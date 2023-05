–

Transcribimos aquí parte de una carta de un compañero preso en Lledoners (Barcelona). No escribe unas hojas donde habla del CIRE, de la tortura carcelaria actual, de como han cambiado las cárceles y de algunas reflexiones y sentimientos en forma de poemas.

Abril 2023. Prisión de Lledoners (Barcelona)

Hola X,

Hoy recibí vuestra carta, y me ha alegrado mucho la noticia de que XX está en la calle. Sobre el CIRE no puedo más que confirmar vuestras palabras. Es una mafia basada en la esclavitud y los contratos basura. Yo no trabajo porque tengo una discapacidad, pero sé de lo que hablo. Cobrar 4 duros por pasarte el día haciendo cajas o cualquier otra cosa, en situación de precariedad, sin información alguna y siempre bajo criterios y condiciones arbitrarias y sin ninguna clase de garantía. Se aprovechan de la desesperación y de la indigencia de la gente.

He denunciado a lxs médicxs por mala praxis. Llevo un año sin dentadura a la espera de solventar, y la doctora (que no lo es, es ATS) yo la definiría como «antipresos». Puede hacer incluso que acabes en 1er grado; una pieza más de la opresión. Hay que tener mucha mano izquierda para decir lo que piensas sin que pueda decir que la insultas.

¿Quién tortura aquí? El sistema médico representado por personas no preparadas, intransigentes y de mente fascistoide, que se creen superiores a lxs mismxs carcelerxs. El cinismo y la mala praxis es la tortura psicológica a la que los presos de Lledoners nos tenemos que afrontar. Hay que saber sortear, puesto que ni con educación se consigue el objetivo. Cuando me preguntan por la diferencia entre las viejas cárceles y el actual sistema digo que antiguamente el enemigo era claro, era el funcionario, el carcelero, represivo, chulesco y pega palizas. Hoy aquí y ahora el enemigo es el equipo de «trata-miento» y la falta de recursos que hay. Y también digo que hoy, el enemigo de un preso es otro preso. No olvides que la cárcel no es más que un micromundo del mundo exterior, donde a buen seguro sigue inevitablemente la envidia y el egoísmo en que cae la sociedad.

Por eso deposito gran parte de mi confianza en lxs jovenes, que creo que aun no están inmersos en el egoismo, en la visión eurocentrista y desalmada en la que se basa parte de la sociedad. Jovenes que aun les puede quedar un resquicio de solidaridad, de ilusión y de utopía.