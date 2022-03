–

De parte de ANRed March 17, 2022 89 puntos de vista

Hoy se terminaría de aprobar el acuerdo con el FMI en la Cámara Alta. La sesión comenzará a las 14hs y se prevé que se apruebe con dos tercios de la Cámara. Habrá protestas de amplios sectores para rechazar el «pacto de ajuste». Bajo la consigna “Las deudas se pagan, las estafas no”, las organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos volverán a convocarse frente a la Plaza Congreso y en las principales ciudades de todo el país en una «Jornada de Nacional de Lucha». Por ANRed.

Se esperan unas 100 ollas populares en todos el país, cortes y concentraciones para volver a decirle «no» a este plan del FMI que sólo traerá más pobreza y más hambre.

Durante la jornada habrá movilizaciones en todas las provincias, mientras que en el Área Metropolitana los cortes que realizarán las organizaciones sociales y políticas serán en:

– Puente Pueyrredón. Avellaneda.- Puente Saavedra.- Salvigny y Ruta 3. La Matanza.- Triángulo de Bernal. Quilmes.- Cruce Varela. Florencio Varela.- Bajada de la Autopista Berazategui.- Ruta 23 y Gaona. Moreno.- Ruta 36 y 520. La Plata.- Puerto de Buenos Aires.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la CTA Autónoma; CCC; UTT; PyMES para el Desarrollo Nacional; OLP; Manifiesto Argentino; FeTeRA; Unidad Popular; Soberanxs; PTP- PCR; Causa Nacional; PC; FIPCA y Grupo Bolívar.

Siguen las manifestaciones contra el Acuerdo con el FMI Luego de la represión, organizaciones sociales, sindicales y políticas vuelven al Congreso donde se está llevando a cabo la votación consensuada entre oficialismo y oposición para pagar la deuda con el FMI. pic.twitter.com/gCKIywggXC — ANRed #25Años (@Red__Accion) March 10, 2022

Pero el epicentro de la protesta volverá a estar frente al Congreso, La Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda y las organizaciones políticas y partidarias también llamaron a movilizar a las 17hs. mientras estan sesionando en el recinto:

«El Senado se prepara este jueves, 17/3, a completar la entrega propuesta por el Ejecutivo y con media sanción ya de Diputados. Convocamos a que en todas partes, sigamos rechazando la claudicación, el ajuste, el extractivismo y la impunidad que implican este nuevo acuerdo con el FMI. En CABA, nos concentramos a las 17hs frente al Congreso.¡Sumate! porque ¡NO es NO! ¡NO al Acuerdo con el FMI! ¡NO pagamos lo que NO debemos! No al acuerdo con el FMI. Las estafas no se pagan. La deuda es con el pueblo y la naturaleza. Libertad a Oscar Santillán! Basta de persecución y criminalización de la protesta».