April 5, 2023

En varios medios he escuchado o le铆do que al incluir a H眉da-Par en su alianza, Erdogan est谩 tratando de atraer a los votantes kurdos. Los kurdos son, despu茅s de todo, los 鈥渉acedores de reyes鈥 en las pr贸ximas elecciones, por lo que tenerlos de su lado puede hacer o deshacer su 茅xito. Sin embargo, Erdogan tiene diferentes estrategias, y no tienen nada que ver con las estrategias electorales que siguen las reglas de la democracia.

Para empezar, querer el 鈥渧oto kurdo鈥 est谩 mal. Deber铆a tratarse de querer un cambio real y de satisfacer la demanda kurda de pleno reconocimiento de sus derechos pol铆ticos y culturales fundamentales. Si ese no es el objetivo, pretender 鈥渃onseguir el voto kurdo鈥 ser谩 contraproducente.

Estadista

Un caso interesante es el proceso de paz que comenz贸 en 2013. Hab铆a esperanza en el aire de que, tal vez, solo tal vez, se lograr铆a un progreso real y que el problema kurdo en Turqu铆a estar铆a m谩s cerca de una soluci贸n. Pero se deshizo dos a帽os despu茅s. 驴Por qu茅? Para resumirlo lo m谩s breve posible: Erdogan descubri贸 que no estaba ganando votos, pero que el proceso de paz en realidad estaba funcionando a favor del HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos). Y si no estaba haciendo m谩s fuerte a Erdogan, 驴cu谩l era el punto de eso?

Ya se conoc铆a que la imagen de Erdogan de s铆 mismo como un estadista era una estafa, pero cuando abandon贸 el proceso de paz, a pesar de que era una oportunidad hist贸rica para dar pasos importantes, estaba seguro. Los estadistas, despu茅s de todo, act煤an en inter茅s del pa铆s y sus ciudadanos, independientemente de si eso los mantiene en el poder o no, mientras que los pol铆ticos impulsados por el poder act煤an鈥 bueno, como Erdogan.

Desilusionado

Por supuesto, a lo largo de su historia, el AKP (Partido Justicia y Desarrollo) ha tenido una base de votantes bastante s贸lida entre los kurdos, pero recurrir nuevamente a la violencia en 2015 y, especialmente, comenzar una coalici贸n con el ultranacionalista MHP, ha erosionado ese apoyo. Una parte de estos votantes optar谩 ahora por el HDP (en estas elecciones bajo la bandera del Ye艧il Sol Parti, Partido de la Izquierda Verde), y otra parte no acudir谩 a las urnas, desilusionados como est谩n.

Algunas personas han especulado que, tal vez, Erdogan iniciar铆a conversaciones con el PKK nuevamente para cambiar el rumbo que est谩 en su contra, ahora que la oposici贸n se est谩 uniendo para enfrentarlo, pero eso no parece muy probable en absoluto. No solo porque, por supuesto, el MHP no lo aprobar谩, sino tambi茅n por lo que sucedi贸 entre 2013 y 2015: el movimiento kurdo ser谩 recompensado por su trabajo de d茅cadas para hacerlo posible, no Erdogan.

Pandillas

La sugerencia de que incluir a H眉da-Par en la alianza atraer谩 a los votantes kurdos es simplemente rid铆cula. H眉da-Par es un partido islamista extremista, que tiene sus ra铆ces directamente en Hizbullah, integrada por grupos violentos conectados con el Estado, que mataron a innumerables kurdos en la d茅cada de 1990, como explic贸 en detalle FehimI艧谋k. Un porcentaje insignificante de kurdos vota por H眉da-Par, e incluirlo en la alianza realmente no le da ning煤n voto a Erdogan, porque la gente de H眉da-Par ya vota por el AKP.

驴Deber铆a sorprendernos que el MHP aceptara a este presunto partido kurdo en la alianza? No. Que H眉da-Par se una a esta alianza con el MHP, dice m谩s sobre lo que realmente es H眉da-Par que sobre la 鈥渁ceptaci贸n鈥 por parte del MHP de un partido 鈥渒urdo鈥. H眉da-Par y el MHP tienen mucho en com煤n. Aman el Estado, son profundamente conservadores e inherentemente violentos. Un votante de H眉da-Par lo resumi贸 de forma escalofriante en un video que se volvi贸 viral esta semana, diciendo: 鈥淣o voto por estos perros, ateos, herejes, paganos. 鈥 Si tocan Erdogan, les cortaremos la cabeza鈥 (art铆culo en ingl茅s aqu铆). Y el MHP, bueno, no creo que tenga que explicarles a los lectores de esta columna que el MHP es el partido Lobo Gris, que se adhiere a la ideolog铆a fascista que hace rodar al ej茅rcito turco.

Las mujeres y las ni帽as

Erdogan no parece tan visible durante esta campa帽a electoral, escuch茅 decir a algunos comentaristas, con algo de sorpresa en sus voces. Estamos a seis semanas de la votaci贸n, as铆 que no se preocupen, ya ser谩 m谩s visible. Pero, por favor, no crean que Erdogan solo es visible si habla en m铆tines electorales o da 鈥渆ntrevistas鈥 a los medios, o invita a 鈥減eriodistas鈥 a su avi贸n para darles citas para compartir. Su alianza lo hace visible. Su alianza revela lo que podr铆a estar dentrode su almac茅n.

Puede que gane las elecciones, pero eso se deber谩 a que tiene el control no solo de la mayor铆a de los medios sino tambi茅n de las instituciones del pa铆s. Luego veremos lo que les espera a las mujeres y las ni帽as, a la comunidad LGBT, a todos los grupos marginados y a las libertades de todos y todas, incluida la de las kurdas. Tambi茅n puede perder, a pesar de que todos los medios e instituciones est谩n de su lado. Apenas me atrevo a decir en voz alta lo que eso podr铆a desencadenar. H眉da-Par complet贸 la alianza de violencia, y da un susto de muerte.

FUENTE: Frédérike Geerdink / Medya News

