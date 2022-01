–

La mort de George Floyd el 19 de maig de 2020 a un barri de Minneapolis va provocar un degoteig constant als nostres mitjans de not铆cies relacionades amb el racisme als Estats Units. Activistes antiracistes catalanes, per貌, criticaven la hipocresia de denunciar el racisme a tants quil貌metres de dist脿ncia i continuar fent els ulls grossos als casos similars que hi havia hagut a casa nostra. Noms com els de Yassir el-Younoussi, Aramais Manukian, Idrissa Diallo o Mustapha el-Marrakchi van ser recordats en les protestes als Pa茂sos Catalans que van seguir la mort de l鈥檈statunidenc.

El 5 de novembre Issa Munkaila, un ciutad脿 d鈥檕rigen gambi脿, va morir despr茅s de rebre l鈥檌mpacte de quatre bales als carrers del barri madrileny de San Crist贸bal. Com a m铆nim dos trets m茅s van impactar un cotxe i una paret d鈥檜n edifici. La Policia Nacional espanyola va assegurar que els seus agents s鈥檋avien vist obligats a disparar perqu猫 l鈥檋ome s鈥檋auria abraonat sobre ells amb un ganivet que no ha aparegut per enlloc. Les filmacions dom猫stiques no semblen tampoc justificar la proporci贸 de la mesura. Ve茂nes van denunciar a les ag猫ncies de not铆cies que els cossos policials feia temps que feien la vida impossible al ja difunt.

El d鈥橧ssa 茅s, probablement, el darrer cas registrat de mort d鈥檜na persona racialitzada a mans de cossos policials a l鈥橢stat. Per貌 n鈥檋i ha molts altres. Des de les morts de Samba Fofana, Marouane Abouobaida o Jonathan Sizalima als Centres d鈥橧nternament d鈥橢strangers a la de Mame Mbaye o Mor Sillya despr茅s de batudes policials contra la venda ambulant a Madrid i Salou.

El-Hadji Ndiaye va ser aturat als carrers de Pamplona el 25 d鈥檕ctubre de 2016, brutalment redu茂t i apallissat davant mateix dels vianants. Poc temps despr茅s moria a la comissaria central del carrer Chinchilla. La seva mort s鈥檋a convertit en un punt d鈥檌nflexi贸 per a la comunitat africana de la ciutat. 鈥淰a ser un xoc, ara sabem que per a aquests policies nosaltres no valem res鈥, afirma Beltxa, membre d鈥Africa United Navarra.

Un estudi de 2013 de la Universitat de Val猫ncia analitzava les parades policials per perfil 猫tnic i detectava que la probabilitat que una persona blanca fos aturada al carrer per procedir a una identificaci贸 era deu vegades menor que la d鈥檜na persona roma, o set vegades menor que una persona magribina. Activistes i experts assenyalen que aquestes parades suposen l鈥檈ntrada en el cicle de la discriminaci贸 de l鈥橢stat i la prova de l鈥檈xist猫ncia d鈥檜n racisme institucional contra les persones estrangeres o racialitzades. Un fet avalat per nombroses dades i estudis. 鈥淣o 茅s casualitat que a un servei d鈥檃tenci贸 i den煤ncia de casos de viol猫ncia institucional com el que tenim a Ir铆dia, el 43% dels casos siguin de persones migrants i racialitzades. A m茅s, hi ha una tend猫ncia a l鈥檃l莽a鈥, remarca des de l鈥檈ntitat l鈥檃dvocat Andr茅s Garcia Berrio. Els activistes denuncien que la llei d鈥檈strangeria avala aquestes pr脿ctiques, ja que classifica la poblaci贸 per origen, situa milers de persones als marges i 鈥渄etermina quins cossos pertanyen a aquesta societat i quins no鈥, segons denuncia la investigadora Ainhoa Nadia Douhaibi. La m脿xima expressi贸 d鈥檃quest sistema es trobaria en l鈥檈xist猫ncia dels CIE.



Informaci贸 amb comptagotes

Les morts sota cust貌dia no s贸n un fet excepcional a l鈥橢stat espanyol. Les de persones racialitzades, tampoc. La seva quantificaci贸 exacta 茅s, per貌, molt dif铆cil de determinar. En una resposta parlament脿ria registrada el febrer de 2020 al diputat d鈥橢H Bildu Jon Inarritu, el govern va recon猫ixer la mort sota cust貌dia de 62 persones en els darrers deu anys. Les dades no recollien el perfil racial de les persones mortes i eren ambig眉es en les descripcions, per貌 una m铆nima an脿lisi de les mateixes revelava ser for莽a incompletes. D鈥檜na banda, no recollien les morts sota cust貌dia de cossos policials, com els Mossos d鈥橢squadra, que no depenen directament del Ministeri de l鈥橧nterior, ni tampoc semblaven recollir aquelles que no havien succe茂t exactament dins de depend猫ncies policials. Aix貌 provocava que les morts de Iassir a la comissaria del Vendrell el 2013 o la del jove siri脿 mort a la comissaria de les Corts el gener de 2019 o fins i tot la de Mustapha el-Marrakchi, mort a l鈥橦ospital Sant Joan de D茅u de Manresa el 2011 durant una detenci贸 policial, no hi figuressin. Tampoc hi figuraven els manters Mame Mbaye o Mor Sillya, morts en el marc de batudes policials. L鈥檈xpert en casos de tortura i repressi贸, Jorge del Cura, aclareix que es fa dif铆cil saber l鈥檃ut猫ntic abast, ja que tampoc s鈥檃clareixen els criteris de recompte de les poques dades aportades fins ara per l鈥橢stat.

Per貌 m茅s enll脿 del possible ab煤s o discriminaci贸, la majoria de casos es troben tamb茅 marcats pel com煤 denominador de la impunitat. No es t茅 coneixement de cap sent猫ncia penal contra cap dels policies o funcionaris de l鈥檈stat involucrats en la mort d鈥檃questes persones. En la majoria dels casos els arxivaments de les causes van ser gaireb茅 autom脿tics, sovint vinculats a la desaparici贸 de proves materials clau com poden ser les gravacions de les c脿meres de seguretat. En altres casos, malgrat els forats a l鈥檈xplicaci贸 oficial dels fets. 鈥淨ue els mateixos cossos investigats hagin de ser els garants de la cust貌dia de les proves processals i els encarregats de la investigaci贸 ens situa en aquesta situaci贸 perniciosa鈥, afirma l鈥檃dvocada Laia Serra.

El Comit猫 Europeu per a la Prevenci贸 de la Tortura va denunciar en un informe recent la manca d鈥檜n circuit tancat de gravacions a la comissaria d鈥橝lgesires on, el 2020 i en un interval de cinc mesos, es van produir dos suposats su茂cidis de persones racialitzades. La publicaci贸 de les impactants imatges de la contenci贸 del menor Iliyas el-Tahiri en un centre de just铆cia juvenil d鈥橝lmeria l鈥檈stiu del 2019 van permetre que el cas es reobr铆s despr茅s del seu primer arxiu fulminant. Per貌 recentment la fiscalia n鈥檋a tornat a demanar l鈥檃rxivament, perqu猫 creu que no es pot demanar responsabilitat penal als investigats, amena莽ant la continu茂tat de la causa. Malgrat l鈥檈sc脿ndol que va provocar la mort, i que aquesta va ajudar a revisar els protocols vigents de contenci贸, la pr脿ctica de lligar menors als llits es va duplicar als centres de menors andalusos despr茅s de la mort d鈥橧liyas.

Segons els experts, una combinaci贸 de vulnerabilitat documental, sumada al desconeixement legal o la manca de recursos pot explicar en part la manca d鈥櫭▁it de moltes d鈥檃questes demandes. 鈥淪鈥檋an de fer uns esfor莽os enormes perqu猫 s鈥檌nvestiguin. I clar, partim de la base que s贸n individus particulars sols, amb pocs recursos els que estan intentant lluitar contra tot un aparell tan poder贸s com 茅s l鈥橢stat鈥, recorda l鈥檃dvocat Nabil Meknessi. Per貌 tamb茅 subratllen una tradici贸 d鈥檈ncobriment institucional. L鈥檃dvocada navarresa Amaia Izko, que ha defensat diversos activistes de l鈥檈squerra abertzale, parla d鈥檜n 鈥渓larg historial鈥 d鈥檈ncobriment de tortures a comissaries i presons, aix铆 com de morts sota cust貌dia.



El reconeixement oficial

El novembre de 2020, el Ministeri de Presid猫ncia espanyol va resoldre favorablement la demanda de responsabilitat patrimonial formulada per la fam铆lia de Samba Martine, una ciutadana congolesa morta el 2011 al CIE d鈥橝luche de Madrid per manca d鈥檃tenci贸 m猫dica. L鈥檈stat reconeixia una cadena de neglig猫ncies, que denominava 鈥渄efici猫ncies burocr脿tiques鈥, i es comprometia a indemnitzar-ne els familiars, per貌 sense que cap dels funcionaris implicats que li havien negat l鈥檃ssist猫ncia m猫dica assum铆s responsabilitats penals per aquella fatal omissi贸 d鈥檃uxili. La resoluci贸 arribava despr茅s de l鈥檃rxivament de la causa penal, la posterior absoluci贸 un cop reoberta i un intent de comissi贸 rogat貌ria al Paraguai per un dels metges implicats i despr茅s que el cas es convert铆s en un s铆mbol entre els activistes madrilenys. Un t铆mid precedent que encara 茅s una simb貌lica an猫cdota en el mar de silenci de la impunitat per les morts racialitzades sota cust貌dia de l鈥檈stat.

*Marc Almod贸var i Ricard Gonz脿lez s贸n els directors del documental 鈥楨ls nostres George Floyd鈥, que s鈥檈met el dimarts 1 de febrer a les 22:05 h al programa Sense Ficci贸 de TV3. Les fotografies del reportatge s贸n fotogrames extrets del documental.