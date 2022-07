–

El catal脿 茅s la llengua materna de la gran majoria dels 844 habitants de Sudanell, una petita vila dels afores de Lleida banyada per les aig眉es del riu Segre. Per貌 aquest no 茅s pas el cas d鈥橦ouria Laghlid, una ciutadana marroquina que arrib脿 a Sudanell l鈥檃ny passat i que aviat constat脿 que la llengua dels seus nous ve茂ns no era pas el castell脿 que ella sabia. La preemin猫ncia del catal脿 a Sudanell despert脿 r脿pidament l鈥檌nter猫s de Laghlid, per貌 el seu afany d鈥檃prendre鈥檒 es va topar de bon comen莽ament amb un obstacle inesperat: a Sudanell no hi havia cap curs de catal脿 orientat a nouvinguts.

Lluny d鈥檃rronsar-se en el seu afany, Laghlid va decidir aleshores de rec贸rrer als seus conciutadans, i finalment l鈥檃ssociaci贸 ve茂nal Lo Portal s鈥檕fer铆 a organitzar-li un curs de catal脿 que va comen莽ar aquest passat mes de febrer. El projecte ha estat un 猫xit rotund: s鈥檋i han apuntat gaireb茅 tots els no-catalanoparlants del poble, una setantena llarga de persones de deu nacionalitats diferents. Ara, despr茅s de l鈥檌nter猫s de l鈥檃dministraci贸 i diverses entitats de la societat civil, la iniciativa s鈥檋a est猫s m茅s enll脿 dels termes de Sudanell, en un programa pilot que els impulsors esperen que acabi abra莽ant Catalunya sencera.

鈥淗e d鈥檈ntendre on s贸c鈥: la lluita de Laghlid per aprendre catal脿

鈥淛o volia ajudar els meus fills amb els deures i no entenia res; rebia comunicacions de l鈥檃juntament i tampoc entenia res. Per aix貌 cercava alguna cosa per a entendre millor el catal脿, per a aprendre a parlar-lo i poder treballar鈥, diu Laghlid, que confessa que quan va arribar a Sudanell i va veure que tothom parlava catal脿 va sentir que li ho 鈥渃anviaven tot鈥. Per貌 els motius de la marroquina per a aprendre catal脿, segons que explica, no han estat mai purament utilitaris. 鈥淛o ho veig aix铆: si s贸c aqu铆, he d鈥檃prendre catal脿. Hi ha gent que diu que com que ja es fa entendre en castell脿, doncs no cal, per貌 jo no ho crec. A mi en castell脿 tamb茅 m鈥檈ntenen, per貌 la soluci贸 no pot ser aprendre tan sols castell脿鈥, diu. I afegeix: 鈥淪i jo s贸c en un altre lloc, en un altre pa铆s, he d鈥檈ntendre on s贸c i parlar la llengua que s鈥檋i parla.鈥

Laghlid tamb茅 explica que un escull per a aprendre catal脿 com a nouvingut 茅s l鈥檃ctitud de molts catalanoparlants, que s鈥檋i solen adre莽ar directament en castell脿. 鈥淪i et parlen en catal脿 acabar脿s entenent-lo, no hi ha m茅s remei. Per貌 com que et parlen en castell脿, t鈥檋i acostumes i deixes d鈥檌nteressar-te pel catal脿, perqu猫 ja t鈥檈ntenen.鈥 Aix貌, afegeix, desincentiva els nouvinguts a aprendre la nostra llengua. 鈥淪i no hi tens inter猫s, no l鈥檃prendr脿s, el catal脿, perqu猫 ja et parlen la llengua que saps. Per貌 si hi tens inter猫s, sigui per feina, per a integrar-se amb els altres, o b茅 per qualsevol altre motiu, l鈥檋as d鈥檃prendre. Si no, et quedar脿s amb el castell脿 tota la vida, que hi ha gent que fa molts anys que 茅s aqu铆 i tampoc l鈥檈nt茅n!鈥

Tu qu猫 vols, parlar catal脿 o que et curin?

A Sudanell, explica Laghlid, aquest problema no 茅s tan prevalent. 鈥淎qu铆 ens coneixem tots, i es parla en catal脿鈥, diu. Per貌 fora de Sudanell la gent rarament se li adre莽a en catal脿: 鈥淓m passa sovint que em parlen directament en



castell脿. Com saben si parlo catal脿 o no? Entres a una botiga i tothom parla en catal脿, tot 茅s en catal脿, per貌, aix铆 i tot, a tu et parlen en castell脿鈥, lamenta.

M茅s enll脿 de l鈥檃ula: el catal脿, eina d鈥檌nclusi贸

La gran rebuda del programa, batejat amb el nom de 鈥淐atal脿 per a la inclusi贸鈥, evidencia que Laghlid no 茅s l鈥櫭簄ica nouvinguda de Sudanell que veu la situaci贸 de la llengua en aquests termes. 鈥淨uan vaig veure la demanda que hi havia, al principi vaig pensar, ui, aix貌 no arribar脿 a final de curs. I la sorpresa ha estat que m鈥檋an aparegut alumnes nous a les classes perqu猫 ha corregut la veu, i aix貌 茅s el m茅s important鈥, explica Paula Mollet, professora del curs. Les classes es fan en tres torns d鈥檜na hora dos dies la setmana, el dimarts i el dijous, i funcionen amb un format obert, al qual Mollet assegura que els alumnes responen millor: no es treballa amb llibres sin贸 a partir de fitxes espec铆fiques, cosa que permet de personalitzar l鈥檃prenentatge i adaptar-lo als interessos dels alumnes.

Parelles Parelles ling眉铆stiques conversen a Sudanell. Fotografia: 脌ngel Riosalido/Lo Portal.

鈥淎daptem les classes a les seves necessitats鈥, explica Mollet. 鈥淢olts han comen莽at ara a buscar feina per a la campanya d鈥檈stiu, i jo fa uns dies els vaig ajudar a preparar entrevistes i el curr铆culum.鈥 Un altre dels objectius de les lli莽ons 茅s acostar la cultura catalana als alumnes: a l鈥檃bril, per exemple, es va dedicar una classe sencera a tractar la diada de Sant Jordi.

Al capdavall, diu Mollet, el catal脿 no 茅s sin贸 un pretext per a la inclusi贸 social dels nouvinguts. 鈥淛o sempre els dic el mateix: amb dues hores que fem la setmana no en tindreu prou, vosaltres heu d鈥檃nar al poble i parlar amb la gent en catal脿鈥, diu. Per aix貌, el programa, tal com explica el soci de Lo Portal 脌ngel Riosalido, 鈥渧a molt m茅s enll脿 d鈥檜nes classes鈥: 鈥淏usc脿vem cobrir totes aquestes necessitats d鈥檌nclusi贸. No tan sols serveix de curs, sin贸 que tamb茅 pot servir per a trobar solucions als problemes de la seva vida quotidiana, com ara renovar els papers, portar la fam铆lia a Sudanell o b茅 accedir a la beca de menjador dels nens, entre m茅s.鈥

Gerard Furest: 鈥淰ull guanyar, no pas que el catal脿 estigui millor que l鈥檕ccit脿鈥

Les classes s贸n merament una de les quatre potes de la iniciativa, explica Riosalido: tamb茅 hi ha un servei d鈥檃ssessorament jur铆dic una vegada el mes, un programa de parelles ling眉铆stiques amb catalanoparlants de la zona i un 猫mfasi en la participaci贸 dels alumnes a les diverses festes populars que se celebren anualment a Sudanell. Per Carnestoltes, per exemple, l鈥檃ssociaci贸 Lo Portal va organitzar un sopar popular en qu猫 els alumnes d鈥檕rigen marroqu铆 van dur les postres. Durant la festa, 鈥渢otes les persones del poble que van venir van acabar parlant amb els alumnes de catal脿, i et deien, ostres, doncs s贸n simp脿tics, o b茅, ostres, doncs no sabia que vivien aqu铆. Aix铆 aconseguim la inclusi贸 de les persones que sempre han viscut al poble amb les persones no catalanoparlants que fan el curs鈥, explica.

La iniciativa, fins i tot, ha servit per a promocionar Sudanell a la resta del pa铆s. 鈥淗em tingut ponents que han vingut a presentar llibres, o b茅 a tocar en concerts, que no ens hagu茅ssim imaginat mai que vindrien a un poblet de vuit-cents habitants del Segri脿鈥, afegeix Riosalido. 鈥淭ots ens sortim beneficiats鈥, celebra.

M茅s suport institucional

Tot i la repercussi贸 que ha acabat tenint, el programa va comen莽ar de manera m茅s aviat modesta. 鈥淯n bon dia, va apar猫ixer l鈥橦ouria i ens va dir, hola, vull aprendre catal脿. I jo, amb el moment d鈥檈merg猫ncia ling眉铆stica en qu猫 estem, amb l鈥檃uge del discurs feixista, vaig dir, trobarem un curs de catal脿 per a tu鈥, explica Riosalido. La sorpresa fou que, despr茅s de dos mesos de trucar a tort i a dret, els ve茂ns van ser incapa莽os de trobar un curs que s鈥檃dapt茅s a les necessitats de Laghlid. 鈥淰am comen莽ar a picar a diverses portes, no ens van respondre i vam decidir de muntar-lo nosaltres.鈥

Eventualment, la iniciativa va atreure l鈥檌nter猫s de l鈥橝juntament de Sudanell, el Consell Comarcal del Segri脿 i la Diputaci贸 de Lleida, que es van oferir a abonar el salari dels professors, i entitats com 脪mnium i la cooperativa Abacus cobreixen els costos de material i col路laboren en l鈥檕rganitzaci贸 d鈥檃ctivitats culturals. El programa ha rebut l鈥檌nter猫s de la Generalitat de Catalunya, i els impulsors treballen ara per implementar el model a altres municipis, a partir de l鈥檈xperi猫ncia de Sudanell com a prova pilot.

Quan el catal脿 鈥榥o toca鈥

鈥淟a idea 茅s intentar replicar la iniciativa, amb l鈥檃juda de les administracions, a tots els pobles que tinguin una situaci贸 com la nostra, perqu猫 nosaltres ho hem fet sols com hem pogut鈥, explica Riosalido. En certa manera, aquest objectiu ja 茅s una realitat: a Vilanova de Bellpuig (Pla d鈥橴rgell), fa poc que ha comen莽at un programa d鈥檃prenentatge de catal脿, inspirat en el de Sudanell, amb els refugiats ucra茂nesos que s鈥檋an establert al poble enguany.

Tant per Riosalido com per Mollet, la salut de la llengua 茅s al cor del programa de Sudanell i tots el que se鈥檔 derivin en un futur. 鈥淐om a mestra, m鈥檃dono que el catal脿 es va perdent鈥, lamenta Mollet. 鈥淪i no fem projectes d鈥檃questa mena, no s茅 qu猫 passar脿 en un futur鈥, conclou.

