De parte de Acracia

Howard Zinn, fallecido en 2010 a los 87 a帽os, fue un historiador social y un radical pr贸ximo al anarquismo. Una de sus grandes obras fue A People鈥檚 History of the United States (edici贸n en castellano con el t铆tulo La otra historia de los Estados Unidos). Fue, adem谩s, autor de infinidad de conferencias y art铆culos, as铆 como un dramaturgo con obras como Marx en el Soho (reciente versi贸n en Madrid con el t铆tulo de Marx en Lavapi茅s) o Emma, que recoge hechos de la vida real de Emma Goldman.

Zinn, hasta el fin de sus d铆as, fue un inagotable luchador social por los derechos civiles y antibelicista; una de sus frases m谩s recordadas fue la pronunciada en un discurso en Baltimore en los a帽os 60: 芦El problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil禄. Puede decirse que Zinn recog铆a la tradici贸n inaugurada por 脡tienne de La Bo茅tie, esa que se pregunta por los mecanismos sicol贸gicos y pol铆ticos que empujan a las personas a obedecer al poder que les somete. Con seguridad, uno de los hechos de su vida que le llev贸 a sus convicciones antimilitaristas fue su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, en la cual particip贸 en los bombardeos a茅reos contra Alemania; una vez visto el desastre ocasionado en las ciudades germanas, archiv贸 sus m茅ritos como militar para pronunciar el 芦nunca m谩s禄. Antiautoritario convencido, no dej贸 de tener nunca fe en que la humanidad podr铆a progresar y superar la opresi贸n de cualquier tipo. Por ejemplo, cre铆a que movimientos progresistas de desobediencia, al igual que ocurri贸 en los a帽os 60 luchando contra la segregaci贸n racial, pod铆an brotar en cualquier momento y cambiar la historia. A pesar de ser reivindicado por ciertas corrientes nacionalistas y autoritarias, Zinn se declaraba abiertamente 谩crata en sus 煤ltimas entrevistas; como no puede ser de otro modo, sus principios libertarios le llevaban a considerar los estados-naciones como un obst谩culo para una globalizaci贸n humanista. Por supuesto que Zinn fue antiimperialista, ya que todo anarquista lo es, pero sin populismo alguno; como dijo Octavio Alberola en un art铆culo tras el fallecimiento de Zinn: 芦鈥ombatir el imperialismo, el que sea, es la consecuencia l贸gica de combatir el autoritarismo y el poder, de luchar por la anarqu铆a鈥β.

En la historia del anarquismo en Estados Unidos, y aunque no es hasta la llegada de 谩cratas europeos despu茅s de la Guerra Civil que se produce un movimiento organizado fuerte, Zinn valora a autores que no se consideraban expl铆citamente anarquistas como Thomas Paine o Henry David Thoreau. El trascendentalismo, movimiento de la primera mitad del siglo XIX que propon铆a una v铆a intuitiva basada en la capacidad de la conciencia individual, y por tanto opuesta a toda autoridad mediadora, quiso ser visto tambi茅n por Zinn como un anarquismo temprano a pesar de no utilizar tampoco nunca ese t茅rmino; algunos de sus m谩s importantes representantes fueron Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Hoy en d铆a ocurre algo similar en Estados Unidos, y en muchos lugares del mundo, la mayor parte de la energ铆a creadora radical en pol铆tica proviene claramente del anarquismo; sin embargo, algo en lo que han insistido a menudo los 谩cratas, poco importan las etiquetas si somos compa帽eros de viaje y nuestros objetivos son los mismos. Para Zinn, los verdaderos anarquistas hu铆an de dos estereotipos con los que se les asociaban: la violencia y la extensi贸n del desorden y del caos. Numerosas organizaciones estadounidenses de lucha por los derechos civiles, sin considerarse anarquistas, han recogido y recogen las principales caracter铆sticas libertarias: descentralizaci贸n, autonom铆a, colaboraci贸n con la sociedad de base, ausencia de l铆deres 煤nicos, incluso antigubernamentalismo鈥

No podemos estar m谩s de acuerdo con Zinn cuando negaba la separaci贸n radical entre un anarquismo colectivista (m谩s propio de Europa) y otro individualista (supuestamente mayoritario en Estados Unidos); se trata de una categor铆a simplista, realizada por multitud de analistas, y ambas manifestaciones enriquecen todos los pa铆ses. Un movimiento antiautoritario fuerte en la actualidad, que luche contra la explotaci贸n y dominaci贸n de todo tipo, deber谩 recoger uno de las se帽as de identidad del anarquismo: la adecuaci贸n de medios a fines, es decir, la reproducci贸n en sus relaciones y en su organizaci贸n lo que se desea para la sociedad futura. En esto Zinn estaba de acuerdo con la habitual mentalidad 谩crata. Como buen anarquista, Zinn era tambi茅n un librepensador y apostaba en sus clases en la Universidad de Boston, donde era profesor Em茅rito, por inculcar a sus alumnos el escepticismo, cualidad que consideraba primordial. Las personas deben aprender a cuestionar lo que se ha considerado incluso sagrado, todo debe ser examinado y abordado de manera cr铆tica. Es la educaci贸n en el escepticismo.

La otra historia de los Estados Unidos

Ya hemos mencionada que este es el t铆tulo de una de las obras m谩s importantes de Zinn. En ella, se afirma que no son las personas poderosas e influyentes las que han legado la libertad, los derechos o las normas ambientales, sino que todo eso ha sido conquistado por las personas normales gracias a la desobediencia civil. El autor nos cuenta la historia de los esclavos, de los negros, de las mujeres, de los sindicalistas, de los trabajadores y de los marginados de toda clase. No obstante, Zinn niega la objetividad de todo historiador, por lo que no oculta su ideolog铆a y pretende dar protagonismo a la lucha de clases y a los m谩s desfavorecidos. Contradiciendo a Kissinger, que dijo que 芦La historia es la memoria de los Estados禄, Zinn afirma: 鈥淢i punto de vista, al contar la historia de los EE UU, es diferente: no debemos aceptar la memoria de los estados como cosa propia. Las naciones no son comunidades y nunca lo fueron. La historia de cualquier pa铆s, si se presenta como si fuera la de una familia, disimula terribles conflictos de intereses (algo explosivo, casi siempre reprimido) entre conquistadores y conquistados, amos y esclavos, capitalistas y trabajadores, dominadores y dominados por razones de raza y sexo. Y en un mundo de conflictos, en un mundo de v铆ctimas y verdugos, la tarea de la gente pensante debe ser 鈥揷omo sugiri贸 Albert Camus- no situarse en el bando de los verdugos鈥. En otro pasaje, se dice: 鈥淓l problema de la democracia (鈥) era la divisi贸n de la sociedad en ricos y pobres. Si algunas personas ten铆an mucha riqueza e influencia, si ten铆an las tierras, el dinero, los peri贸dicos, la iglesia, el sistema educativo, 驴c贸mo podr铆an las votaciones, por muy amplias que fueran, incidir en este poder? Todav铆a quedaba otro problema: 驴no era natural que un gobierno representativo, incluso teniendo la m谩s amplia base posible, fuera conservador, para prevenir el cambio tumultuoso?鈥.

El libro es uno de los m谩s le铆dos en Estados Unidos sobre historia, ha recibido numerosos premios y ha sido alabado por la cr铆tica; tal y como escribi贸 Eric Foner, del New York Book Reviex: 芦Quienes est茅n acostumbrados a los textos del pasado, en los que el nivel de la democracia americana y el crecimiento del poder nacional eran la encarnaci贸n del Progreso, se sorprender谩n con la narrativa del profesor Zinn. Desde las primeras p谩ginas donde se cuenta la invasi贸n europea de los poblados indios en 鈥楲as am茅ricas鈥, hay una inversi贸n de perspectiva: h茅roes y traidores se mezclan. El libro guarda la misma relaci贸n respecto a los textos tradicionales como la que guarda el negativo de una fotograf铆a con su impresi贸n: las 谩reas de sombras y de luces est谩n invertidas. El profesor Zinn escribe con entusiasmo poco frecuente en la atm贸sfera pl煤mbea de las historias acad茅micas y sus textos se estudian tomando en cuenta a los dirigentes obreros, a los insumisos resistentes a la guerra y a los esclavos perseguidos. Hay viv铆simas descripciones de acontecimientos que con frecuencia se ignoran, tales como la gran huelga ferroviaria de 1877 y la brutal represi贸n del movimiento por la independencia en Filipinas a finales de siglo. El cap铆tulo sobre Vietnam deber铆a ser lectura obligada para las j贸venes generaciones de estudiantes禄.

Capi Vidal

