April 26, 2023







HOY

HACE OCHO AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE MI SUEGRO ANTONIO FRANZON YOR

RECORDATORIO

DEL DIA DE LA FECHA:

Hoy a las 16,40 de esta tarde acaba de fallecer mi suegro ANTONIO FRANZON YOR,

a la edad de 104 años (le faltaba un mes para los 105), una de las personas más

admiradas en esta vida por mí, quien me iba a decir que yo por el año 1973

cuando nos conocimos en aquel encuentro de formalizar las relaciones con su

hija, iba a recibir sin conocerme su confianza y su cariño que has mantenido

hasta la fecha de hoy.

Persona cariñosa, simpática,

comprensible con todos, supo afrontar la vida con dos cojones al perder a su

mujer Lola y su hijo Salvador, llevó adelante a todos sus hijos Pepa (+),

Manuela, Dolores (+), Catalina, Antonio y Ángeles con valor y un esfuerzo

incansable para su crianza.

He tenido la suerte de conocer a mi

maravillosa mujer Ángeles porque si no hubiera sido así, hoy no te hubiera

conocido querido suegro.

Quizás la vida no te trató como tú te

merecía, pero el destino es así, has sido un padre bueno, un abuelo bueno y un

ejemplo a seguir como persona.

Cuando fui a verte en esos días,

tenías unas ganas inmensas de vivir, lo palpé, cuando me invitaste a la

celebración de tus 105 años en Mayo, una vez más desafiaste al destino, pero

que siempre no se gana Antonio.

Es esta una hora triste y quizás, por

qué no, esperanzadora para los que nos quedamos aquí alimentando tu recuerdo.

Antonio no has muerto has ido hacer un

largo viaje. Para mi te recordare siempre y estarás en mi corazón.

Gracias Antonio por todo.

¡¡¡¡PERDURA!!!!

Paco Aragón – Puerto Real 26 Abril 2015