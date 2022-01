–

Encarna Cerezo, enfermera en el Centro de Salud Maqueda del distrito de Latina cuenta que la situaci贸n se lleva prorrogando un mes. “Nos tenemos que secar con el papel para las camillas”, apunta “y el papel higi茅nico nos lo traemos de casa”.

El personal de este centro de salud ha puesto el problema en conocimiento de la Gerencia de Atenci贸n primaria, pero s贸lo en momentos puntuales han recibido los pedidos. “Igual traen 4 paquetes, pero no son suficientes”. El asunto ha sido la t贸nica general durante todas las navidades y anteriormente : “yo tengo jab贸n, un pastilla que he comprado yo, y por eso me lavo las manos, pero es con mi esfuerzo” a帽ade Cerezo quien apunta que la direcci贸n de los centros de salud no es responsable de esta carencia.

Cinco otros ambulatorios han tenido el mismo problema que el de Latina, la Consejer铆a de Sanidad apunta que ha habido un problema puntual en algunos centros de salud por parte de la empresa que suministra material de limpieza y aseos sanitarios, pero desde el martes pasado se est谩n distribuyendo los materiales subsanando la situaci贸n.

