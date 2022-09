–

De parte de Nodo50 September 20, 2022 115 puntos de vista

Desde el Sector de Hosteler铆a y Turismo del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos poner en conocimiento de la opini贸n p煤blica y de los granadinos y granadinas en general que el Grupo Luna (Hoteles Granada 2012 S.L.), a trav茅s de su 鈥渂razo ejecutor鈥 ATE sistemas y Proyectos Singulares S.L. ha procedido a despedir a otras cuatro trabajadoras de pisos que, hasta el d铆a de ayer, 19 de septiembre, y durante a帽os, han venido desempe帽ando sus funciones en el Gran Hotel Luna de Granada.

Las camareras de pisos despedidas forman parte del grupo de 22 profesionales de la hosteler铆a que comenzaron a reivindicar sus derechos en el Hotel citado el pasado mes de abril y de las cuales ya son 11 las que han sido represaliadas por la direcci贸n de la empresa por exigir unas condiciones salariales y de trabajo dignas muy distintas a las que tienen que soportar actualmente en el establecimiento hostelero granadino, que les aplica un convenio de empresa indigno y 鈥渉echo a la medida鈥 desde la empresa ATE, 鈥渆mpresa c谩rnica鈥 que basa sus actividades en malcontratar trabajadoras para cederlas de manera ilegal a las empresas que quieren negar derechos, salarios y condiciones laborales a sus empleadas.

Esta nueva represalia, cifrada en los despidos rese帽ados (as铆 como en los siete despidos ya perpetrados desde abril del 2022) y encubiertas mediante despidos disciplinarios por 鈥渁bsentismo laboral鈥, es la respuesta a la unidad y esp铆ritu de lucha manifestado por las trabajadoras, las cuales no han cesado de defender unos empleos dignos y con derechos, desde el mes de abril de este a帽o mediante la denuncia p煤blica, m谩s de una veintena de concentraciones y manifestaciones, as铆 como las l贸gicas denuncias ante los Juzgados de lo Social exigiendo la nulidad de los despidos.

Desde el Sector de Hosteler铆a del SAT queremos subrayar que desde empresas como Hoteles Granada 2012 S.L. (empresa del granadino Grupo Luna), se especula con el futuro de las trabajadoras, se les imponen condiciones de trabajo indignas y se les represalia cuando exigen que se respeten sus derechos como mujeres trabajadoras. Si a eso sumamos que el Grupo Luna no es otra cosa que un conglomerado de empresas que se lucran mediante la especulaci贸n inmobiliaria (lo que les ha llevado a ser uno de los mayores tenedores de viviendas en Granada capital y su Vega), obtendremos como resultado que dicho grupo no es que no cree empleo digno en nuestra provincia, sino que hace escarnio del mismo, as铆 como de los derechos de los trabajadores, conculcando a manos llenas derechos y salarios,

Respecto a la empresa que cede ilegalmente a las trabajadoras por dictado del Grupo Luna, ATE Sistema y Proyectos Singulares S.L., poco m谩s se puede decir de una empresa que ni tiene una actividad declarada en el sector de la Hosteler铆a y que basa su lucro empresarial en el sufrimiento de los trabajadores.

Las camareras de pisos del Gran Hotel Luna de Granada, se reunir谩n en asamblea en breve para dise帽ar las nuevas actuaciones que llevar谩n a cabo de aqu铆 al 3 de octubre, fecha en la que se juzgar谩n los tres primeros despidos (de finales de abril del 2022) en el Juzgado de lo Social n.潞 1 de Granada.

SAT Granada.

Sector de Hosteler铆a y Turismo