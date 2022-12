Huelga 28 de noviembre 2022. Por un convenio digno.

-English version below-

Tras la 煤ltima reuni贸n de negociaci贸n del Convenio Colectivo, desde CGT propusimos a todos los sindicatos presentes en la mesa de negociaci贸n realizar movilizaciones. Y para que estas fueran realmente conjuntas y todos y todas defendamos unos objetivos comunes, hab铆amos planteado unas reivindicaciones m铆nimas, que coinciden con aquellos aspectos m谩s preocupantes y urgentes que venimos sufriendo.

El punto b谩sico es el salario.

Contextualicemos: Hemos perdido un 6,5% de poder adquisitivo (IPC) el a帽o pasado en 2021, hemos perdido m谩s de un 15% entre 2012 y 2019 durante la vigencia de los 煤ltimos convenios, el salario m铆nimo interprofesional (SMI) ha superado el salario base de lxs teleoperadorxs y le pisa los talones a lxs teleoperadorxs especialistas y lxs gestorxs telef贸nico.

La patronal ofrece un 0% para los a帽os 2020 y 2021 y para 2022 no llega la subida ni a la mitad de la inflaci贸n que sufrimos en estos momentos (3% por una inflaci贸n de 7,3%).

Ante esto la reivindicaci贸n que le planteamos al resto de sindicatos fue esta: NO FIRMAR NADA QUE SUPONGA P脡RDIDA DE PODER ADQUISITIVO.

驴QU脡 HAN RESPONDIDO EL RESTO DE SINDICATOS PRESENTES EN LA MESA DE NEGOCIACI脫N?

Lamentablemente nos hemos encontrado con una negativa para unificar fuerzas por parte de los otros sindicatos. CCOO y UGT entienden que no es el momento de movilizarse. En el caso de ELA y LAB s贸lo contemplan realizar movilizaciones si el convenio afectase exclusivamente a los/as trabajadores/as de Euskadi, y por 煤ltimo, CIG aclarar谩 su postura a partir del 18 de noviembre, despu茅s de una reuni贸n de car谩cter interno.

Muchas de nuestras compa帽eras y compa帽eros nos ped铆an que nos uni茅semos contra la patronal, de manera conjunta todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa.

Desde la CGT lo hemos intentado, por eso les hemos tenido la mano. No ha sido posible pero nosotras si queremos cambiar radicalmente la realidad de este Sector por eso el 28 de noviembre, PARAMOS!

Hay que seguir hacia delante, porque sabemos que hemos llegado a un punto de inflexi贸n para los intereses de las personas trabajadoras que supondr谩 o mantenerse en la precariedad o mejorar nuestras condiciones de trabajo.

Si en el futuro vemos que nuestro salario s贸lo sube a medida que lo haga el SMI (que puede quedar congelado durante una d茅cada), pasaremos a ser las personas con la profesi贸n peor pagada de este pa铆s.

ES EL MOMENTO DE LUCHAR

-English version-

After the last meeting of negotiation of the Collective Bargaining Agreement, CGT proposed to all the unions present at the negotiating table to carry out mobilizations. And in order for these to be truly joint and for all of us to have common objectives, we had put forward some minimum demands, which coincide with the most pressing and urgent aspects that we have been suffering.

The basic point is the salary.

Let鈥檚 put it in context: We have lost 6.5% of purchasing power (CPI) last year in 2021, we have lost more than 15% between 2012 and 2019 during the validity of the last collectives bargain, the minimum interprofessional wage (SMI) has exceeded the base salary of teleoperators and is on the heels of teleoperators specialists and 鈥済estorxs鈥.

The employers offer 0% for the years 2020 and 2021 and for 2022 the increase does not even reach half of the inflation that we are suffering at the moment (3% for an inflation of 7.3%).

In view of this, the demand that we put to the rest of the unions was this: NOT TO SIGN ANYTHING THAT SUPPOSES LOSS IN PURCHASE POWER.

WHAT WAS THE RESPONSE OF THE OTHER UNIONS PRESENT AT THE NEGOTIATING TABLE?

Unfortunately we have met with a refusal to unify forces from other labor unions. CCOO and UGT understand that it is not the right time to mobilize. In the case of ELA and LAB, they only contemplate mobilizations if the agreement exclusively affects workers in the Basque Country, and finally, CIG will clarify its position as of November 18, after an internal meeting.

Many of our colleagues asked us to unite against the employers, together with all the trade union organizations present at the table.

From the CGT we have tried to do so, that is why we have held their hand. It has not been possible, but we do want to radically change the reality of this Sector, that is why on November 28th, WE STOP!

We must move forward, because we know that we have reached a turning point for the interests of the workers that will mean either staying in precariousness or improving our working conditions.

If in the future we see that our salary only rises as the SMI (which may be frozen for a decade), we will become the people with the lowest paid profession in this country.

IT IS TIME TO FIGHT BACK