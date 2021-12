Huehuetenango: hidroeléctrica que mintió sobre presencia de pueblos indígenas, ahora demanda al Estado

03 dic 2021

Por Luis Ovalle y Francisco Sim贸n

La empresa Energ铆a y Renovaci贸n, S.A. demand贸 al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroel茅ctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y Generadora San Andr茅s, ubicados en la microrregi贸n de Yichk鈥檌sis, en el municipio de San Mateo Ixtat谩n se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos ind铆genas ah铆 asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kil贸metros de la ciudad capital de Guatemala.

De acuerdo con la informaci贸n, dada a conocer este mi茅rcoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registr贸 el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energ铆a y Renovaci贸n Holding, S.A, registrada en Panam谩. Lo ir贸nico del caso es que Energ铆a y Renovaci贸n SA es una empresa Guatemalteca 鈥渃uya misi贸n es trabajar para el desarrollo energ茅tico del pa铆s鈥, explica la p谩gina de la Asociaci贸n Nacional del Caf茅 Anacaf茅.

En una publicaci贸n de Prensa Libre, el ministro de Energ铆a y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que se帽ala la empresa, por la oposici贸n de una comunidad, cuando 鈥渉ay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos鈥. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervenci贸n del Ministerio de Econom铆a, que deber谩 contratar a un despacho internacional de abogados, as铆 como la Procuradur铆a General de la Naci贸n (PGN).

El funcionario resalt贸 la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos ind铆genas en cuanto a la construcci贸n de proyectos de car谩cter extractivistas en sus territorios. Esta 鈥渓egalidad鈥 ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q鈥檃njob鈥檃l y mestizas de la microrregi贸n de Yich鈥橩isis y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidir谩 sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroel茅ctrica Pojom II

La empresa Energ铆a y Renovaci贸n, sufri贸 un duro rev茅s cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigaci贸n (MICI), public贸 el Informe de Verificaci贸n de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andr茅s, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoci贸 la presencia de pueblos ind铆genas en la microrregi贸n de Yichk鈥檌sis, al financiar dos proyectos hidroel茅ctricos solicitado por esta empresa. La empresa pr谩cticamente minti贸 sobre los pueblos originarios hist贸ricamente asentados en esta municipio.

Ante esto, el MICI recomend贸 al BID retirar la inversi贸n mediante una 鈥渟alida responsable鈥, que priorice a las mujeres de la comunidad. Se帽ala, adem谩s que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y ni帽as de la microrregi贸n en t茅rminos de pr谩cticas tradicionales, participaci贸n equitativa y violencia de g茅nero.

Asimismo, reconoce que gener贸 impactos ambientales y que no se garantiz贸 el acceso a la informaci贸n a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporaci贸n Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporaci贸n y con intereses dentro de las hidroel茅ctricas en San Mateo Ixtat谩n se se帽ala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.

En enero de 2020, a pocos d铆as de haber tomado posesi贸n de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtat谩n centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energ铆a y Renovaci贸n SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisi贸n de 鈥淧az鈥 para promover megaproyectos en San Mateo Ixtat谩n

Las hidroel茅ctricas y el pr茅stamo

Las operaciones de pr茅stamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andr茅s S.A. (GSA), financian la construcci贸n de dos proyectos hidroel茅ctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroel茅ctrica GSM utilizar铆a las aguas de los r铆os Negro y Pojom con capacidad de generaci贸n de 120.087 MWh por a帽o, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizar谩 las aguas de los r铆os Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generaci贸n de 44.300 MWh por a帽o, con dos turbinas de 5 MW cada una.

Las hidroel茅ctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtat谩n, son desarrolladas por la empresa Energ铆a y Renovaci贸n S.A., Cliente de BID Invest, y su construcci贸n se planific贸 de forma simult谩nea.

El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporaci贸n Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprob贸 las dos (2) operaciones de pr茅stamo en apoyo a los Proyectos.

San Mateo Ixtat谩n, en defensa de los r铆os

San Mateo Ixtat谩n, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con M茅xico, se encuentra situada la microrregi贸n de Yichk麓isis, habitada por cuatro pueblos ind铆genas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de r铆os y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caser铆os que conforman la microrregi贸n.

La empresa Energ铆a y Renovaci贸n, S.A logr贸 las licencias municipales para las dos plantas de hidroel茅ctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreci贸 nunca lleg贸 a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcci贸n de los proyectos San Mateo y San Andr茅s.

Los opositores exig铆an ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio G贸mez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y p煤blico por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposici贸n a las hidroel茅ctricas, como ocurri贸 con Sebasti谩n Alonzo Juan de 72 a帽os, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del r铆o Negro.

En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto P茅rez Molina, llegaron a esa regi贸n una base militar del ej茅rcito y una subestaci贸n de la Polic铆a Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la poblaci贸n opositora a la construcci贸n de hidroel茅ctricas.

La empresa recibe financiamiento del BID a trav茅s de fondos destinados para el desarrollo de generaci贸n de energ铆a renovable, as铆 como del Banco Centroamericano de Integraci贸n Econ贸mica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperaci贸n alem谩n KFW, seg煤n fuentes consultados de NISGUA.

De ser as铆, BID Invest deber谩 preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transici贸n orientado por los principios de no hacer da帽o, transparencia y responsabilidad.

