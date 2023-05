–

De parte de ANRed May 3, 2023 244 puntos de vista

El Observatorio de las Violencias de G茅nero 芦Ahora Que S铆 Nos Ven禄 dio a conocer su registro nacional de femicidios 鈥 elaborado a partir del an谩lisis de medios gr谩ficos y digitales de todo el pa铆s -, que arroj贸 la cifra de 99 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023. Entre las conclusiones m谩s destacadas, el informe revela que el 55% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las v铆ctimas; el 59,6% de los femicidios ocurri贸 en la vivienda de la v铆ctima; 20 v铆ctimas hab铆an realizado al menos una denuncia y 14 ten铆an medidas de protecci贸n; al menos 71 ni帽xs perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista; y hubo tres transfemicidios publicados en los medios de comunicaci贸n. Por ANRed.

El Observatorio de las Violencias de G茅nero 芦Ahora Que S铆 Nos Ven禄 dio a conocer su registro nacional de femicidios, que arroj贸 la cifra de 99 femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023.

Entre sus datos destacados, el informe, elaborado a partir del an谩lisis de medios gr谩ficos y digitales de todo el pa铆s, arroja:

24 femicidios en abril

113 intentos de femicidio en el mismo per铆odo

3 Transfemicidios publicados en los medios de comunicaci贸n

El 55% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las v铆ctimas

El 59,6% de los femicidios ocurri贸 en la vivienda de la v铆ctima

20 v铆ctimas hab铆an realizado al menos una denuncia y 14 ten铆an medidas de protecci贸n

Al menos 71 ni帽xs perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista

De esos 99 femicidios registrados, 87 fueron 芦femicidios 铆ntimos de mujeres y 12 femicidios vinculados禄, detall贸 el observatorio, que agreg贸: 芦advertimos por aquellos casos en que no terminaron con la muerte de la v铆ctima, datos que nos permiten dar cuenta de la real magnitud y la complejidad de la violencia machista禄. En tanto, el relevamiento revela que 芦en lo que va de 2023 hubo 96 intentos de femicidios y 17 intentos de femicidios vinculados禄, dado que 芦la violencia machista no surge de un momento al otro, el agresor suele violentar a la persona de diferentes formas, a veces imperceptibles, hasta llegar a cometer un femicidio禄, se帽ala el observatorio.

Con respecto a d贸nde ocurren los femicidios, el informe arroja que el 59,6% de los femicidios ocurri贸 en la vivienda de la v铆ctima, que en muchas ocasiones comparte con el agresor. 芦Esto refleja que las mujeres estamos m谩s expuestas a la violencia en nuestros hogares, lejos del mito que afirma que la calle es el 煤nico espacio peligroso para nosotras. En muchos de los casos que relevamos en estos a帽os hemos observado que las v铆ctimas de violencia no pueden abandonar el hogar ya que no tienen recursos suficientes禄, se帽alan desde Ahora que s铆 nos ven. En ese sentido, remarcan que 芦las mujeres est谩n m谩s expuestas a trabajos informales que vulneran sus derechos laborales禄, por lo que consideran que 芦en este escenario la inclusi贸n de las mujeres en el mundo del trabajo y la distribuci贸n igualitaria de las tareas de cuidado son fundamentales para prevenir violencias y generar una situaci贸n propicia para que puedan salir de esa situaci贸n禄.

Mientras, un 22,2% de los femicidios ocurrieron en la v铆a p煤blica, lo cual lleva al observatorio a marcar la importancia de 芦tomar conciencia de la necesidad de construir y pensar el espacio p煤blico de las ciudades con perspectiva de g茅nero y diversidad禄, dado que 芦la 茅poca en que culturalmente se delimitaba nuestro espacio de acci贸n al 谩mbito privado qued贸 en el pasado禄, y 芦siempre habitamos todos los espacios, es tiempo de visibilizarnos y que dejen de violentarnos禄.

芦En lo que va de 2023 registramos que en el 55% de los casos el femicida era la pareja o ex pareja de la v铆ctima 鈥 explican desde Ahora que s铆 nos ven 鈥 A su vez, el 81% de los casos fueron perpetrados por una persona del c铆rculo 铆ntimo de la v铆ctima, o sea, adem谩s de pareja o ex pareja, familiares (12%) y conocidos (14%). Como mencionamos, los femicidas no son locos o extra帽os, compartimos espacios de estudio, trabajo, amistad o el hogar, cuentan con nuestra confianza y en la mayor铆a de los casos son personas con quienes tenemos un v铆nculo afectivo. En 2023 71 ni帽es perdieron a sus mam谩s v铆ctimas de femicidio. En muchas ocasiones el femicida es el padre del hije de la v铆ctima, ni帽es que suelen presenciar las situaciones de violencia y que son agredides tambi茅n禄.

Con respecto al rol de la justicia, desde el observatorio indican que 芦de las 99 v铆ctimas de femicidios, 20 hab铆an realizado al menos una denuncia y 14 ten铆an medidas de protecci贸n, es decir que s贸lo el 20% pudo acceder al sistema de justicia y s贸lo el 14% logr贸 una respuesta de la misma, y sin embargo las asesinaron禄. La conclusi贸n del observatorio es clara: 芦por omisi贸n, inacci贸n, negligencia o simple machismo lxs actores judiciales no asistieron y contuvieron de forma efectiva a las v铆ctimas. Es urgente que la Justicia hist贸ricamente patriarcal revea y transforme sus pr谩cticas dentro y fuera de los juzgados y fiscal铆as para no ser c贸mplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotecci贸n y desconfianza para quienes est茅n viviendo situaciones de violencia. De esta manera es que seguimos exigiendo una reforma judicial transfeminista, con mujeres y LGBTI+ feministas en los puestos de decisi贸n y una real incorporaci贸n de la perspectiva de g茅nero. Exigimos que se implemente correctamente la Ley Micaela en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial, para que funcionarixs p煤blicxs dejen de subestimar los casos de violencia. A ellxs les decimos: nadie puede negarse a tomarte la denuncia, no hay excusa para eso. Como cada mes repetimos que fuerzas de seguridad y Justicia respetuosas de los derechos humanos son una deuda de la democracia禄.

El relevamiento tambi茅n presta atenci贸n a las violencias contra las vidas trans: 芦en 2023 hemos registrado 3 transfemicidios, seg煤n el an谩lisis de medios gr谩ficos y digitales de todo el pa铆s. Sabemos que esta cifra se encuentra subrepresentada, ya que los medios de comunicaci贸n no suelen pensar la violencia hacia este colectivo como noticia. Su invisibilizaci贸n nos obstaculiza el registro, pero nos refleja que sigue siendo un colectivo de personas negado, ocultado y estigmatizado. En este sentido, exigimos la reglamentaci贸n de la Ley de Equidad en Medios, sancionada hace m谩s de un a帽o, que permitir谩 la incorporaci贸n de personas trans y travestis en distintos puestos y cargos de los medios y que intentar谩 incentivar la incorporaci贸n de la perspectiva de g茅nero y diversidad en los medios de gesti贸n privada. A partir de la implementaci贸n de esta ley podremos contar con compa帽eres trans y travestis en la construcci贸n de los discursos y generar la posibilidad de trabajo ya establecida en la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. M谩s trans y travestis en todos lados es m谩s igualdad, imaginarios libres de violencia y libertad del conjunto de la sociedad. Por eso debe ser una lucha de todes. A m谩s de dos a帽os de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre exigimos su aparici贸n con vida, m谩s trabajo y garant铆a de los derechos humanos de mujeres, trans y travestis禄, finalizan desde Ahora que s铆 nos ven.