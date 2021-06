Hoy no es un día cualquiera:

17 jun 2021

Cali, 13 de Junio 2021

Hoy no es un d铆a cualquiera:

Cali diversa y pluricultural demuestra la potencia de la juntanza, env铆a un mensaje: no necesitamos de sus estructuras, de sus contratos ni de sus bajos salarios para la transformaci贸n de nuestro territorio, nuestro pedazo. Abrazamos el pu帽o en alto con danza, con memoria, con el recuerdo de lxs que ya no est谩n, con minga, con punk, con alabaos, con familia, cuidado y festival. Vemos realizado nuestro sue帽o de monumentos nuevos, de s铆mbolos propios, de un barrio de colores para nosotrxs y por nosotrxs. En Puerto Resistencia el pu帽o est谩 en alto, la resistencia tiene su monumento鈥

Despu茅s de 48 d铆as de paros, bloqueos, marchas, movilizaciones, asambleas, talleres de arte, universidad a la calle, chapas, escudos, memorias, muertxs, desaparecidxs y heridxs鈥 despu茅s de todo eso, hoy Cali no ser谩 la misma porque todas esas expresiones que habitaban los rincones se cansaron de vivir entre sombras, exigieron su lugar en las esquinas, barrios, avenidas y la ciudad entera tuvo que entender que era m谩s que ca帽a y aj铆: Cali se dio cuenta que es un pueblo multicolor que ha resistido los embates de la injusticia social por siglos, que ha resistido el hambre y el silencio, que resiste las balas y el desprecio institucional, que sabe c贸mo resistir, c贸mo encapucharse sin ser una amenaza, c贸mo pelear al desgaste, c贸mo aguantar. Que sabe resistir. Todo eso est谩 plasmado en este pu帽o de im谩genes, hitos vueltos graffitis, personajes hechos memoria, arte vuelto escultura, discurso pol铆tico hecho monumento. Un monumento que brilla en la oscuridad y que nos invita a escribir en los anales de la historia que bastaron 48 d铆as para darnos cuenta como ciudad lo que somos, el valor de nuestra verdadera esencia: una red de ansiedades juntas que entendimos que s贸lo resistiendo nuestra voz alcanzar谩 su luz y retumbar谩 en los o铆dos de quienes s贸lo creen que ac谩 s贸lo hay salsa鈥 Bienvenidxs a Cali, Sucursal de la Rebeld铆a, y a su capital, Puerto Resistencia鈥

(#MediosLibresCali)

Que todo el mundo te cante:

Hoy asumo yo, es el d铆a de la victoria en Cali, en mi Distrito, en el que ser谩 el lugar m谩s m谩gico y legendario en la sucursal del aguante: Puerto Resistencia.

Hoy el barrio firm贸 su sello hist贸rico, su memoria para la eternidad. Hoy millones de voces se inmortalizaron. Cali tendr谩 un nuevo paseo tur铆stico. El paseo de la memoria y la lucha.

La gente ir谩 a PR y sabr谩 que adem谩s de salsa y alegr铆a habr谩 quienes cuenten que se enfrentaron con palos y piedras, que se pic贸 tomate y cebolla como nunca, que la le帽a ardi贸 tanto como cada coraz贸n en plena lucha, que muchos se graduaron de m茅dicxs y enfermerxs en el ejercicio de salvar vidas a diario ante la inclemencia del asesino, que otrxs tantos, se graduaron de la escuela y la universidad que se traslad贸 a la calle, que de polit贸logxs se llen贸 esta generaci贸n, que las Ciencias Humanas dejaron verse tambi茅n en acci贸n, que la banda sonora de la resistencia contempl贸 el sonido de una trompeta, un saxof贸n, marimba y zampo帽a, todos debidamente combinados pues han sido los sonidos de los pueblos que tras su paso ense帽aron que la digna rabia tambi茅n crea su propia m煤sica.

La gente va a conocer a Cali nuevamente, la Cali del pu帽o levantado en PR en el Oriente, pues ya no es m谩s la Cali del Gato de Tejada en el Oeste, ese recuerdo ser谩 anacr贸nico y quienes hayan conocido la otra Cali, se ver谩n obligadxs a conocerla de nuevo. Que ya no est谩 el tal Sebasti谩n porque la lucha milenaria lo derrib贸 el primer d铆a de revuelta.

Se帽oras y se帽ores tengo la fortuna de haber nacido en Cali, en un barrio de la Comuna 13. De haber estado en la construcci贸n de lo que fue PR antes de ser de PR y de admirar como se admira a algo divino, su grandeza hecha monumento鈥 y, con amor y dolor recordar茅 tambi茅n que no pude estar ah铆, que no lo permitieron quienes en la oscuridad se esconden, pero que ni as铆, me quitaron lo bailado, pues mis compas y amigxs, panas y futurxs hermanxs est谩n bailando por mi, a煤n sin que lo sepan, porque mi coraz贸n ya no es solo m铆o, ya es de todxs quienes luchan y han luchado.

Bienvenidos y bienvenidas ahora s铆, a CALI, SUCURSAL DE LA RESISTENCIA y a lo que ser铆a su capital si fuese republica independiente: Bienvenidxs a PUERTO RESISTENCIA.

隆Salud!

Hemos vencido.

Cali, que todo el mundo te cante.

Karen Grisales Rivera