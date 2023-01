–

HOY HACE SEIS A脩OS DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPA脩ERO JOSE LUIS

GARCIA RUA

COMUNICADO DE LA FAMILIA

Jos茅 Luis Garc铆a R煤a falleci贸 en Granada el d铆a 6 de Enero de 2017

HOMBRE QUE LUCH脫 POR LA LIBERTAD

SIT TIBI TERRA LEVIS

Tuvo siempre en el coraz贸n a su

mujer Gisela y a su hijo Emilio. Con el recuerdo y agradecimiento a sus

compa帽eros de lucha, de la Universidad y a todos los que sufren la explotaci贸n

y la injusticia.

Toda su familia expresa su

agradecimiento a los que tanto lo quisieron y a los que dej贸 el recuerdo

imborrable de su vida.

PARTICIPAN a sus compa帽eros y a sus amistades su

perdida, siendo el velatorio hoy en la sala n潞 1 del Cementerio de San Jos茅 , y

la despedida tendr谩 lugar ma帽ana a las 16,30 de la tarde, en las instalaciones

de dicho recinto.

BIOGRAFIA

Jos茅 Luis Garc铆a R煤a – filosofo, escritor y destacado militante

anarquista

El 31 de agosto de 1923 nace en

Gij贸n (Asturias, Espa帽a) el fil贸sofo, escritor y destacado militante anarquista

y anarcosindicalista Jos茅 Luis Garc铆a R煤a. Su padre, Emilio Garc铆a Garc铆a, fue

un afiliado de relieve de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), que

asisti贸 a congresos en representaci贸n del Sindicato de la Construcci贸n de

Gij贸n, que escribi贸 algunas proclamas y textos sindicales, y que, finalmente,

muri贸 en el frente de Oviedo durante la Guerra Civil.

Jose Luis entre 1929 y 1936

estudi贸 en la Escuela Neutra Graduada regentada por Eleuterio Quintanilla.

Luego comenz贸 el bachillerato en Gij贸n y el continu贸 en Olot (Catalu帽a). En

1939 march贸 al exilio franc茅s, pasando a una colonia de viejos y de j贸venes,

luego fue recluido a campo de concentraci贸n de Argelers y Barcar猫s. A finales

de 1939 regres贸 a la Pen铆nsula y Gij贸n trabaj贸 en una f谩brica de ladrillos y en

otros trabajitos. A partir de 1942 decidi贸 continuar los estudios por libre,

terminando el bachillerato en dos a帽os y comenzando la carrera de Filosof铆a y

Letras (Lenguas Cl谩sicas) en la Universidad de Oviedo, que continu贸 entre 1945

y 1948 en Salamanca gracias a una beca del Ayuntamiento de Gij贸n, licenci谩ndose

en Filosof铆a Cl谩sica con premio extraordinario.

Al acabar los estudios, viaj贸 a

Alemania y entre 1952 y 1953 ampli贸 estudios en el Stifung Maximillaneum de

Munich y, en 1958, hizo de lector de espa帽ol en la Universidad de Maguncia. En

1955 ley贸 una tesis sobre S茅neca en la Universidad de Salamanca. Entre 1958 y

1971 dio clases de filosof铆a en Gij贸n de forma gratuita, al tiempo que

particip贸 en la clandestinidad antifranquista. Durante los a帽os sesenta sufri贸

represalias por hacer costar los mineros en huelga: revocado su nombramiento

como profesor de la Universidad y de la Escuela de Comercio de Oviedo por

芦desafecto al r茅gimen禄 (1963), cese como profesor alem谩n en la Escuela de

Comercio de Oviedo (1964), clausura polic铆aca del centro cultural Gesto donde

impart铆a clases gratuitas con otros compa帽eros (1965), etc. En 1966 denunci贸

mediante una carta abierta dirigida a la Unesco su situaci贸n de perseguido por

el franquismo. En 1969 fue uno de los fundador de las Comunes Revolucionarias

de Acci贸n Socialista (CRAS) y se afili贸 a la CNT. En 1971 se traslad贸 al sur,

primero dando clases en la Universidad Laboral de C贸rdoba, ser谩 expulsado, y en

el Instituto S茅neca de la misma ciudad, del que tambi茅n ser谩 puesto en marcha.

Entre 1972 y 1975 dio clases de

Historia de la Filosof铆a en el Colegio Universitario Santo Reino de Ja茅n. A

partir de 1975 ejerci贸 de profesor de Historia de la Filosof铆a en la

Universidad de Granada, llegando a ser catedr谩tico. Tras la muerte del dictador

Francisco Franco, se volc贸 en la militancia confederal, destacando como orador

y conferenciante. En 1977 fue nombrado secretario de la CNT de Andaluc铆a, cargo

que renovar谩 entre 1981 y diciembre de 1983 y, m谩s tarde, en 1992. En el Pleno

de Regionales de marzo de 1988 fue elegido secretario general de la CNT, cargo

en el que fue reelegido en el Pleno de diciembre de 1988 y hasta 1990.

Represent贸 Granada en las Conferencias de Sindicatos de 1987 y 2000, y en el

Pleno de noviembre de 1992 fue nombrado director del peri贸dico CNT. En 1993

intervino en los debates internacionales sobre anarquismo de Barcelona y en la

V Conferencia de Sindicatos. Entre 1997 y 2000 ejerci贸 de secretario general de

la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores (AIT). Durante los a帽os noventa

defendi贸 la l铆nea anarcosindicalista ortodoxa y antireformista en la CNT e

intervino en numerosos m铆tines y conferencias.

Encuentran art铆culos suyos en

multitud de publicaciones libertarias y especializadas en filosof铆a, como

Adarga, Cenit, CNT, Em茅rita, Espoir, Euroliceo, Icaria, Ideas-Orto, El

Libertario, Martillo, El Olivo del B煤ho, La Protesta, Revista de Filosof铆a,

Revista de Fomento Social, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, Voluntad,

etc. Es autor de De los Matic del inter茅s existencial romano ta el siglo I de

Cristo (1955), Los m谩ticos de la interiorizaci贸n en la historia hel茅nica

(1956), Sobre animus / anima en un texto de S茅neca (1956), Pol铆tica y pedagog铆a

liberadora (1974), El sentido de la interioridad en S茅neca. Contribuci贸n al

estudio de los conceptos de 芦modernidad禄 (1976), Mis Ciudades I. Gij贸n (En la

marea del siglo) (1993), A vueltas con la ley (1995, con otros), El sentido de

la naturaleza en Epicuro (1996), Reflexiones para la acci贸n (1997-2008, tres

tomos), etc. En 1991 tradujo del franc茅s la obra de Paul Ricoeur Los caminos de

la interpretaci贸n.

En 1996 fue creada en Gij贸n el

Aula Popular Jos茅 Garc铆a R煤a, asociaci贸n cultural que sigue los pasos de quien

est谩 dedicada.

QUE LA TIERRA TE SEA LEVE Y SIEMPRE ESTARAS EN NUESTROS CORAZONES

隆隆隆PERDURA!!!

Sindicato Oficios Varios de CNT-AIT de Puerto Real y Biblioteca 鈥淛os茅

Luis Garc铆a R煤a鈥

Mi casual encuentro con Jos茅 Luis

Garc铆a R煤a

(El hombre de los cuatro acentos)

C贸mo comenzar y expresar lo que siento sin que mi coraz贸n se

acelere y mis l谩grimas desterradas fluyan sin poder evitarlas.

C贸mo contener la rabia que me ocupa.

Recuerdo con emoci贸n contenida la primera vez que, tuve el

honor de conocer a Jos茅 Luis Garc铆a R煤a. Corr铆a el a帽o 1979, cuando organizamos

en Puerto Real, la primera Semana Cultural Libertaria. Como cierre de las

Jornadas, celebramos un Mitin en la Plaza del Ayuntamiento donde intervenimos:

J.L. Garc铆a R煤a, Pepe Bond铆a, J. Luis Coronado y el que subscribe. Aqu茅l pu帽ado

de militantes (entre los que me incluyo), quedamos absolutamente impresionados

y conmovidos, sobre todo, con la actuaci贸n de J. Luis Garc铆a R煤a que, nos colm贸

de satisfacci贸n y orgullo por su sapiencia y oratoria a la que, por

infrecuente, no est谩bamos habituados. Much铆simos trabajadores del Astilleros

que asistieron al acto, la mayor铆a afiliados a otros Sindicatos, quedaron

gratamente sorprendidos de que nuestra Organizaci贸n dispusiera de militantes

con tanta capacidad y experiencia. Ya se sabe la propaganda denigrante

contraria a la CNT que practicaban y practican los Sindicatos, palafreneros del

Sistema. Fue 茅ste sin duda el principio anhelado de respeto, con el que desde

entonces, percibimos de la clase trabajadora de Puerto Real.

Desde aqu茅l instante, la relaci贸n de nuestro Sindicato con

Jos茅 Luis, m谩s que un flechazo, fue un trancazo en toda regla a nuestra d茅bil

consciencia. Un entender y comprender en toda su magnitud, el profundo

significado del Anarcosindicalismo, cuyos principios, t谩cticas y finalidades

son un todo, soldado al ideal superior del Anarquismo y su 茅tica, como

salvaguardia del caudal transformador y participativo, contrapuesto al

Sindicalismo reformista que, curiosamente, se autodefine como 鈥淩evolucionario y

de Masa.鈥 No s茅 sinceramente lo que pretenden, con lo de Sindicalismo de

鈥淢asa.鈥 Tal vez, la de formalizar Federaci贸n de Cooperativas Panaderas, sea la

raz贸n 煤ltima de tal 铆mpetu Revolucionario.

Tener un padre consecuente, un hermano consecuente y sobre

todo un compa帽ero infatigable, un maestro obrero, un ense帽ante inconmensurable,

honrado y coherente hasta la m茅dula, es invalorable.

Cenando un surtido de pescados fritos en Las Golondrinas y

despu茅s de grata tertulia, me ofreci贸 su primer regalo. Pepe, me dijo, (con esa

calma que le caracteriza) con su mano sobre mi hombro: si militas en la

Confederaci贸n, crece con ella; es duro, muy duro pero, crece con ella y lucha

con ella; no te detengas, no te rindas, no hagas o铆dos a los que, vencidos y

derrotados por el sistema, aducen la necesidad de acomodar la Organizaci贸n a

los nuevos tiempos. Tras estas palabras ocultan torcidas intenciones. Si un d铆a

te vences y dices 鈥淣o puedo m谩s y aqu铆 me quedo鈥, marcha con dignidad y no

formes parte de los que, quieren adaptar la CNT a sus chapuceros y personales

intereses, sin importarles pervertir los ideales m谩s b谩sicos del

Anarcosindicalismo. Su segundo y principal regalo: Su amistad que ya nos dura

casi cuarenta a帽os.

Las Semanas Culturales Libertarias que hemos organizado

desde 1979, no se habr铆an podido realizar, sin la inestimable colaboraci贸n de

Jos茅 Lu铆s Garc铆a R煤a. Gracias al profundo respeto que por 茅l siente el mundo de

la cultura fuimos capaces de darle un notable contenido de calidad a las

Jornadas. Los documentales, pel铆culas, exposiciones, conferencias, cantautores

etc. Fueron magistral y desinteresadamente expuestos y desarrollados entre

otros por: J.L. Garc铆a R煤a, Agust铆n Garc铆a Calvo, Labordeta, Hugo G贸mez, Javier

S谩daba, Moncho Alpuente, Jos茅 Luis Morales, Concha Serrano, Isabel Escudero, El

Cabrero, Javier Ruibal, Basilio Martin Patino, Andr茅s Sope帽a, L贸pez Campillo,

Gonz谩lez Duro, Guti茅rrez Molina, Puente Ojea, Emilio Garc铆a Wiedemann, Garc铆a

Maroto, Pons Prades鈥

En estos casi cuarenta a帽os, su cari帽o hacia nuestro

Sindicato se extendi贸 a nuestro pueblo, que 茅l sent铆a y disfrutaba como propio.

Los variados y diversos conflictos donde la CNT jug贸, a veces un papel

principal, modesto en otras muchas ocasiones, siempre contaron con su

inestimable aliento, solidaridad y consejos. A todo ello hay que a帽adir, las

decenas de magistrales y variadas conferencias que nos dispens贸. Es imposible

concebir la fundaci贸n, desarrollo y consolidaci贸n de la CNT en Puerto Real, sin

el valioso apoyo de Jos茅 Luis Garc铆a R煤a: el hombre de los cuatro acentos.

Cuando me dispon铆a a envolverme de cotidiana rutina, recib铆

una llamada de mi compa帽ero Paco Arag贸n que me hel贸 la sangre.

– Dime Paco.

– Pepe, he recibido un correo de Granada que dice que Jos茅

Luis ha fallecido.

驴C贸mo? 隆Y una mierda! Esa fue mi primera y atropellada

reacci贸n. No lo cre铆a, ni lo quer铆a creer, ni lo deb铆a creer. Pasados unos

minutos y apresado el aire que uno puede apresar no nos quedaba otra que

organizarnos y junto a otros compa帽eros partir hacia Granada. Desconcertados y

tristes, marchamos en silencio sin rumbo cierto. Sobre la marcha, nos reunimos

Paco, Kranke, Manuel, Juanjo, un compa帽ero de Algeciras y yo. Sin tener nada

claro, a煤n confusos, decidimos elegir el itinerario que nos guiara al

Cementerio San Jos茅. No osamos llamar a su familia porque asumimos, la l贸gica

de sus ocupaciones y desvelos, y, sobre todo, el temor de que nos confirmasen

la inesperada noticia. Puesta la direcci贸n en el Tom Tom de los cojones

emprendimos las casi cuatro horas de viaje hasta Granada鈥

鈥 terminamos perdidos por calles veteranas y apretadas hasta

que, por azar, encallamos en la Calle de Elvira. Mi asombro, desconcierto e

incredibilidad se vio justificado, al entrever, sentado en la terracita del bar

鈥淓l Enano Rojo y Negro鈥 a Jos茅 Luis, degustando unos churros y un caf茅 con

leche. Con su sombrero de alas anchas derivado levemente hacia la izquierda de

su rostro. Su mirada perdida, rebelaba el fluir de serenas e inquietas reflexiones.

Perplejo y confuso, me acerco y, como siempre le doy, m谩s

que un saludo, un bocinazo. Dios picha, Jos茅 Luis, qu茅 casualidad. Qu茅 bien te

veo; un abrazo cojones m铆os. Qui茅n me iba a decir que, perdido en Granada te

iba descubrir, tomando el solecito en la terraza de un bar.

Hola Pepe, qu茅 sorpresa. C贸mo est谩s鈥 y tus hijos鈥 Hola Paco,

y t煤 y tu familia鈥 t煤, t煤 eres Kranke el tesorero 驴verdad? Qu茅 hac茅is por

estos lares y sin que鈥

Bueno鈥a verdad es que nos dirig铆amos hacia la Alhambra y

nos hemos perdido鈥

Ya, ya鈥 De acuerdo, pero鈥 la pr贸xima me avis谩is 驴vale?

Como siempre, degustando su templada presencia y un cortado

descafeinado, acometemos la labor inestimable de compartir recientes

experiencias. Aprovechando esta inesperada y valiosa ocasi贸n, (superada la

imprevista sorpresa por el error cometido) le solicito me precise, cuestiones

subyacentes en nuestra Organizaci贸n que, pienso, son contrarias al

Anarcosindicalismo. Viene al caso el desprop贸sito de fingidas y sesgadas

interpretaciones (absolutamente fuera de lugar y de contexto) sobre,

municipalidad y ciudadanismo: justificado y practicado por militantes y comit茅s

de la CNT.

Pepe, ya conoces el des谩nimo y confusi贸n en la que nadan las

ideas. En la Revista de pensamiento y cr铆tica anarquista Adarga correspondiente

al mes de Enero de 2013, y con el t铆tulo de: Nace lo que renace. El horizonte

de la CNT, contiene una serie de art铆culos meritorios que, contestan a tus

inquietudes de forma clara y contundente.

De todas maneras y muy sumariamente te apuntar铆a varias

evidencias:

El actual sistema capitalista necesita regenerarse de tantos

a帽os de bipartidismo, fomentando y dando cabida al ciudadanismo que, con nuevos

nombres y aparente renovaci贸n est茅tica, prescindan y desnaturalicen las

movilizaciones populares y rehabiliten la socialdemocracia y aqu茅llas

ideolog铆as revolucionarias fracasadas.

El ciudadanismo fortaleci贸 los intereses del PSOE, para

debilitar la derecha del PP, que gobernaba ya durante ocho a帽os. Los

movimientos y actos masivos contra la globalizaci贸n, el Prestige, la guerra de

Iraq quedaron cercenados con la vuelta al poder del PSOE. Una vez instalados y

apoltronados en las instituciones del sistema (Municipios y parlamentos) 驴Qu茅

fue del 15M?

El ciudadanismo y el actual municipalismo, no acepta la

lucha de clases ni la transformaci贸n social y econ贸mica que devaste el

capitalismo. Su idea transversal y consumista de la sociedad los aparta de

cualquier est铆mulo transformador. Atemperar los excesos del capitalismo es su

meta. Sus armas: puro teatro est茅tico y, la frustraci贸n de votantes y

consumidores de la clase media, sus razones.

-Verdad Jos茅 Luis, llevas toda la raz贸n.

Hace bastante tiempo que, militantes y secretarios de los

actuales comit茅s de la CNT, se dedican a promover Foros como plataforma para la

creaci贸n de partidos pol铆ticos en nombre de la Municipalidad. El hecho de que

un secretario del sindicato forme parte como consejero de un partido en una

empresa municipal ya prueba el sentido pseudo revolucionario y transformador

del Municipalismo y su falso anarcosindicalismo. Al mismo tiempo se dedican,

por puras cuestiones bancarias, a expulsar y desfederar Sindicatos que durante

tantos a帽os contribuyeron con su sufrimiento y esfuerzo a su constituci贸n y

defensa. Ya exponen su verdadera faz, hip贸crita y sin raz贸n. Que mantengan el

discurso (no deseado por ellos) de no participar en las elecciones sindicales

y, s铆 promover las elecciones municipales, nos parece, adem谩s de una necedad,

la m谩s grave contradicci贸n y agresi贸n, al sentido com煤n m谩s elemental. La meta

de 茅sta gente: Acabar con el Anarcosindicalismo en el nombre del

Anarcosindicalismo. 隆Manda huevos!

-Jos茅 Luis, cuando nos dimos cuenta de tu presencia, observ茅

que estabas muy pensativo, como鈥o s茅鈥

-Ciertamente. Ya sabes que, cuando nos hacemos mayores,

tendemos a recordar pasajes de nuestra ni帽ez. Este lugar lo visito asiduamente,

rememorando tiempos pasados. Recuerdo como si fuese ayer las visitas que mi

padre, conmigo de la mano, hac铆amos a esta taberna. Entonces se llamaba la

Taberna Colectiva. Su due帽o, Juanito de M谩laga, era uno de los mejores amigos y

compa帽ero de mi padre. Juanito sabiendo de la militancia y luchas de mi padre,

lo invitaba todos los meses de Julio a pasar unos d铆as en su casa. Juanito

anarcosindicalista desde su juventud, ya se breg贸 en las luchas mineras de

Asturias. M谩s que un bar, era un Ateneo Libertario. Junto a los barriles una

coqueta biblioteca, y bajo ellos y d谩ndole continuidad a los mismos, una

preciosa tarima donde los trabajadores de distintos gremios, expon铆an sus ideas

y reflexiones. La poes铆a, el debate y la lectura de comunicados llamando a la

solidaridad eran frecuentes. Recuerdo la intervenci贸n de un estudiante de

Antropolog铆a, m谩s tarde doctorado en Ciencia de la Manipulaci贸n con el t铆tulo:

C脫MO CARGARTE TU PROPIA ORGANIZACI脫N Y CREERTE MARAVILLOSO. Definitivamente

sibilino y pretencioso; de torcida mirada, arquetipo de aqu茅llos que, en la CNT

y en nombre de lo superior, devastan el ideal m谩s hermoso. Entusiasta de 脕ngel

Pesta帽a, machaconamente sustentaba su discurso, en el positivismo ideol贸gico y

de acci贸n, tan necesario en la Ley del N煤mero. Siempre aplaudido y secundado

por su eterno acompa帽ante, un hombre mayor de impreciso y obscuro conocimiento

y de un verbo ciertamente dif铆cil de digerir y sobrellevar. Frecuentemente

ocuparon cargos pol铆ticos en el Partido Sindicalista. Juanito los despreciaba

con inusitada intensidad. Siempre se repet铆a con aquello de: 隆Roma no paga a

los traidores!… Ya ves Pepe, nada nuevo bajo el Sol.

Pero hoy estaba especialmente doliente y ocupado en ordenar

mi memoria. Ten铆a entonces trece a帽os y sent铆a un gran aprecio por Las Manolas.

Ellas, habituales clientes de la Tasca, me prestaban atenci贸n y cari帽o adem谩s

de contarme historias maravillosas, sobre los Escritos Carmes铆 y los amores de

Boabdil y Morayma en La Alhambra.

Aquellos d铆as de Julio de 1936 los recuerdo con infinita

tristeza. En primer lugar porque mi padre, que ya sab铆a del posible golpe por

los sediciosos, march贸 con urgencia hacia Gij贸n para preparar la probable

defensa de la ciudad, ya que, am茅n de un revolucionario, era el Secretario

Local de la CNT. Previniendo la dificultad y peligrosidad de la empresa, le

confi贸 mi custodia a Juanito quien, cerrada su Taberna, se dirigi贸 a su ciudad

natal, M谩laga, a sabiendas de que si lo deten铆an lo asesinar铆an. Una de sus

cu帽adas se encarg贸 de mi custodia y seguridad. El hecho de ser una mujer s煤per

cat贸lica y su marido conservador, garantizaba en gran medida mi estancia en la

ciudad. Solo habr铆a que esperar el momento adecuado, para mi traslado a Gij贸n.

La represi贸n en Granada fue brutal a igual que en otros

muchos pueblos y ciudades. Pasado casi un mes, y a escondidas, me arriesgu茅 a

pasar por la Taberna de Juan, donde desde el exterior patrullaba uno de sus

fieles compa帽eros apodado el 鈥淭eclo鈥. Pasadas varias horas me forj茅 de valor y

le interpel茅, no sin antes recibir por su parte una enorme reprimenda por mi

est煤pido atrevimiento.

驴Qu茅 les pasa a las

manolas que por la calle de Elvira

caminito de la Alhambra

como un manojo de lilas,

las vi pasar tan

contentas deshojando las esquinas

y, ahora, ensombrecido

el d铆a retroceden como locas,

llorando sal por sus

venas trenzando sus penas negras?

Aventajando a las garzas Interrogu茅 a la

paloma:

si el espejo de la

Luna caus贸 cerrojo a su cita.

Las manolas no

contestan sus pa帽uelos no se agitan.

Labios mordidos de

rabia, brunos cabellos se arrancan.

La casa de los Rosales donde anidan cinco

flechas

la muerte azul examina

la tr茅mula verde rama.

La corola de alta

cumbre la m谩s cimera monta帽a

Mulhac茅n de la

concordia Everest del Himalaya

-el mismo que las tres

aman- como alas de mariposas

su sangre dorada baja

por las tierras de Granada.

Un vaso de odio y venganza colmado de Espa帽a

antigua

no soporta la

esperanza del gitano que hondo canta

en la fragua de su

vida.

Las tres coquetas

manolas no volver谩n a la Alhambra

a ofrecer flores

redondas.

Las tres y las cuatro

solas.

Gracias al Teclo y a la cu帽ada de Juan, logr茅 llegar a

Gij贸n. El resto ya lo sab茅is: Mi padre muere en la defensa de Oviedo; el exilio

y el campo de concentraci贸n en las playas francesas; la vuelta a Gij贸n, los

estudios; la Universidades y las expulsiones; mi exilio a Alemania, y sobre

todo mi familia y mi militancia en la Confederaci贸n.

-Qu茅 te envidio compa帽ero…

Suena el tel茅fono y me comunica Manuel desde el cementerio

que, impera un desconcierto monumental y me pide que vayamos lo m谩s r谩pido

posible. Le asiento y ofrezco a Jos茅 Luis, llevarlo a su casa. Nos contesta que

no puede porque, ha quedado con su hijo y su nieto al que adora

Despu茅s de un enorme abrazo, le comprometimos y emplazamos a

participar en el Mitin del Primero de Mayo de 2017, en La Plaza de San Antonio

de C谩diz. Ya en la distancia, una breve parada, para atisbar la figura enjuta y

alargada, del hombre de los cuatro acentos.

Gracias a una persona mayor de Granada que se dio cuenta de

nuestro despiste y p茅rdida, y que se nos ofreci贸 a servirnos de gu铆a con su

moto, logramos corregir el rumbo. Le quedamos sumamente agradecidos por su

simpat铆a y solidaridad. Estos peque帽os detalles nos confortan y dan cierta

esperanza en nuestra lucha cotidiana.

Alcanzado el cementerio, nos topamos con una escena

surrealista. El difunto velado con una bandera rojinegra, pero con la… 隆diagonal

invertida!, (causa m谩s que probable de la confusi贸n) realmente correspond铆a a

un militante revolucionario exiliado de Pap煤a Nueva Guinea.

El que mand贸 los correos era un tal:

Nomeenterodenada@hotmail.com

Cabreados todos los asistentes acordamos por unanimidad

exigirle al Secretariado Permanente del Comit茅 Regional la creaci贸n de una

comisi贸n investigadora, que d茅 lugar a la ubicaci贸n de 茅ste individuo y a su

inmediata expulsi贸n de la Organizaci贸n seg煤n estipulan nuestros estatutos. Nos

da que este descerebrado, pueda formar parte del comando por la Defensa del

Anarcosindicalismo.

De vuelta a casa y ya en la autopista, Paco me pregunta de

por qu茅 en varios momentos, he distinguido a R煤a como: el hombre de los cuatro

acentos.

La raz贸n, si es que la raz贸n existe, es que, en las variadas

y fruct铆feras conversaciones, de las que me honro haber compartido con Jos茅

Luis, me acentuaba, entre otras, cuatro virtudes o valores irrenunciables, a

saber: El esfuerzo y la voluntad personal por la formaci贸n y el conocimiento;

la lucha y el compromiso por la emancipaci贸n y la libertad; la coherencia con

tus ideas y, la honradez como principal bandera.

Homenaje a un hombre

irrepetible: Jos茅 Luis Garc铆a R煤a.

Pepe G贸mez

Sindicato de Oficios

Varios de la CNT-AIT de Puerto Real y Biblioteca 鈥淛os茅 Luis Garc铆a R煤a鈥

Enero de 2017