De parte de La Haine April 27, 2021 44 puntos de vista

La reforma tributaria propuesta por el narcopresidente Iv谩n Duque encontr贸 un rechazo casi un谩nime en Colombia y llev贸 a las centrales de trabajadores a convocar a un gran paro nacional como los de 2019. La polit贸loga Laura Gil dijo a Sputnik que la “desesperaci贸n” por la econom铆a y la pandemia pueden unirse para hacer que los colombianos salgan en masa a las calles.

Todav铆a lejos de superar los peores efectos de la pandemia de COVID-19, los colombianos transitan el mes de abril con la incertidumbre de c贸mo la reforma tributaria impulsada por el narcogobierno de Iv谩n Duque impactar谩 en los bolsillos de las clases medias y bajas del pa铆s. Por lo pronto, el proyecto del narcogobierno ha provocado una convocatoria a un paro nacional el 28 de abril y, seg煤n los analistas, podr铆a ser el moj贸n que indique el final del uribismo.

“隆Es el momento de parar! Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque”, reza la convocatoria lanzada por el Comit茅 Nacional del Paro, una articulaci贸n que incluye a las centrales de trabajadores del pa铆s: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) y la Federaci贸n Colombiana de Trabajadores de la Educaci贸n (Fecode).

Si bien la convocatoria incluye formas de que los trabajadores apoyen desde sus casas 鈥攃on la colocaci贸n de carteles contra la reforma tributaria o trapos rojos, un tradicional s铆mbolo de protesta en Colombia鈥, los dirigentes de las centrales de trabajadores no descartaron que haya marchas en las calles, a pesar de las restricciones a la movilidad dispuestas por el Ejecutivo colombiano.

En di谩logo con Sputnik, el dirigente de la CUT Wilson Ferrer explic贸 que la reforma tributaria planteada por Duque es el punto c煤lmine de las diferencias que el narcogobierno ha tenido con los trabajadores y que, si bien se arrastran desde las movilizaciones de 2019, recrudecieron con la llegada del coronavirus.

Ferrer record贸 que los trabajadores plantearon, al inicio de la pandemia, una serie de propuestas, entre las que se destacaba la creaci贸n de una renta b谩sica para “que las familias m谩s vulnerables tengan al menos garant铆a para su alimentaci贸n”.

El dirigente remarc贸 que el narcogobierno no solo no tom贸 en cuenta las propuestas de los trabajadores, sino que implement贸 medidas que consiguieron “agravar mucho m谩s el estado econ贸mico de la naci贸n”. La propuesta de reforma tributaria de Duque, a consideraci贸n del Congreso, llega en medio de esta tirante relaci贸n, con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales a costa de extender el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a algunos art铆culos de primera necesidad, entre otros cambios.

Seg煤n Ferrer, la reforma generar谩 un incremento en el precio de la canasta b谩sica para las familias m谩s vulnerables, ya sea extendiendo el IVA a art铆culos de consumo b谩sico como el caf茅 o la sal 鈥攃omo trascendi贸 en un primer momento鈥 o si se incrementa la carga tributaria a los combustibles.

Adem谩s, los trabajadores consideran que la reforma tambi茅n oculta “elementos laborales muy peligrosos para la poblaci贸n, como el congelamiento de los salarios y los beneficios de los trabajadores estatales por cinco a帽os”, seg煤n apunt贸 Ferrer.

Las primeras evaluaciones del proyecto elaborado por el narcogobierno convencen a las centrales de trabajadores que la reforma no solo afectar谩 a los trabajadores m谩s vulnerables sino tambi茅n a la clase media baja, que seg煤n la CUT es la que paga el 44% del IVA que recauda Colombia. Ferrer se帽al贸 que los que salen mejor parados son “los due帽os del capital”, que aportan solo el 11% de ese monto.

Los sindicatos consideran, adem谩s, que el origen de este tipo de reformas se vincula con la cercan铆a del narcogobierno con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE), a la que el pa铆s sudamericano se incorpor贸 en 2019 a instancias de Duque. Ferrer remarc贸 que este tipo de reformas tributarias “son imposiciones” para que Colombia pueda pertenecer a este “club de pa铆ses ricos” a pesar de no serlo. [adem谩s, de esta forma la carga del mantenimiento del Ej茅rcito, polic铆as, salud, etc., recae en los pobres al no aumentar los impuestos a los ricos]

驴Habr谩 un estallido social en Colombia?

A pesar de que la pandemia se volvi贸 la prioridad m谩s urgente para Colombia desde 2020, la convocatoria a un nuevo paro nacional trajo reminiscencias de las movilizaciones que se sucedieron en los 煤ltimos meses de 2019, cuando miles de colombianos marcharon en las principales ciudades del pa铆s para rechazar las medidas econ贸micas del narcogobierno y condenar la represi贸n estatal y el asesinato de l铆deres sociales.

驴Es posible un nuevo estallido social en Colombia en medio de la pandemia y a un a帽o de las elecciones presidenciales de mayo de 2022? La polit贸loga uruguaya radicada en Colombia Laura Gil dijo a Sputnik que actualmente se combinan “varios factores” que permiten pensar en una movilizaci贸n masiva contra Duque.

En primer lugar, la analista ironiz贸 con que la reforma tributaria propuesta por Duque logr贸 “generar consenso” en Colombia: “Ni su propio partido, el Centro Democr谩tico, est谩 de acuerdo” .Seg煤n Gil, cuando Colombia requer铆a una reforma tributaria estructural “que simplifique el c贸digo tributario, elimine las grandes exenciones a empresas y sea progresiva en sus tasas a las personas”, el narcogobierno de Duque opt贸 por el “camino contrario”, sobrecargando las rentas laborales de los asalariados y encareciendo servicios b谩sicos como agua e internet.

“Lo que hay es una excesiva carga en la renta laboral de los asalariados, a los que les va a tocar pagar m谩s en un momento en que todo el sector formal est谩 muy golpeado. Si esto va a lograr que la gente salga a las calles o no depende de c贸mo se est谩n combinando varias situaciones”, explic贸 la analista.

Gil advirti贸 que la reforma tributaria suma un nuevo motivo a la “desesperaci贸n” que las clases bajas y medias de Colombia tienen producto del agotamiento provocado por el extenso confinamiento y por los magros avances del plan de vacunaci贸n, que apenas ha abarcado al 5% de la poblaci贸n y que ha tenido que cancelar fechas asignadas para segundas dosis producto del desabastecimiento de vacunas.

“La combinaci贸n de la desesperaci贸n por la vacunaci贸n con la provocada por la reforma podr铆a llevar a que la gente salga a la calle a marchar”, evalu贸 la analista. Seg煤n Gil, la movilizaci贸n popular en las calles podr铆a consolidar un peso que no tendr铆an otras formas de manifestarse m谩s respetuosas del distanciamiento f铆sico, como las campa帽as por redes sociales.

“Hasta ahora nadie ha inventado c贸mo incidir en los gobiernos sin tomar la calle. Desde las pantallas es muy dif铆cil tener impacto sobre los gobiernos y los gobernantes son plenamente conscientes de eso”, sostuvo. Para Gil, la combinaci贸n de factores pueden facilitar movilizaciones masivas a pesar de la conciencia de muchos colombianos de la importancia de cumplir con las medidas sanitarias e incluso por sobre los abusos de sus facultades excepcionales por parte del narcogobierno de Duque durante la pandemia.

Con nuevas elecciones presidenciales programadas para mayo de 2022, Gil consider贸 que una fuerte movilizaci贸n social podr铆a representar el “clavo final al ata煤d del uribismo”, el movimiento pol铆tico liderado por el ex narcopresidente colombiano 脕lvaro Uribe V茅lez y que tiene al actual narcopresidente Iv谩n Duque y al Centro Democr谩tico como sus representantes.

De todos modos, un escenario de movilizaci贸n no asegura una victoria de la izquierda colombiana, que seg煤n la analista deber谩 enfrentar el desaf铆o de “crear consensos” con la centroizquierda y la derecha moderada para asegurar una victoria sobre la “base dura” del uribismo, que mantiene cerca del 30% del electorado.