Las previsiones de los cient铆ficos sobre el futuro de la neurotecnolog铆a hacen explotar la cabeza incluso a la persona m谩s sobria. Los estudios del conocimiento del cerebro, en combinaci贸n con el progreso de la inteligencia artificial, las interfaces mente/m谩quina y la computaci贸n en sus variedades cl谩sica y cu谩ntica generar谩n 鈥攅st谩n generando鈥 un panorama en el que podremos conectarnos a internet directamente con la mente, leer los pensamientos de los dem谩s y alimentar nuestros circuitos neuronales con informaci贸n generada en el mundo externo, tambi茅n con habilidades aprendidas por otros en nuestro lugar. Podremos llamarnos c铆borgs o seres h铆bridos 鈥 el sue帽o h煤medo de Klaus Schwab 鈥 pero los resultados ser谩n esos de una forma casi inevitable. Algunos cient铆ficos e ingenieros creen que ha llegado el momento de informar a la sociedad y apremiar a los gobiernos a que regulen unas tecnolog铆as de gran poder transformativo, con todo lo que eso significa: una regulaci贸n supone generalmente una imposici贸n y un aumento del autoritarismo. Ya han convencido a Chile , que hace tres meses incluy贸 la protecci贸n de la informaci贸n cerebral nada menos que en su Constituci贸n.

La prospectiva proviene de algunos de los neurocient铆ficos y tecn贸logos m谩s destacados de nuestro tiempo. Y tambi茅n, 隆谩cabaramos! de las mayores empresas, desde los gigantes tecnol贸gicos de Silicon Valley hasta las docenas de firmas que est谩n surgiendo ahora, todas ellas convencidas de que la hibridaci贸n mente/m谩quina est谩 a punto de convertirse en la nueva revoluci贸n global, como antes lo fueron internet y los tel茅fonos m贸viles. Algunos como Elon Musk (SpaceX, Tesla, Neuralink) apuestan por los chips de electrodos implantados en el cerebro, pero lo primero en llegar, en no m谩s de 10 a帽os, ser谩n los sistemas no invasivos como cascos o diademas electroencefalogr谩ficas, que no requieren cirug铆a para implantarse y podr谩n venderse en el supermercado. Leer el pensamiento de los dem谩s, aunque sea de una forma grosera y primitiva, se convertir谩 en unos a帽os en un fen贸meno de consumo global.

Lo riesgos de una situaci贸n semejante: Las interfaces mente/m谩quina generalizadas en la poblaci贸n ser谩n objeto de rastreo por los gobiernos, cada vez m谩s autoritarios, e incluso por las agencias de seguridad, p煤blicas o privadas . Hasta d贸nde pueda llegar un s谩trapa en la utilizaci贸n de esa informaci贸n solo depender谩 de su imaginaci贸n. Adem谩s, la hibridaci贸n con las m谩quinas exacerbar谩 a煤n m谩s las ya enormes desigualdades de las sociedades. Como ya ocurri贸 con el debate sobre la manipulaci贸n gen茅tica de las personas, volveremos a hablar del peligro de que la humanidad se divida en dos especies, los c铆borgs y los silvestres.

Dos expertos espa帽oles estuvieron a comienzos de noviembre en la Casa Blanca, en Washington, convocados por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El neurocient铆fico Rafael Yuste , catedr谩tico de la Universidad de Columbia, y el ingeniero Dar铆o Gil , director mundial del 谩rea de investigaci贸n de IBM 鈥 propiedad de BlackRock y Vanguard 鈥, alertaron en la residencia del presidente estadounidense de la inminente llegada de un mundo en el que los ciudadanos se conectar谩n a internet directamente con el cerebro, mediante gorras o diademas capaces de leer el pensamiento. En ese hipot茅tico porvenir, un algoritmo podr谩 autocompletar la imaginaci贸n, como ya hacen los programas inform谩ticos de procesamiento de textos con las palabras. Los primeros dispositivos, todav铆a rudimentarios, podr铆an estar en 10 a帽os a la venta en las tiendas de electr贸nica, seg煤n los c谩lculos de estos expertos. En palabras de Yuste:

鈥淟a implicaci贸n m谩s importante es que va a cambiar la naturaleza del ser humano. Nos vamos a convertir en h铆bridos. Esto es una cosa que va a ocurrir s铆 o s铆. No tengo ni la m谩s m铆nima duda.

Ahora dependes de tu tel茅fono m贸vil para hacer cada vez m谩s cosas: encontrar una calle, llamar, usar el calendario, la agenda telef贸nica, la calculadora鈥 En realidad, lo 煤nico que hace el tel茅fono es conectarte a la red. Esta conexi贸n, en vez de estar en el tel茅fono en el bolsillo, la vamos a tener directamente en la cabeza, por una interfaz cerebro-computadora . Estas interfaces ser谩n posiblemente no invasivas y ser谩n distribuidas de manera masiva a toda la poblaci贸n. Y esto trasladar谩 una parte cada vez mayor de nuestro procesamiento mental al exterior. La memoria, por ejemplo. Una memoria externa nos mandar谩 la informaci贸n de vuelta. [鈥 Pues esto va a ser una brecha mucho mayor. Habr谩 gente que estar谩 aumentada y gente que no lo estar谩. Y eso cambiar谩 la especie humana.

[Este proceso] ser谩 una cosa gradual. Primero llegar谩n dispositivos y aplicaciones que nos permitir谩n registrar y descifrar la actividad mental. Estamos hablando de 10 a帽os.

Con diademas, con gorras o con cascos. Las primeras aplicaciones importantes pueden ser, por ejemplo, para escribir mentalmente o para traducci贸n simult谩nea. Imagina que llegas a un pa铆s con tu diadema: piensas en tu idioma y tienes un altavoz que habla el otro idioma. Y, por supuesto, como la humanidad es lo que es, lo primero ser谩n juegos y porno. Y luego, 10 a帽os m谩s tarde, yo creo que vendr谩n las tecnolog铆as para introducir informaci贸n en el cerebro, que siempre es m谩s dif铆cil. Y ah铆 ya ser谩 de verdad la aumentaci贸n mental. Si t煤 quieres acabar la frase en la que est谩s pensando, un algoritmo te la acabar谩, igual que ahora cuando est谩s escribiendo te la autocompleta. Imagina que te la autocompleta no solo con lo que quieres escribir, tambi茅n con qu茅 tienes que comprar en el supermercado, qu茅 pareja quieres buscar, qu茅 decir a la gente con la que est谩s hablando. Si ahora hablase con una persona y tuviera acceso a todo lo que ha hecho durante su vida, podr铆a contarle otra cosa que le interese. Y, por supuesto, podr铆a conducir o manejar mentalmente cualquier tipo de maquinaria. Va a ser un nuevo renacimiento, porque la especie humana de repente salta hacia arriba, se conecta a computadoras cu谩nticas [ordenadores con una capacidad de c谩lculo much铆simo mayor]. Imagina una computadora cu谩ntica ayud谩ndote a decidir d贸nde tienes que invertir o qu茅 carrera tienes que escoger. Estamos hablando de una especie humana muy distinta. Primero con accesorios, luego con implantes.

Un equipo de la Universidad de Stanford ha conseguido este a帽o que pacientes paral铆ticos, que no pueden hablar, escriban como si estuvieran escribiendo a mano, pero a base de pensar, con tecnolog铆a implantada. Ese problema, t茅cnicamente, ya est谩 solucionado. De aqu铆 a 10 a帽os, si hablamos de tecnolog铆a implantada, se podr谩 meter informaci贸n de ida y vuelta. La tecnolog铆a implantada es much铆simo m谩s potente, pero no la puedes vender en un supermercado, porque necesitas que un neurocirujano te la ponga. Siempre estar谩 en el 谩mbito m茅dico.

Leer el pensamiento, es cuesti贸n de tiempo. Desde el punto de vista invasivo, sabemos que es posible. La neurociencia avanza imparablemente y el pensamiento est谩 generado por el cerebro. Cuanto m谩s descodifiquemos el cerebro, m谩s descifraremos la actividad mental. La cuesti贸n no es blanco y negro, es un continuo. Ahora mismo con una gorra puedo averiguar si est谩s despierto, si est谩s dormido, si est谩s atento. Con un casco, mejor. Podr铆a saber qu茅 partes de tu cerebro se est谩n activando: la visual, la de las emociones, la sensorial. Eso, hoy. En 10 a帽os, posiblemente podr谩s escribir a m谩quina [con la mente].

Uno se puede imaginar consecuencias muy negativas: en la libertad de expresi贸n o en la libertad de conciencia, por ejemplo.鈥

Dario Gil, por su parte, afirma:

鈥淰amos a conectar el cerebro a sistemas de computaci贸n externos. No es solo qu茅 va a pasar con la inteligencia artificial o qu茅 va a pasar con la computaci贸n cu谩ntica o con el mundo de c谩lculos precisos, sino qu茅 va a pasar con la combinaci贸n de todo ello. Si tienes una hiperaceleraci贸n de la capacidad de computaci贸n y la conectas de manera muy simbi贸tica con el ser humano, es una explosi贸n c谩mbrica . La computaci贸n te va a ayudar a expandir tu conocimiento, tu memoria, tu capacidad de c谩lculo, de hablar diferentes idiomas, de entender procesos f铆sicos. Miraremos hacia atr谩s y pensaremos que antes 茅ramos un poco primitivos.

Un experimento en EE UU en 2016 logr贸 averiguar que una persona estaba pensando en una cuchara . Eso ya se puede hacer hoy.

Desde hace ocho a帽os, si piensas en una imagen, se quedan cada vez m谩s cerca de averiguar esa imagen. Te van ense帽ando fotos y con cada una te hacen un esc谩ner del cerebro, para ver qu茅 partes se activan. Y luego te piden que pienses en una de las fotos que te han ense帽ado. Piensas en la foto de la cuchara y, como ya saben c贸mo responde el cerebro, saben que est谩s pensando en una cuchara. Si te piden que pienses en un cuchillo, aunque no te hayan ense帽ado un cuchillo, se activa una zona que puede ser la de la cuchara y otra zona de un arma. Entonces pueden averiguar que est谩s pensando en una cuchara que no es una cuchara. Se van acercando cada vez m谩s. Y eso es hoy.

Si tienes miles de millones de frases y buscas las correlaciones entre las palabras, puedes empezar a hacer sistemas de predicci贸n del lenguaje con much铆sima fidelidad gracias a la inteligencia artificial. Las se帽ales que existen en nuestro cerebro tienen una complejidad extraordinaria, pero podemos utilizar redes neuronales [modelos artificiales que intentan emular el procesamiento de la informaci贸n del cerebro humano] para extraer las correlaciones, aunque no lo entendamos de manera causal. Conforme mejore la computaci贸n, la capacidad de c谩lculo, la fabricaci贸n, los semiconductores, los sensores y dem谩s, seremos capaces de descifrar cosas cada vez m谩s sofisticadas en el cerebro. Y luego est谩 la estad铆stica. Si hay muchas personas conectadas a este tipo de sensores 鈥攁lgunos m谩s invasivos y otros menos鈥, al final puedes predecir cosas, aunque sea un sensor m谩s rudimentario.

Facebook y Google est谩n en ese negocio de conectar el cerebro a ordenadores. Est谩n todas las grandes compa帽铆as tecnol贸gicas y muchas otras nuevas. Est谩n surgiendo como setas, porque piensan que va a ser el nuevo salto tecnol贸gico. Est谩n meti茅ndose tambi茅n [los empresarios estadounidenses] Elon Musk , Bryan Johnson鈥 Quieren ser los primeros. El vicepresidente y jefe de inteligencia artificial de Google, nos ense帽贸 una demostraci贸n de su nuevo asistente personal, que seg煤n 茅l pasa el test de Turing: no puedes saber que no es una persona. Estuvimos conversando con este programa y fue asombroso. Fue como una conversaci贸n con una persona inteligente y, adem谩s, cult铆sima, porque tiene acceso a toda la informaci贸n del mundo. Yo me qued茅 de piedra, porque me dio la impresi贸n de que vamos a tener un asistente de estos en la mesa, a la hora de cenar con la familia.

Ahora se est谩 haciendo mucho. Generas sistemas de lenguaje natural. En los 煤ltimos a帽os, trabaj谩bamos con las redes neuronales para temas de clasificaci贸n, como el reconocimiento de im谩genes. Pero ahora se est谩n creando modelos generativos: crean un texto, crean di谩logos, pueden crear im谩genes. La reflexi贸n es: 驴qu茅 es un lenguaje? Un lenguaje es, por supuesto, el idioma, pero tambi茅n puede ser los sistemas de la qu铆mica o los entornos de programaci贸n. Nosotros hemos utilizado estos modelos para crear mol茅culas qu铆micas. En el futuro, la inteligencia artificial te va a ayudar a escribir el software, igual que estamos viendo sistemas de autocompletar una frase.

Yuste contin煤a:

鈥淧or un lado, viene la inteligencia artificial con estos algoritmos que pasan la prueba de Turing y los vas a tener dici茅ndote lo que tienes que hacer. Y esto lo conectas con el cerebro. La conexi贸n que tenemos ahora con el algoritmo de inteligencia artificial, en el tel茅fono m贸vil, es todav铆a torpe: con mis deditos, mirando. Imag铆nate conectar esto con el cerebro humano. Es un estallido con repercusiones fort铆simas y muy profundas: cient铆ficas, m茅dicas, sociales, econ贸micas y tambi茅n de seguridad nacional. Por eso nos llamaron desde la Casa Blanca. Es inevitable que ocurra, sinceramente. Es el progreso pero tendr谩 unas consecuencias profund铆simas.

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos nos llam贸 por primera vez hace un a帽o, porque se hab铆an enterado de que China estaba intentando fusionar la inteligencia artificial con la neurotecnolog铆a y quer铆an una reuni贸n para informarles sobre todo lo que sabemos sobre neurotecnolog铆a en China. Les preocupa que los analistas tengan interfaz cerebro-computadora para conectarse directamente a bancos de datos. Si tienes acceso a todo lo que se est谩 diciendo hoy en Afganist谩n o en Siria, 驴c贸mo puedes identificar lo que te interesa? Es un problema gord铆simo. Y es muy posible que sea solventado con mayor rapidez si conectas a la persona directamente a la red. Otras implicaciones, por supuesto, son las armas rob贸ticas, los conductores de dron conectados entre s铆鈥arios cerebros con un dron. Ser铆a una posibilidad que podr铆a mejorar la precisi贸n. Tambi茅n est谩n las armas hipers贸nicas, que se est谩n fabricando en Rusia y en China y acortan el tiempo de reacci贸n para una guerra nuclear a 15 segundos. La respuesta a ese riesgo es tener unos sistemas de inteligencia artificial que, en menos de 15 segundos, puedan decidir si [el ataque] es de verdad o no.鈥

Gil enfatiza:

鈥淟a convergencia de tecnolog铆as multiplica el progreso y las consecuencias. No hay que hacer solo un an谩lisis de la progresi贸n lineal de cada tecnolog铆a de manera independiente: los semiconductores van por ah铆, la miniaturizaci贸n va por ah铆, la inteligencia artificial va por ah铆, la neurotecnolog铆a va por ah铆, la computaci贸n cu谩ntica va por ah铆. Lo que la gente percibe menos es lo que pasa con la intersecci贸n, cuando combinas una tecnolog铆a con otra y con otra. Eso es menos f谩cil de predecir. Ah铆 es cuando se ven avances exponenciales sin que la gente lo anticipe. Estamos intentando que se entienda la importancia de estas tecnolog铆as, que el mensaje llegue al mayor nivel de decisi贸n. Son 谩reas important铆simas a la hora de invertir y estar en la vanguardia [鈥. La tecnolog铆a tiene unas tendencias y va avanzando.

En el mundo de la ciencia y la tecnolog铆a, si vas solucionando m谩s problemas de los que vas generando, por lo menos es un vector de progreso. Los gobiernos no controlan la tecnolog铆a. Esa es la realidad. Tenemos que inventar otra manera de colaborar con los diferentes actores que son responsables de la creaci贸n de esta tecnolog铆a. 驴Cu谩l es el G7 de la tecnolog铆a? No van a ser solo ministros y presidentes hablando unos con otros. Necesariamente, va a involucrar al sector de ciencia y tecnolog铆a que no es parte del Gobierno. Podr铆an estar IBM, Google, Facebook鈥 Muchas compa帽铆as tecnol贸gicas, universidades, centros cient铆ficos. Requiere otra serie de actores alrededor de la mesa.

La neurotecnolog铆a puede leer lo que est谩 en tu cerebro y tambi茅n escribir algo en tu cerebro. Tiene unas implicaciones que todo el mundo puede sentir. Esto va al coraz贸n de lo que es un ser humano, a nuestra mente. Un d铆a de 2018 la humanidad se desayun贸 que ya se hab铆an creado ni帽as modificadas gen茅ticamente con la t茅cnica CRISPR en China 驴Cu谩l ser谩 el escenario en 20 a帽os?

Yuste concluye:

鈥淪abemos que existen unas se帽ales en nuestro cerebro que se pueden descifrar y tambi茅n que se pueden inyectar nuevas se帽ales. Sabemos que eso se puede hacer de manera invasiva. La gente conduce coches pensando. Es impresionante lo que puedes hacer. Uno puede anticipar una serie de progresos cient铆ficos y tecnol贸gicos por los que lo que a d铆a de hoy es invasivo ya no lo sea.

Algunas cosas importantes pueden pasar de aqu铆 a 10 a帽os. Hay muchas empresas trabajando en ello. Es algo que vamos a ver en nuestras vidas. Y antes de llegar a ese camino hay que empezar a pensar de manera sofisticada sobre este tema. Con [la t茅cnica de edici贸n gen茅tica] CRISPR hay comit茅s 茅ticos, para ver qu茅 tipos de experimentos se pueden realizar. Pero nadie habla de la neurotecnolog铆a. Al principio ser谩 un videojuego o se utilizar谩 para escribir m谩s r谩pido, pero conforme pase el tiempo se agregar谩n datos de millones o miles de millones de personas. La privacidad de tus pensamientos puede que est茅 en cuesti贸n y puede que haya oportunidades de manipulaci贸n. Anticipando ese futuro, hay que ver c贸mo guiarlo.

La tecnolog铆a est谩 avanzando a tal velocidad y sus consecuencias son tan amplias que deber铆a ser una parte fundamental de c贸mo se gestionan los gobiernos, de c贸mo se hacen alianzas entre pa铆ses. Hay alianzas comerciales o militares entre pa铆ses. A m铆 no me cabe ninguna duda de que la siguiente generaci贸n de alianzas va a ser cient铆fico-tecnol贸gica. Eso va a tener una serie de consecuencias muy importantes: qu茅 haces t煤, con qui茅n colaboras, con qui茅n no, qui茅n tiene acceso y qui茅n no. Todo esto va m谩s all谩 de aprobar esta ley o esta otra. Ya est谩 pasando en las empresas. Hoy las empresas son las que hacen m谩s la tecnolog铆a. Puedes estar en el sector del autom贸vil, pero es que en el futuro los coches van a ser ordenadores con ruedas. Esto que ya est谩 transformando a las industrias tambi茅n va a transformar a los gobiernos.鈥

