca una compilaci贸n de textos que resultan de una lectura de la obra de madurez de Heidegger, la cual se ha ido publicando en los a帽os recientes, el llamado segundo Heidegger, el de la historia del ser o de la onto-historia, que tiene por n煤cleo Aportaciones a la filosof铆a, Del acontecimiento (Ereignis). Son obras que Heidegger dej贸 in茅ditas y, por lo tanto, los marxistas arriba mencionados no tuvieron acceso a ellas.

En una etapa en que Heidegger tiene un di谩logo autocr铆tico con Ser y tiempo y contin煤a su meditaci贸n acerca del ser con conceptos como el Ereignis (acontecimiento apropiador), profundizando en la verdad (Aletheia) del ser como desocultamiento, pero tambi茅n como ocultamiento, como un retraerse, sustraerse o negarse del ser (por ello hace una 鈥渇enomenolog铆a de lo inaparente鈥, de ah铆 el t铆tulo del libro, Acontecer inaparente), en la era de la t茅cnica planetaria, en la cual los seres humanos no solamente no accedemos al ser, sino que se nos niega incluso el ente, Heidegger plantea la posibilidad y necesidad de otro inicio. Regresar al origen, a cuando los griegos presocr谩ticos pensaron el ser como F铆sis (naturaleza) y la verdad como Aletheia (desocultarse). Y no es que eso signifique desandar toda la historia de la filosof铆a occidental, sino reconocer que nos desarraig贸 del ser y del ente y que necesitamos otro inicio (ello ser铆a lo revolucionario).

El problema del mundo moderno est谩 no en la superficie, en algo que se puede cambiar con algunas reformas o cambios poco profundos, est谩 en la manera como nos relacionamos con las cosas, a las cuales en lugar de como entes las pensamos como objetos, incluso como objetos t茅cnicos, productos del hacer humano (la maniobra) y de la t茅cnica hegem贸nica como mirada 煤nica (ontol贸gica, social, pol铆tica). La enajenaci贸n humana es parte de esa objetivaci贸n, terminamos por ser objetos nosotros mismos.

Ese pensamiento, le铆do y discutido, meditado y dialogado desde la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica (como si Marx pudiera leer a Husserl, Heidegger y a la filosof铆a continental del siglo XX), puede ayudar a replantear el problema de la modernidad capitalista y de la revoluci贸n como un cambio radical; que en Marx tiene que ver con superar el modo de producci贸n capitalista y, en Heidegger, con otro comienzo que nos saque de la t茅cnica como modo de desocultarse del ser hacia un acontecimiento apropiador que propicie otro inicio: reconciliarnos con la naturaleza (F铆sis) y con los otros en el ser-ah铆: el ser humano como el claro donde el ser puede abrigarse y tambi茅n desocultarse.

Esta lectura que propone Pablo Veraza implica criticar a Heidegger desde Heidegger mismo, por ejemplo, el exclusivismo de la lengua alemana, el error garrafal de participar en el nacionalsocialismo y tambi茅n encontrar el Heidegger que reconoce otros inicios (China, la India, la sabidur铆a jud铆a y, 驴por qu茅 no? las culturas ind铆genas del mundo) y, sobre todo, un di谩logo entre los revolucionarios del mundo. No s贸lo dialogar con H枚lderlin, tambi茅n con Lao-Tse.

El camino que inici贸 esa serie de pensadores, de Herbert Marcuse a Bol铆var Echeverr铆a, es propuesto por Veraza Tonda como posible y necesario. Arriesgarse, apostar por un pensamiento cr铆tico que disuelva dogmas de unos y otros lados y haga realidad eso que Heidegger aludi贸 pero no hizo, el di谩logo fecundo entre las meditaciones radicales sobre el ser de Heidegger y el pensamiento revolucionario de Marx.

驴Es posible una izquierda heideggeriana? 驴Leer a Heidegger y a Marx y ponernos nosotros sobre nuestros pies: arraigar de nuevo en el ser, en el mundo, en la vida y en la libertad, superando nuestra enajenaci贸n y desarraigo en la modernidad capitalista?

El esfuerzo interpretativo y argumentativo de Veraza Tonda es serio, y este libro, prologado por Teresa O帽ate y por 脕ngel Xolocotzi, lo atestigua.

Pablo Veraza Tonda, Acontecer inaparente, Fenomenolog铆a y cr铆tica en Heidegger, 脥taca, BUAP, M茅xico, 2023.

