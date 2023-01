–

De parte de Kurdistan America Latina January 2, 2023

El Centro de Defensa Popular public贸 el balance de guerra para 2022, seg煤n el cual los guerrilleros realizaron 3.034 acciones en las que murieron 2.942 miembros de las fuerzas invasoras. Por otra parte, 301 guerrilleros cayeron durante el a帽o.

El Mando del Cuartel General del Centro de Defensa Popular (HSM) public贸 un balance de la guerra en 2022. La declaraci贸n del HSM publicada el lunes incluye lo siguiente:

鈥淓l Estado-naci贸n turco se basa en la mentalidad de los Comit茅s para la Unidad y el Progreso (陌ttihat ve Terakki) y la aniquilaci贸n de todos los pueblos de Anatolia, especialmente las poblaciones armenia, griega y asirio-siria. El pueblo kurdo constituy贸 un elemento esencial en la fundaci贸n de la Rep煤blica Turca y fue privado de su identidad a lo largo del tiempo mediante planes y pr谩cticas genocidas sistem谩ticas. El Estado-naci贸n turco se construy贸 sobre la base de un ataque genocida contra el pueblo kurdo. Los ataques del Estado-naci贸n turco, que han continuado durante cien a帽os, han llevado necesariamente al pueblo kurdo a la resistencia y al levantamiento. Nuestro pueblo ha pagado un alto precio y, aunque a veces ha estado envuelto en un silencio sepulcral, nunca ha aceptado su desarraigo.

El surgimiento hist贸rico del l铆der Apo [Abdullah 脰calan], su lucha 茅pica, ahora en su quincuag茅simo a帽o, y la realidad encarnada en el PKK han insuflado nueva vida al pueblo kurdo, le han dado una conciencia y una voluntad, y lo han convertido en un pueblo que lucha por su existencia y su libertad, y ha vuelto al escenario de la historia. El movimiento apo铆sta y nuestra lucha por la libertad, que ha marcado los 煤ltimos cincuenta a帽os de la Rep煤blica Turca, se han convertido en la esperanza de los oprimidos al romper esta construcci贸n artificial que se quiere desarrollar mediante la negaci贸n y la aniquilaci贸n de todos los pueblos.

El r茅gimen fascista del AKP/MHP ha organizado una invasi贸n tras otra contra el Kurdist谩n con este trasfondo hist贸rico. El objetivo es realizar estos planes genocidas y mantener el r茅gimen en el poder incluso en el a帽o del centenario de la Rep煤blica Turca. Con este fin, el r茅gimen del AKP/MHP ha declarado una guerra total contra el pueblo kurdo en todas partes dentro y fuera de Turqu铆a contra todos sus logros y ha tratado de completar el genocidio del pueblo kurdo a trav茅s de ofensivas de invasi贸n. El principal objetivo actual de este plan es liquidar a las guerrillas en el Kurdist谩n del Norte y en las Zonas de Defensa de Medya. Especialmente en los 煤ltimos dos a帽os, se han llevado a cabo operaciones de exterminio contra la guerrilla en todo el Kurdist谩n del Norte y amplios ataques de invasi贸n contra Zap, Ava艧卯n y Met卯na en las Zonas de Defensa de Medya.

鈥淟a resistencia hist贸rica demostr贸 que las guerrillas son invencibles鈥

Nuestras fuerzas guerrilleras han mantenido su presencia en Kurdist谩n del Norte en las condiciones m谩s dif铆ciles y en una situaci贸n imposible, los guerrilleros han incrementado su lucha en unidades profesionales, han frustrado operaciones, han demostrado una postura de importancia hist贸rica y han infligido considerables p茅rdidas al ej茅rcito turco. El Estado turco no ha podido lograr el 茅xito contra la guerrilla en el Kurdist谩n del Norte a pesar de prometer su aniquilaci贸n cada a帽o. A pesar de miles de operaciones para liquidar las guerrillas, el Estado turco no ha podido lograr su objetivo con sus ataques de exterminio contra las guerrillas en Kurdist谩n del Norte, aunque combatientes de nuestras fuerzas han ca铆do en Kurdist谩n del Norte de vez en cuando. Siendo conscientes de su papel hist贸rico, toda la guerrilla en Kurdist谩n del Norte, especialmente nuestros camaradas ca铆dos, hicieron fracasar al enemigo mostrando gran fe, voluntad, determinaci贸n, trabajo y esfuerzo sobre la base del sacrificio apo铆sta.

El objetivo del r茅gimen del AKP/MHP de ocupar las Zonas de Defensa de Medya capturando Zap, Ava艧卯n y Met卯na, que fue fijado para dos o tres semanas, todav铆a no se ha realizado completamente. El Estado turco ha intentado ocupar las zonas dentro de las fronteras del Pacto Nacional Otomano, especialmente en los 煤ltimos dos a帽os, utilizando la tecnolog铆a de guerra m谩s moderna, bombas prohibidas y armas qu铆micas y el apoyo del KDP. Sin embargo, no pudo ponerlo en pr谩ctica. A lo largo de 2022, la resistencia hist贸rica en las zonas de defensa del Kurdist谩n del Norte y Medya ha demostrado una vez m谩s que la guerrilla es invencible. Todas las cifras e informaciones presentadas a la opini贸n p煤blica por los ministerios especiales de guerra concernidos en este asunto no reflejan la realidad. La imagen de la guerra y las cifras reales pueden consultarse en nuestro informe anual.

La postura contra la tortura y la opresi贸n en Imral谋 y en todas las mazmorras, la resistencia 茅pica de los guerrilleros, la resistencia de nuestro pueblo contra los ataques fascistas y la postura resistente de no rendirse en el campo de la pol铆tica democr谩tica han destruido la pol铆tica kurda del r茅gimen del AKP/MHP. Turqu铆a no pudo eliminar la l铆nea pol铆tica desarrollada por las fuerzas democr谩ticas de izquierda del pueblo. As铆, una vez m谩s ha quedado claro que una pol铆tica genocida basada en la violencia no conducir谩 a ning煤n objetivo.

La Guerrilla de la Libertad del Kurdist谩n, en el esp铆ritu de la filosof铆a apo铆sta y del sacrificio contra todo tipo de tecnolog铆a de guerra ultramoderna, ha demostrado un alto rendimiento y maniobrabilidad con sus t谩cticas de lucha. La resistencia de la Guerrilla de la Libertad del Kurdist谩n en 2022 hizo historia y frustr贸 todos los planes del enemigo. En esta lucha cayeron las hijas y los hijos m谩s valientes de este pueblo. En el a帽o de lucha 2022, 301 de nuestros camaradas, incluyendo 64 camaradas en Kurdist谩n del Norte y 237 (55 de ellos por el uso de bombas prohibidas y armas qu铆micas) en las Zonas de Defensa de Medya han ca铆do. Hemos revelado las identidades de cada uno de ellos a sus familias, a nuestro pueblo y a la opini贸n p煤blica.鈥

Balance de 2022

El balance de la lucha de 2022 llevada a cabo por la Guerrilla de la Libertad del Kurdist谩n bajo la direcci贸n de nuestros queridos m谩rtires y en el esp铆ritu de sacrificio apo铆sta es el siguiente:

Ataques del ej茅rcito turco:

Uso de bombas prohibidas y armas qu铆micas: 3.280

Ataques de aviones de combate: 4,527

Ataques con helic贸pteros: 5,701

Compa帽eros martirizados y hechos prisioneros

Compa帽eros martirizados: 301

Compa帽eros capturados: 6

Acciones de guerrilla

Total: 3.034

Acciones de las Fuerzas de Defensa Antia茅rea 2

Operaciones revolucionarias 6

Emboscadas: 12

Operaciones de asalto: 15

Infiltraciones: 43

Acciones guerrilleras coordinadas: 107

Acciones de sabotaje: 333

Acciones de francotiradores: 562

Acciones con armas pesadas: 722

Batallas y ataques: 1232

P茅rdidas enemigas

Soldados muertos: 2.942 (incluidos cuatro agentes, doce contraguerrilleros y 26 oficiales militares superiores)

Miembros de las fuerzas de ocupaci贸n heridos: 408

