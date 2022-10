–

De parte de ANRed October 14, 2022 242 puntos de vista

Si bien la causa ha dado algunos avances importantes tras el cambio del juez Carlos Bruniard, quién no había dado respuestas durante mas de 3 años a los pedidos de la querella, reemplazado por la Dra. María Alejandra Provítola, todavía se desconoce la identidad del asesino. El 10 de enero de 2019 Camilo Caupolicán Escobar se dirigió a una casa en el barrio de Caballito para comprar flores de marihuana. Al ingresar en la casa había otro comprador acordando una cantidad importante. El desconocido comprador se paró en la puerta impidiendo que el resto pueda salir, se anunció como policía, mostró su placa y disparó su arma asesinando a Camilo con un impacto en el tórax. Por Ramiro Giganti (ANRed).

«La causa ha dado un avance mas o menos importante, lo que muestra la desidia del juez Carlos Bruniard: nunca trabajó, siempre se quiso sacar el tema de encima. En realidad es una persona que no puede ejercer el cargo», comentó Oscar Escobar, padre de Camilo, quien además comentó que va a impulsar todo lo necesario para que este hombre no sea mas juez para que no sigan ocurriendo estas situaciones de casi 4 años de desidia. «Lo que se recolectó de ADN se ha comprobado que es posible comprobarlo cuando se detenga el presunto asesino. La cantidad de material recolectado es suficiente», agregó en relación a un pedido que le había sido negado durante 4 años, pero que al ser reemplazado Bruniard por la doctora María Alejandra Provítola, a cargo del juzgado Nro. 3.

Según lo afirma documentación presente en el expediente judicial, en el domicilio donde sucedió el episodio, se secuestraron una vaina y un proyectil a la altura de la mesada de calibre 9mm. También se secuestraron celulares y documentaciones, incluidas la billetera de Camilo, que llevaba $2.765 pesos, mientras que la operación entre uno de los testigos implicados y el asesino de Camilo rondaba los 200.000 pesos, y dejaría una “comisión” de 5000. Pero al día siguiente medios como Big Bang News, o C5n «informaron» que se trataba de «una interna narco». Camilo se había dirigido al lugar con la intención de comprar aproximadamente 20 gramos de flores para consuno personal, el monto que tenía en su billetera confirma la versión. Ni Big Bang News, ni C5N volvieron a informar sobre la causa, pese a que en abril Oscar Escobar visito todos los medios masivos (incluido el mencionado canal de noticias) para convocarles a una conferencia de prensa que dio el pasado sábado 30 de abril. Los medios mencionados no asistieron.

«Para mí hoy es un día de mierda. Mi nieta quiere ir al cementerio. Es importante que se sepa que quienes mataron a Camilo, no solo lo mataron a él sino a mucha gente que había a su alrededor», comentó Oscar Escobar a este medio durante esta jornada difícil.