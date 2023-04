–

De parte de Paco Salud April 20, 2023







HOY

HACE NUEVE A脩OS DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPA脩ERO KIKO BARCIA

El d铆a 20 de Abril 2014 falleci贸

nuestro compa帽ero Francisco Javier Barcia Rubio, de 58 a帽os de edad, persona

muy querida por todos nosotros. Kiko como lo llam谩bamos era de profesi贸n

soldador oficial 1陋 en la construcci贸n naval Navantia Puerto Real.

Con tan solo 18 a帽os ya pertenec铆a a

una empresa auxiliar que le trabajaba a la empresa matriz Astilleros Espa帽oles,

all谩 por el a帽o 1974 y cuando la mayor铆a de estas empresas denunciaron a la

matriz por prestamismo laboral, la cual ganaron, se integr贸 dentro de la

plantilla fija de Astilleros, en el a帽o 1983.

El como tantos otros trabajadores

empezaron a sufrir los procesos de Reconversi贸n del gobierno socialista, se

afilia a la CNT de Puerto Real dentro de la secci贸n sindical.

Kiko persona activa en cualquier frente

dentro del astillero, cortando el puente Carranza, en el pueblo y donde hubiera

que ir. Eso si le gustaba hacer algunas cosas fuera de lo normal, siempre

llevaba encima alg煤n tirachinas y sus rodamientos. Era que el surt铆a de

material a muchos compa帽eros en aquel proceso tan duro de rechazar la

reconversi贸n naval.

Para nosotros era el m谩ximo defensor

de los animales, le gustaba con locura.

En sus 煤ltimos d铆as cuando lo

visit谩bamos en el hospital siempre preguntaba por nuestros hijos, que como

estaban, por los compa帽eros, en fin una persona con un comportamiento ejemplar

insuperable, lo quer铆an todos los que lo conoc铆an.

Recordamos una vez que fuimos a verlo,

lo primero que hizo fue ense帽arnos un micro tirachinas que colgaba de su mu帽eca

ri茅ndose, nosotros le llevamos un llavero del sindicato, lo cogi贸 meti贸 un dedo

por la anilla y lo apret贸 con la palma de su mano.

La sonrisa no la perdi贸 nunca hasta

que pas贸 a un grado superior de su enfermedad, Kiko entra帽able compa帽ero,

bonach贸n, servicial, amigo, rebosabas bondad por los cuatro costados, alegre,

que mas decirte.

Dif铆cil de olvidar 鈥 Kiko para

nosotros no has muerto, has ido hacer un largo viaje.

Tu foto preside la mesa del Sindicato.

Siempre estar谩s en nuestros

corazones. SALUD

S.O.V. CNT-AIT PUERTO REAL

Puerto Real Abril 2023