Elecciones del claustro de Graduadxs de la Facultad de Psicolog铆a -UBA- EN ESTAS ELECCIONES DE GRADUADXS DE LA FACULTAD DE PSICOLOG脥A HAY UNA LISTA INDEPENDIENTE DE TODOS LOS GOBIERNOS DE TURNO. Vot谩 por una universidad p煤blica al servicio de una salud y una educaci贸n para el pueblo trabajador. 4, 5 Y 6 de mayo (mi茅rcoles a viernes) de 8:00 a 22:00 en Sede HY. Adhieren: ADHIEREN: Alfredo Grande, Vicente Zito Lema, Elina Aguiar, Hugo Leale, D茅bora Nakache, Irene Meler, Graciela Zald煤a, Eduardo Gruner, Susana Toporosi, Alberto Sava, Yago Franco, Carlos Barzani, Susana de la Sovera, Ileana Celotto, C茅sar Hazaki, Ra煤l G贸mez, Barbara Caparr贸s, Mariano Veiga, Tom Mascolo, Carolina C谩ceres, Norma Lezana, David Scrivo, Orlando Restivo, Alicia Lipovetzky, Mirian Carusso, Ra煤l Laguna, Mar铆a Isabel Barrera, Susana Arballo, Rosa Garcete, Patricia Claudia Rossi, Florencia Macchioli, 脕ngel Barraco, Lidia Deutsch, Elsa Coriat, Carla Pierri, Juliana Fern谩ndez Romeral, Jorgelina di Iorio, Rocio Fabbio, Luc铆a Saavedra, Silvina Cuello, Javier Forni, Facundo Blanco, Melina Leonor, Mar铆a Luj谩n Costa, Gabriela Reynoso, Roxana Longo, Bel茅n Sopransi, Paula Tortosa, Marta Fern谩ndez, Viviana Carranza, Celeste Benetti Catarineu, Sof铆a Lovrich, Guadalupe Amor, Carolina Rojtenberg, Lola Verd煤n, Brenda Riveros, Ad谩n Joskowicz, Jorgelina Matusevicius, Silvia Huberman, Rom谩n Bertacchini, Susana Wortman, Lihuen Schembri鈥 siguen las firmas Nuestro Programa 1. En defensa de la Universidad p煤blica, gratuita y laica. Por una universidad al servicio de las necesidades de les trabajadores y el pueblo. Triplicaci贸n del Presupuesto Universitario y de Salud en base al no pago de la deuda externa. Democratizaci贸n del gobierno universitario. Claustro 脷nico Docente. Juntas realmente democr谩ticas para las carreras. Asistencia irrestricta a las sesiones del Consejo Directivo. 2. Por una reforma democr谩tica de los planes de estudios. Debate democr谩tico entre docentes, estudiantes, graduades y trabajadores de la salud mental p煤blica. Garant铆a de estabilidad para todes les docentes, orientado a las necesidades sociales, pluralidad de corrientes te贸ricas y pensamiento cr铆tico. Fuera la CONEAU y los organismos privatistas de las universidades nacionales. 3. Gratuidad de la formaci贸n de posgrado. Democratizaci贸n de las propuestas acad茅micas para la formaci贸n de posgrado. Defensa del salario docente. 4. Defensa de los derechos docentes. Aplicaci贸n del Convenio Colectivo de Trabajo. Estabilidad docente para todes. Carrera y rentas para les docentes Ad Honorem. Transparencia en los Concursos. No a la persecuci贸n pol铆tica a docentes en las C谩tedras. 5. Reincorporaci贸n inmediata de Gabriel Gendelman, cesanteado por realizar una clase p煤blica. No a la persecuci贸n de quienes luchan. 6. En defensa de la Salud P煤blica y Mental. Gesti贸n en manos de sus trabajadores y usuaries. Aplicaci贸n integral de las leyes de Salud Mental. Basta de precarizaci贸n y tercerizaci贸n laboral de profesionales y prestadores. 7. En defensa de la perspectiva de g茅nero y comunitaria. Aplicaci贸n plena del aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales de la UBA. Separaci贸n de la Iglesia y el Estado. Incorporaci贸n de la Educaci贸n Sexual Integral en la formaci贸n universitaria. 8. Investigar es trabajar. Aumento inmediato del presupuesto para los proyectos de investigaci贸n. Nombramientos y rentas para investigadores. 9. Extensi贸n Universitaria al servicio de las necesidades populares. No a los convenios con empresas privadas. Presupuesto y rentas para todos los programas de extensi贸n. Por un sistema de residencias realmente formativas. Aumento de cupos y de salarios para las residencias. No a la privatizaci贸n de la formaci贸n mediante especializaciones pagas.